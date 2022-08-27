«Новый 1992-й»: «утро новых цен», казанский Домжур и «чрезвычайные полномочия» Ельцина

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 38-я

В начале апреля 1991 года советские граждане испытали шок: как позднее в августе 1998 года и в марте 2022 года — продавцы резко поменяли ценники, многие товары подорожали в три-четыре раза, а то и больше. Правда, на этот раз их поведение было санкционировано властями. Так команда Горбачева хотела пополнить бюджет страны, но не добилась этого, потеряв поддержку населения. В стране наступила «чрезвычайная ситуация» с экономикой, вследствие чего и Горбачев, и Ельцин наделяют себя чрезвычайными полномочиями — только они не помогут решить проблемы. Разноголосица на всех уровнях власти и попытка оттянуть «суверенное одеяло» на себя приводят к принятию однотипных законов в СССР, РСФСР и ТССР в разное время и с разными целями. В результате Москва, Казань и руководство КАМАЗа будут 5 лет делить автогигант после первой, «всесоюзной», приватизации. Что еще происходило в те тяжелые апрельские дни — в очередном дайджесте «Реального времени».



Свершилось! А что завтра?



2 апреля 1991 года по всему Советскому Союзу резко поменяли ценники, в том числе и в Казани.Примерно также потом резко поменяют ценники в дефолтном 1998 году из-за девальвации рубля и еще раз весной 2022 года, когда доллар тоже скакнул вверх. В двух последних случаях это сделали коммерсанты по вполне рыночным причинам, ища себе выгоду и компенсируя возросшие расходы (а то и убытки), что вызвало ярость и раздражение как со стороны властей, так и общества. Однако в апреле 1991 года случилось иное: взлет цен был санкционирован властями, а общество в полной мере о нем не было предупреждено. Реакция общества, впрочем, была похожей: те же ярость и раздражение (особенно после начала павловской реформы, когда многие потеряли свои сбережения в январе того же года) и повальная скупка последних оставшихся на полках товаров, что, в отличие от августа 1998-го и марта 2022-го, не привело к очередному витку инфляции. Просто потому, что товары были в банальном дефиците и довольно скоро ассортимент стал узок, многие продукты надолго исчезли из еще советских магазинов.

Фактически цены выросли не волюнтаристским способом, и отвечали за них не коммерсанты (их было исчезающе мало), а чиновники сферы торговли, действующие на основании указа Михаила Горбачева и постановления Кабинета Министров СССР от 19 марта. «Цены были подняты в 2—5 (а иногда до 10) раз. Прилавки подверглись радикальному опустошению — люди боялись, что завтра исчезнут вообще любые товары. Цена килограмма говядины выросла в четыре раза, литра молока — в три с половиной раза, хлеба — в три раза». Рост цен сопровождал рост зарплат (тоже санкционированный и фиксированный), но лишь на 20—30%. Не помогла и выдача «единовременной компенсации» в 60 рублей — при средней зарплате в 200 рублей. Все это привело к волне забастовок. Причина такого решения была понятной: страна столкнулась с невиданным дефицитом бюджета в 31 миллиард рублей, который объяснялся просто: республики игнорировали требования центра и не перечисляли деньги в госбюджет (в том числе, по-видимому, и Татарстан, бывший на тот момент автономией). В тогдашней статье «Известий» под заголовком «Утро новых цен» отмечалось, что сами по себе высокие цены не приведут к росту производства товаров — «во всяком случае, 2 апреля утром магазины в Москве были так же пусты, как накануне». Горькая ирония и в том, что государственный бюджет в итоге все равно ничего не получил от повышения розничных цен. Отметим и тот любопытный факт, что 2 апреля прежний ценник сохранился только на кофе и водку.

Обвальное повышение цен, о неизбежности которого твердило наше правительство, свершилось! Неожиданным оно не было. Его ждали, как ждут нежеланного гостя, приход которого невозможно отменить. И все же утром 2 апреля, когда водитель трамвая объявил, что проезд стоит теперь 10 копеек и нужно компостировать три талона, по салону волнами пошел ропот. Даже самые заспанные граждане, которые по привычке на ходу досматривают сны, сразу проснулись. «Ну, началось!» — таков был лейтмотив всех речей. Что именно началось? «Да ничего хорошего. Это уж точно. Опять народу в карман залезли!».



