«Новый 1992-й»: хищения на КОМЗе, разруха в общагах КГУ, казанцы разлюбили Горбачева

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 39

Фото: музей завода КОМЗ

В 1991 году в Казани чуть не начался последний процесс ОБХСС — в руководстве КОМЗа обсуждали строительство дач за государственный счет. Престижность постройки собственного особняка долго кружила голову советским бонзам, а потом и постсоветским. Тем временем казанцы откликнулись на бурные события в Москве, где команда Горбачева пыталась не дать Ельцину стать президентом — стороны не стеснялись в выражениях, обвиняя друг друга, но жители столицы Татарстана больше симпатизировали новым российским властям: старым еще долго будут припоминать взлетевшие в стратосферу апрельские цены. Далеко не всем надеждам суждено было сбыться. У инвалидов появилась ДЮСШ, но дойти до нее — проблема. Общежития КГУ перестали внушать ужас иностранным студентам своей разрухой, но иностранцев так и не научили русскому языку. Так же, как и сегодня, 30 лет назад, в Казани требовали льготного проезда для школьников и студентов, и им отказывали из-за отсутствия денег в бюджете.



Кому в суверенном Татарстане жить хорошо

Конец советской эпохи сопровождался парадоксами. С одной стороны, дачи строить можно было и двухэтажными, вплоть до особняков, с другой — существовала такая организация, как ОБХСС. Не говоря уже о том, что одним дачи в виде особняков дарились официально, другим до какого-то момента запрещено было иметь участок больше 6 соток. Конфликты часто становились публичными, аренами борьбы служили СМИ.

Так, в апреле 1991 года скандал разразился в ПО «КОМЗ», один из работников которого пожаловался на своего начальника, замдиректора предприятия Лазаря Бородова: якобы последний использовал для строительства дачи в Зеленом бору заводские стройматериалы и транспорт, нанимая к тому же заводских строителей. В ответ Бородов обвинил подчиненного в «хищении государственного имущества». Дело разбирали на комиссии по законности и охране общественного порядка Советского райсовета, где выяснилось, что так же были построены еще три дачи высокопоставленным работникам завода. Подобная практика в СССР была повсеместной, даже несмотря на существование Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС): большие и богатые особняки официально могли себе позволить не все, неофициально могли позволить себе директора крупных предприятий и магазинов, завидовавшие партийной номенклатуре и генералитету, а также отдельным членам Союза писателей, которым дачи дозволялись. Высшей кастой среди дачников были владельцы собственных загородных особняков, «поскольку долгое время такие дачи вручали наравне с правительственными наградами наиболее отличившимся гражданам СССР».

Приобрести или построить хорошие дачи могли лишь люди, «зарплата которых многократно превышала среднюю по стране», но в сталинские времена и это «считалось грубейшим нарушением норм партийной этики». Во второй половине XX века строительство дач для высокопоставленных начальников начало носить массовый характер — особенно возмущало народ, что дачи генералов, например, строились за государственный счет. Но не менее возмущали и те начальники, которые строили их, фактически похищая государственное имущество. ОБХСС, несмотря на громкие дела, не справлялся с нарастанием хищений: число преступлений выросло с 1982 по 1986 годы на 23%, крупные хищения зачастую проводились организованно.

Лазарь Бородов. Фото tatfrontu.ru

Чаще всего на предприятиях умышленно запускался учет материальных ценностей, проверок на складах, инвентаризация была формальной. Что касается упомянутых в заметке лиц и компаний, то КОМЗ ныне находится в руках семьи Николая Колесова (Татарстан вышел из числа акционеров Казанского оптико-механического завода в 2019 году), а Лазарю Бородову скандал не испортил карьеры. Прошедший путь от инженера-конструктора до заместителя генерального директора зарекомендовал себя «хорошим организатором, грамотным руководителем» в 1990-х. В 1994 году в Дербышках, где основную часть жителей составляют бывшие ленинградцы, Бородов был назначен управляющим Жилищно-коммунальным трестом. «Приняв на баланс обветшалое жилье, он смог за короткий срок провести капитальный ремонт жилых домов, переоборудовать системы газоснабжения, водоснабжения, обустроить и озеленить улицы и дворы». С 2001 по 2005 годы он был главой управы жилого комплекса поселка Дербышки. В 2009 году его внесли в Книгу почета Казани.