В магазины заходили, как в музей — посмотреть новые ценники и ахнуть. вдруг как-то очень явственно ощутили всю зыбкость и неустойчивость нашего положения — словно вместо твердой земли, в которую верилось, оказались внезапно на непрочных, порядком подгнивших мостках, под которыми трясина. До последнего момента где-то в подсознании упрямо ворочалась смутная надежда: наше государство нас не бросит. Крутились в какой-то чехарде трескучие лозунги «Все для блага народа!», «Социальная защищенность советского человека», «Все вокруг народное, все вокруг мое» вперемежку с застывшими, самодовольными лицами усредненных советских людей на плакатах, недавно столь обильно украшавших наши города и веси*.

Фото: pastvu.com

Конференция предпринимателей

Помочь могла приватизация и коммерческое производство, в том числе и переход торговли на рыночные отношения. В начале апреля в ТССР горячо обсуждают возможность своего, татарстанского закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» — поводом стала приостановка действия аналогичного российского закона, причиной чего в свою очередь было охлаждение отношений между Москвой и Казанью, которая требовала суверенитета. Сам российский закон был принят лишь в январе 1991 года, и попытки властей РСФСР тем самым «отменить» советский аналогичный закон прямо противоречили статье 74 Конституции СССР («Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом действует закон СССР»). Это характерная статья больше не соответствовала реальности, все действовали «кто во что горазд»: власти СССР шагали одним темпом, РСФСР — другим, союзных республик — третьим, и так далее, вплоть до городских комитетов. Причем, порой в разные стороны.

В СССР этот закон был принят в 1987 году, сопровождался принятием закона о кооперативах и последующими попытками «завинтить гайки обратно». Например, категорически запрещалось использование наемного труда, а налог на доходы частных предпринимателей достигал 65%. К слову, вопреки распространенному мнению, ряд экспертов считает, что в СССР предпринимательство существовало и было легальным. В частности, разрешалось изготовление (ради выгоды) по индивидуальному заказу населения головных уборов, корсетов, бандажей, бюстгалтеров, женских поясов из ткани, воротничков, галстуков, плетеных кружев ручной вязки и ручного плетения. Была разрешена и выдача регистрационных удостоверений на переработку давальческой шерсти, шерстяной пряжи, на химическую чистку и окраску одежды и кожаных изделий. Тем самым с начала 1950-х были легализованы портные, сапожники, часовые мастера, слесари, жестянщики, лудильщики, водопроводчики, столяры, плотники, электромонтеры, маляры.

В малом зале культурно-спортивного комплекса КГУ состоялась конференция по обсуждению законопроекта «О предприятиях и предпринимательской деятельности в ТССР».



Организатором встречи стал Союз предпринимателей ТССР, объединяющий в своих рядах представителей всех форм негосударственной экономики республики.

На конференции, которую вели народные депутаты М. Сиразин и К. Шайдаров, была выражена озабоченность приостановкой действия на территории республики аналогично российского закона. Предприниматели обменялись мнением по тому, каким должен быть закон о предпринимательской деятельности Республики Татарстан, выразили намерение создать рабочую группу по подготовке законопроекта и наметили тактику действий по его воплощению*.

Фото: Mikko Vormis/flickr.com

И у России будет президент

Почему павловская апрельская реформа провалилась, как и попытки Михаила Горбачева спасти тонущий «Титаник», довольно просто объясняется именно разноголосицей, прямо как в басне: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука». Только стоит уточнить: никакого товарищества между центрами и регионами больше не было. Яркий пример заметка ниже, рассказывающая о трениях на Съезде народных депутатов РСФСР, вызванных заявлением председателя Верховного Совета Бориса Ельцина о предоставлении чрезвычайных полномочий этому самому Совету. Это вызвало раскол даже в партии «Коммунисты России», что позволило Ельцину усилить собственную власть. «Сувереном является тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении», — писал еще в 1920-х годах один из влиятельных впоследствии политических философов XX века Карл Шмитт (этим тезисом потом воспользуется, к слову, Гитлер, когда придет к власти, и почти сразу введет в Германии — чрезвычайное положение).

Проблема суверенитета и легитимности власти до сих во многом не решена, одни считают, что легитимности правителю дает парламентаризм и выборы, другие — что для крайних мер один человек может взять всю власть в свои руки. В 1991 году по факту в СССР уже было чрезвычайное положение, за право суверенного правления и легитимную власть боролись минимум два человека — Горбачев и Ельцин. Справедливости ради надо сказать, что чрезвычайными полномочиями на проведение, в том числе и экономических реформ, первым воспользовался еще Горбачев: 24 сентября 1990 года Верховный Совет СССР наделил Горбачева сверхполномочиями. Подобная концентрация власти в одних руках тут же привела к слухам о замене правительства Госсоветом России, «возрождении КГБ и слиянии в нем всех нынешних невоенных силовых ведомств» (именно поэтому путч ГКЧП в августе 1991 года сыграет на руку противникам Горбачева). Горбачев наделил себя полномочиями по тем же причинам, что потом и Ельцин, и это прямо указывается в том законе: «Учитывая сложность социально-политической обстановки, необходимость чрезвычайных мер для выведения общества из кризисной ситуации, обеспечения перехода к рыночной экономике, укрепления системы управления страной и правопорядка, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет». Историки назовут полномочия Горбачева «фактически диктаторскими». Но дополнительные полномочия Ельцина использовались российским лидером тоже «в первую очередь в борьбе за власть». Схватка двух лидеров и наделение себя чрезвычайными полномочиями примерно на тоже самое привели к тому, что в РСФСР фактически установилось двоевластие. Никаких заметных успехов в преодолении кризиса власти и экономики в результате обретения чрезвычайных полномочий достигнуто не было ни у Горбачева, ни у Ельцина.

Сегодня в Москве продолжает работу третий (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР.



Пожалуй, в порядок работы каждого очередного дня Съезда надо вписывать пункт «икс» — специально для сюрпризов, ибо их здесь хоть отбавляй. В четверг таким сюрпризом стало политическое заявление Бориса Ельцина о предоставлении чрезвычайных полномочий Верховному Совету, его Президиуму и Председателю. Цель — осуществление антикризисных мер.



Грядет первосекретарский авторитаризм! — грозно предостерегали по этому поводу «Коммунисты России». О какой диктатуре речь, если у «диктатора» нет армии! — отреагировали на это беспартийные**.



Фото: yeltsincenter.ru

Из телетайпного зала «ВК»

Еще одна возможность получения властью легитимности и суверенности, как давно известно, бывает через посредство и помощь зарубежных государств, в том числе включая финансовую. И поэтому команда Минтимера Шаймиева в те дни регулярно каталась по европейским странам, как и Горбачев. Способ этот довольно опасный, так как противники могут тут же обвинить в «распродаже страны», лишении ее суверенитета, отсюда регулярные сегодня лозунги про существующий у кого-то в головах «заговор НАТО». Ельцин в 1991 году активно пользовался помощью иностранных властей и СМИ, но любопытно, что нередко он это делал через СМИ правого толка, так как, видимо, сам полностью противопоставлял себя всем левым движениям — и «шоковая терапия» Егора Гайдара была проведена ровно по лекалам самых радикальных капиталистических теорий, против которых сегодня бы выступили большинство как европейцев, так и американцев. Например, считается, что французская газета «Ле Фигаро» отражает точку зрения умеренно правых партий. За что «Фигаро» регулярно подвергают критике со стороны «левых» изданий, таких как «Либерасьон», Marianne и других. Эта газета активно поддерживала политику именно Ельцина и была сторонницей развала Советского Союза. «Фигаро» опубликовала в апреле 1991 года статью за подписью самого Ельцина, содержавшую жесточайшую критику Горбачева и его правительства, которая, по сути, призывала к распаду СССР и передаче власти в руки «энергичных и храбрых людей», которые бы осуществили приватизацию собственности и передали землю сельскохозяйственным производителям.

Такая передача власти в просторечии называлась бы незаконным захватом власти самой настоящей хунтой. Однако на Западе тогда бродили самые разные настроения, в том числе многими всерьез предполагалось, что власть Горбачева нелегитимна, а значит незаконна, тогда как власть Ельцина, избранного на выборах — легитимна, и он имеет право на такие заявления. Между прочим, Ельцин на тот момент был формально подчиненным Горбачева — и публикация подобной статьи до недавнего времени была совершенно неслыханной вольностью тем более в западной прессе. В декабре 1991 года та же «Фигаро» опубликовала еще более скандальную статью, теперь уже в формате интервью либерального мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака со словами о том, что «военный переворот в Советском Союзе теперь стал реально возможным, и на этот раз он увенчается успехом, потому что народ поддержит его. «Это мрачное пророчество мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, облетело весь мир, начав свой путь со страниц французской «Фигаро». И, без преувеличения, весь мир потрясло». В «Известиях» тогда отмечали, что «нет сомнений: угроза хрупкой, еще только рождающейся демократии в России и других «бывших республиках СССР» вполне реальна». «Фигаро» и 30 лет спустя активно поддерживает политику Ельцина и критикует Горбачева. Так, на смерть первого президента России газета откликнулась мнением о том, что Ельцин сделал много ошибок, но в историю он войдет все-таки как «добрый царь» — далеко не все из его начинаний увенчались успехом, но им хотя бы руководили добрые намерения.