В комиссию по законности и охране общественного порядка Советского райсовета поступило представление начальника соответствующего РОВД Казани Г. Габидуллина о получении разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Я. Харитонова, заместителя начальника ЖКО производственного объединения «КОМЗ», по обвинению в злоупотреблении служебным положением и хищении государственного имущества.



Так, ему инкриминировалось присвоение 4 подушек, 20 металлических сеток от кровати, телевизора «Электроника», полированной тумбочки из общежития и машины речного песка, воровство бензина из государственной машины. Решением комиссии была создана государственная группа для проверки фактов.*

Инвалиды просят помощи

Продолжая тему инвалидов в СССР и после, начатую нами в прошлом дайджесте, стоит вспомнить слова одного из руководителей КГБ: «Да вы представьте себе — инвалиды и спорт?! Устраивать гонки инвалидов на колясках или заставлять их бросать мячи — это негуманно по отношению к инвалидам и к зрителям…» Инвалиды и спорт в СССР были несовместимы, тем более что инвалидов старались не замечать, а советский спорт был очередной «выставкой достижений народного хозяйства».

Очевидно, что инвалидов «достижениями» в Советском Союзе не считали. С крушением СССР инвалиды на какое-то время воспряли духом (они еще не знали, какие испытания им предстоят в 1990-х, когда о них по факту забудут и будут стараться не замечать). В Казани даже появился первый физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Идель», причем, официальный, при Татоблсовете ДФСО. Доказательством того факта, что советский спорт был своеобразной ВДНХ, служит сам факт существования ДФСО, или «добровольных спортивных обществ». Ими были спортивными организации, созданные на основе территориального или производственного признака «для объединения граждан, занимающихся физкультурой, спортом и туризмом в целях решения задач развития массовой физической культуры, спорта и туризма, а также подготовки значкистов «Готов к труду и обороне СССР». Они начали создаваться еще в сталинские 1930-е в самих профсоюзах. Впоследствии эти ДСО несколько раз укрупнялись, хотя число первичных организаций составляло к началу 1970-х более 100 тысяч, имевших только детских юношеских спортивных школ более 1 300.

Фото: Эдвард Хакимов/ pastvu.com

Что же касается инвалидов и спорта сегодня в Казани, то их связывает воедино, по сути, только одна общественная организация — «Физкультурно-спортивное общество инвалидов РТ», занимающееся развитием в том числе и профессионального спорта для инвалидов, организацией чемпионатов и первенств республики по девяти видам спорта, включая паралимпийские. Само это общество появилось только в 1994 году и было одним из первых в России, объединившим все категории инвалидов — по слуху, зрению, с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и интеллектуальными нарушениями (ЛИН). А республиканская адаптивная спортшкола в Татарстане появилась лишь в 2015 году — это детско-юношеская спортивная школа, у которой, как у бюджетной, больше возможностей, нежели у простого общественного объединения. Правда, до сих пор не решены проблемы доступности среды — многие инвалиды просто не в состоянии дойти до этой ДЮСШ. Как отмечает Фарида Сафиуллина, необходимо в каждом районе закрепить спортивное сооружение, школу, зал, куда они могли бы приходить.

В апреле исполнится ровно год с тех пор, как при Татоблсовете ДФСО профсоюзов был создан физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Идель».



— Фактически вы еще делаете первые шаги по реализации задуманного. Чего удалось достигнуть? — с этим вопросом внештатный корреспондент «ВК» обратился к директору клуба, инвалиду третьей группы Сергею Юрьевичу Краскову.



— Конечно, прежде всего мы известили о создании клуба все средства массовой информации. Сейчас у нас объединились 300 инвалидов всех категорий. В минувшем году они неплохо зарекомендовали себя на российских соревнованиях. Так, Равиль Шарафеев из Елабуги был третьем в Ташкенте среди тяжелоатлетов, Ирина Полякова стала чемпионкой России по плаванию, а Дамир Исламов — победителем по прыжкам в высоту на второй летней Спартакиаде России, проходившей в Волгограде. Там же, в Волгограде Захир Рахматуллин из Набережных Челнов занял второе место в тяжелой атлетике.*

Испытывая чувство незащищенности

Еще одна нерешенная проблема, которую оставил нам в наследство СССР, — иностранные студенты. Об этой проблеме, пожалуй, впервые в полную силу начали говорить лишь во время крушения советской державы. Так, в казанской газете в 1991 году появляется интервью с деканом КГУ по работе с иностранными студентами, который честно признается, что «единой семьи, лукавить не буду, нет». Характерно, что прямо поднимается и вопрос «жестокого быта», с которым сталкиваются те студенты, которые прибыли из «цивилизованного мира»: их тогда в общежитиях ждали отсутствие воды, неработающие душевые и лифт, забитый мусоропровод, поломанная мебель.

Это, к слову, регулярно проявлялось в советских университетах в виде «брожения умов» в среде иностранных студентов — из-за несоответствия представлений о Советском Союзе, «как о коммунистическом рае, лишенном недостатков, и действительности, начинавшейся с неустроенности студенческого быта и заканчивавшейся летними практиками в отстающих колхозах». Несмотря на просьбы о помощи — хозяйство приходилось в 1990-х восстанавливать и даже поднимать силами самого университета, но денег не было и у него. Любопытна и критика отношения к только-только появившейся тогда эпидемии СПИДа (который, к слову, советские власти, как известно, поначалу предпочитали не замечать, прямо заявляя, опять же, что в СССР СПИД невозможен): если в Казани и вообще в Татарстане первый носитель ВИЧ появился еще в 1987 году, то в КГУ — лишь в начале 1990-х — им оказался иностранный студент, вернувшийся с каникул. Случилась паника, сам Республиканский центр-СПИД попытался, как отмечали тогда в КГУ, всеми силами «выпроводить несчастного из Казани» и спешно обследовать большинство проживающих в том же общежитии студентов. На тот момент в КГУ обучалось около 400 иностранных студентов — сегодня почти 900, КФУ занимает второе место по их числу в РФ.

Фото: А.Д. Спитковский

Главная проблема, впрочем, так и не решена: многие студенты учатся, не зная или плохо зная русский язык. В 1950-х СССР пытался создать норму, согласно которой для поступления иностранцам необходимо было сдать вступительные экзамены по дисциплинам, установленным советским правительством, «для недостаточно владеющих русским языков предусматривались подготовительные курсы продолжительностью от 6 месяцев до 1 года». Но в действительности требованиями к поступающим часто пренебрегали, и в советские вузы попадали студенты с крайне слабыми знаниями по русскому языку, математике, физике и другим предметам. В результате, «поскольку изучение русского языка и профильных дисциплин проходило параллельно», многие иностранцы, не успев овладеть языком, выпадали из учебного процесса и оказывались в числе отстающих — преподавателям приходилось их «вытягивать», завышая отметки. Тем не менее в 1990 году число иностранных студентов в Советском Союзе достигло 126,5 тысячи, это был третий показатель в мире после США и Франции. Сегодня проблема с незнанием иностранными студентами русского языка не искоренена. На вопрос «Как вообще возможно обучать точным наукам иностранцев, если они русского языка не знают?» вузы отвечают ссылкой на якобы повышенный рейтинг заведения, если там учатся иностранцы. К тому же появилась и практика «вытягивания» иностранных студентов, поступающих зачастую на платные отделения: чтобы студент продолжал платить, вузы закрывают глаза на его плохие отметки. Что же касается ВИЧ и СПИД, то в Татарстане за 32 года, по данным на 2019 год, скончалось более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. И большинство из них, разумеется, ни разу не иностранные студенты.

Военное училище, техникум легкой промышленности, государственный университет — учебные заведения, где занимаются около 400 иностранных студентов. Причем большая часть этого контингента, представители примерно 30 стран, проходят обучение, аспирантуру или стажировку в КГУ.



С человеком, непосредственно связанным с проблемами иностранцев в Казани, деканом КГУ по работе с иностранными студентами Е. Князевым беседует наш внештатный корреспондент.



— Евгений Анатольевич, вот приезжает иностранец учиться в университет. Понятно, что он чувствует некоторую скованность в отношениях с окружающими его новыми людьми, ему трудно акклиматизироваться в незнакомой обстановке чужого города, без хорошего знания языка. Но ведь его еще и поселяют в одно общежитие с представителями других стран…



— Действительно, к нам приезжают представители Индокитая, Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, европейских стран. Разная культура, разные обычаи, привычки, зачастую совершенно противоположные взгляды на одни и те же вещи. И при всем при этом — общее место проживания. Но конфликтов на национальной и политической почве не бывает. «Единой семьи народов», лукавить не буду, нет. Зато есть «мирное сосуществование» — уважительное, терпимое и доброе отношение друг к другу.



- Наверное, очень важными становятся для иностранцев бытовые проблемы?



— Конечно же, к нашему жестокому быту им привыкнуть непросто, а человеку, пожившему в цивилизованных условиях, наверное, невозможно. Среди наших стажеров есть люди солидные — профессора, доценты. Приезжают они на разное время: от месяца до одного-двух лет. А в общежитии их ждут отсутствие воды, неработающие душевые и лифт, забитый мусоропровод, поломанная мебель… Люди, приезжающие к нам, в основном непритязательны к бытовым условиям. Но не настолько же…*

Фото: pastvu.com

Цена непринятых решений

Еще одна проблема, оставшаяся не решеной с 1991 года, — льготный проезд в общественном транспорте для школьников или тех же студентов. В апреле последнего года существования СССР депутаты казанского горсовета потребовали «изыскать возможность» и «предоставить, наконец, право бесплатного или хотя бы льготного проезда на городском транспорте детям школьного возраста и учащимся ПТУ». На что получили ответ от главы города Камиля Исхакова: «За счет каких средств?» Льготного проезда у школьников и студентов нет до сих пор.

Как писала газета «Реальное время» в 2019 году, при этом «проезд в транспорте «съедает» всю стипендию». Тогда именно студенты потребовали введения льготного проездного: «Тема горячая, как заявило руководство вузов, студентов едва сдерживают, чтобы они не устроили волнения». Проблема обострилась в феврале 2019 года, потому что тогда цену на проезд в общественном транспорте Казани подняли, а относительно дешевый проездной — 750 рублей на 50 поездок — отменили. Вместо него стал действовать тариф «1800 рублей на 100 поездок». А стипендии студента-ударника — 1770 рублей — на проезд стало не хватать. Причем руководство вузов целиком оказалось на стороне своих студентов в борьбе за льготный проездной. Власти и провластные студенческие организации предложили в ответ увеличить транспортный грант — но эта субсидия в 1000 рублей покрывает лишь 3 тыс. студентов-активистов. Но власти опять же сослались на нехватку средств: для льгот только студенческих нужно 1 млрд рублей ежегодно.

Но в соседних городах студенческие проездные все же существуют (в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в Москве и на все виды транспорта). Характерно упоминание словосочетания «тришкин кафтан» как 30 лет назад, так и сегодня: «тришкин кафтан», предполагающий где-то добавить, где-то урезать. 30 лет назад его применили по отношению к худому тогда городскому бюджету. В 2019 году его применили по отношению к оправданиям Лиги студентов и ее предложению чуть повысить грант для казанских учащихся, понизив их в других городах РТ. К слову, в том же 2019 году выяснилось, что льготные проездные для школьников — бюджету РТ тоже не по карману. По оценке городских властей Казани, льготный проезд для 40 тыс. школьников может обойтись бюджету в 720 млн руб. в год. Авторы обращения ввести льготу тоже ссылались на опыт других городов России, где школьные проездные есть, — Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Но в Минмолодежи РТ заявили, что размер бюджетной субсидии на компенсацию затрат перевозчиков тогда составит 1,6 млрд руб. в год. Три года спустя, летом 2022 года, проблему подняли вновь. Теперь уже министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов заявил, что этот вопрос решается, допустив, что цена на проезд для обучающихся будет снижена до 21 рубля. Таким образом, студент вместо 1 333 рублей в месяц будет тратить 903. По данным Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, министр предлагает 30-процентную скидку, «однако непонятен ни механизм, ни что-то еще». В любом случае, эти 30 процентов кто-то должен перевозчикам возместить, заявили там, «потому что времена не самые лучшие».

Одной недели депутатам городского Совета не хватило для того, чтобы рассмотреть все вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Сегодня — пятый день заседаний.



В пятницу в середине дня депутат М. Шамсутдинов с горечью обратился к своим коллегам: «Мы заседаем уже который день и до сих пор не приняли ни одного решения, за которое горожане могли бы нас поблагодарить».



А ведь в этот день горсовет был близок к принятию именно такого решения. Когда обсуждался проект документа о компенсации затрат на благоустройство, транспорт и связь, ряд депутатов настойчиво и в который уже раз предлагал изыскать возможность и предоставить наконец право бесплатного или хотя бы льготного проезда на городском транспорте детям школьного возраста и учащимся ПТУ. И в который уже раз председатель исполкома К. Исхаков устало вопрошал в микрофон: «За счет каких средств?»



Конечно, проще всего было бы сделать вывод, что депутаты — хорошие, а исполком — плохой, они пекутся об избирателях, а он, исполком, держит и не пущает. Но, к сожалению, объективного в отказных решениях гораздо больше, чем пресловутого чиновничьего упорства. Нынешний городской бюджет — тришкин кафтан, невозможно надставить в одном месте, не урезав в другом. Правда, если урезать умеючи, то можно найти деньги для расширения исполкомского аппарата… **

Фото RIA Novosti archive, image #850809 / Vladimir Vyatkin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Как вы рулите — так мы и едем

Интересно читать и письма читателей казанских газет 30-летней давности — судя по апрельским письмам 1991 года, в месяц, когда цены на многие товары взлетели в разы, а репутация верховных властей СССР окончательна была испорчена — многие надеялись на то, что приход новых, многообещающих, сделает-таки их жизнь лучше. И поэтому многие казанцы искренне любили Бориса Ельцина — и не любили Горбачева. Так, один из читателей возмущался «инспирированной свыше оголтелой кампании нападок и вранья», которые обрушились тогда на Ельцина (напомним, он потребовал для себя чрезвычайных полномочий, и именно в апреле появилась его статья в «Фигаро» о нежелании исполнять указы проштрафившейся команды Горбачева).

Другой читатель не менее сильно возмущался событиями 28 марта 1991 года, когда в день открытия внеочередного съезда народных депутатов РСФСР по приказу Михаила Горбачева в Москву были введены войска, чтобы «оградить» консервативных депутатов, как они сами выражались, «от диких выходок и откровенного глумления» со стороны пикетчиков на пути к залу заседаний. Как видно, обе стороны не гнушались резких заявлений («оголтелая кампания вранья» стоит «диких выходок и откровенного глумления»). Введение войск в Москву было сделано впервые за все годы перестройки, гласности, обновления — и потому так шокировало советских граждан. Горбачев пошел на такой шаг, так как на съезде по итогам референдума должен был быть решен вопрос о введении в России поста президента.

Несмотря на введенные в Москву войска и решение Кремля о запрете массовых демонстраций, москвичи вышли на митинги и манифестации. Ельцина в Казани в начале 1990-х любили — и он отвечал казанцам взаимностью. После первого официального визита в Казань в 1990 году «началась настоящая любовная эпопея: Ельцин приезжал еще много раз по поводу и без». Известна история, когда в 1990 году, во время приезда Ельцина, жители вышли на улицы с лозунгами и плакатами, и когда толпа окружила его, он, спасаясь бегством, запрыгнул в трамвай. В тот же день в УНИКСе он заявил: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». В 1994 году теперь уже президентом Ельцин начал официальный визит в Татарстан с Набережных Челнов, а в Казани ему показали совхоз «Майский», детский реабилитационный центр, мечеть и собор. Через два года Ельцин приехал в Казань праздновать Сабантуй. Стоит вспомнить, что летом 1994 года Борис Ельцин впервые в статусе президента России приехал в Татарстан, чтобы, как он сам признавался тогда, «посмотреть, пошел ли на пользу республике суверенитет».

Очень давно собирался написать о своих размышлениях по поводу событий в нашей стране.



Мне 45 лет, русский, жена татарка, двое детей, не политик, не экономист, на истину в последней инстанции не претендую.



Я слушал выступления Председателя ВС РСФСР Б. Ельцина и 19 февраля, и 9 марта. Практически полностью согласен с его позицией и считаю, что это выступление зрелого политика и мужественного человека.



Я глубоко возмущен и протестую против инспирированной «свыше» оголтелой кампании нападок и вранья, обрушившихся на Б. Ельцина, на Верховный Совет РСФСР, на все демократическое движение и саму РСФСР. И призываю всех здравомыслящих людей, людей всех национальностей и вероисповеданий сплотиться вокруг Верховного Совета и правительства России, оказать им всемирную поддержку и помощь в столь сложный период.

Фото: Михаил Козловский

Прошу слова



События в Москве 28 марта уже уходят в историю, но с неослабевающей силой продолжают будоражить ум. Все думается, что же сейчас происходит в нашей стране?



Отряды милиционеров и омоновцев в полной экипировке, сотни новеньких военных автомашин, водометов и прочей техники, предназначенной для разгона демонстраций, были стянуты в центр Москвы, к Кремлю. Шеренги бойцов в касках с палками в руках и с огромными щитами. Повинуясь команде, они поворачивались на 180 градусов, взмахивали палками и выкрикивали что-то не вполне понятное нам, телезрителям, но явно устрашающее и победное.



Против кого и за чей счет готовились эти войска? Ответ один — против народа и за его же счет.



Как говорится, слава Богу, что события закончились без кровопролития. Но люди, следя за ними из московских окон и по экранам телевизоров, сознавали, что все висело на волоске. Всего лишь искры было достаточно, чтобы заработали дубинки, водометные машины и прочая техника.



У нашего народа хорошая память. Он прекрасно помнит, как в январские дни 1905 года на Дворцовой площади в Петербурге были расстреляны безоружные люди: дети, женщины, старики, как нечто подобное повторилось в 1912 году на Ленских приисках. И как уже в наши дни пролилась кровь на улицах Баку и Тбилиси, на площадях Таллина и Риги.



И если в дореволюционное время находили виновника в лице царя, то теперь как-то так у нас получается, что НЕТ виновного: нет того конкретного человека, который дает команду давить гусеницами танков и стрелять!



Но, повторяю, у народа хорошая память. Ее не вытравить никакими лозунгами и прочим словоблудием.



Л. Сигида, участник Великой Отечественной войны.**

*«Вечерняя Казань» 5 апреля 1991

**«Вечерняя Казань» 8 апреля 1991