Французская газета «Фигаро» опубликовала 2 апреля статью Председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина о положении в Советском Союзе. Автор делает вывод, что «наша страна достигла последней стадии распада» и что «аморально и невозможно оставаться пассивным наблюдателем перед лицом власти, ведущей страну к гибели…»



Борис Ельцин считает, что он совершил серьезную ошибку в своей политической тактике, поверив Горбачеву, с которым невозможно прийти к соглашению**.

Фото: Mikko Vormis/flickr.com

Будет в городе «Домжур»

О журналистике, которая только-только зарождалась тогда в СССР в совершенно новом, независимом виде, свободном от цензуры — на какой-то короткий срок, конечно. Городской исполком Казани в апрельские дни 1991 года впервые заявил о том, что Союзу журналистов ТССР будет предоставлено здание. Любопытно, что несмотря на важность пропаганды, у советских журналистов Советской Татарии своего дома в СССР вообще не было. И ненужность его вытекала именно из-за прямой пропагандистской сущности их работы. Формально он располагался в советское время на улице Баумана в Доме печати, а затем в Доме печати на Декабристов 1, но в действительности занимал там «одну комнату для ответственного секретаря». По той причине, что все приемы и вся работа «проводилась непосредственно в кабинете главного редактора газеты «Социалистик Тататарстан» («Социалистический Татарстан», ныне известна как «Ватаным Татарстан») — председателя СЖ Татарской СССР Шамси Хамматова, который руководил союзом с 1959 до 1983 года. Как отмечают историки, необходимости в собственном Доме журналистов не было и потому, что для проведения мероприятий обкомы, райкомы, горкомы «выделяли любое помещение, поскольку все мероприятия Союза журналистов были включены в планы работ партийных органов».

Касательно заметки ниже, стоит сказать, что помещение для Союза журналистов на излете советской эпохи, как раз в период «гласности», все же было выделено — предполагалось, что «золотые перья» разместятся по адресу: ул. Свердлова, 6. Там даже был начат ремонт, на который потратили немалые средства. Но то ли новым властям было не до этого, то ли просто про него забыли, но к середине 1990-х, когда Казань решила построить у себя метро — дом этот попал под снос из-за подземного строительства. А вопрос с домом был решен лишь в 2010 году, то есть, 20 лет спустя, когда Дому журналистов передали «роскошный особняк» на Тельмана, 24 — правда, на правах арендатора. В итоге же и этот дом журналисты потеряли, так как его выставили на продажу — несмотря на просьбы оставить его и активные письма президенту РТ, отстоять особняк не удалось. В 2011 году творческому союзу все же было выделено помещение бывшего ЗАГС Московского района. Именно в этом доме побывал и первый пресс-секретарь президента Бориса Ельцина.

Не позднее 1 июля по улице Свердлова, 6 «пропишется» Дом журналистов Татарстана — такое решение принял горисполком. Правда, немало времени и средств уйдет на реставрацию ветхого здания. Приятна и другая новость: за 1991—1992 годы творческому союзу будет выделено 20 квартир в ЖСК.



Не обойдены вниманием и архитекторы. Как минимум восемь творческих мастерских разместятся на мансардном этаже одного из домов, возводимых в рамках реконструкции 129-го квартала, примыкающего к улице Баумана.**

Фото: sj-rt.ru

Ну вы ваще-е!

Завершим наш дайджест любопытной заметке о заседании депутатов горсовета Казани, где интересна даже не столько сама тема о том, как они собирались приватизировать коммунальную собственность, сколько упоминание о приватизации КАМАЗа, довольно скандальной по тем временам. И причина эта в упомянутой нами разноголосице и попытке тянуть одеяло на себя на всех уровнях власти, заканчивая руководством союзных или республиканских предприятий на местах. Мы уже писали о том, что в конце 1991 года, наученный в том числе неприятным опытом приватизации КАМАЗа, Шаймиев решает «переписать» многие союзные предприятия в резиденты ТССР — это необходимо было для пополнения собственного республиканского бюджета, если уж Татарстан собирался быть суверенным (и в том числе, для «шантажа» Москвы — как рычаг давления). История КАМАЗа — яркий пример того, как центр и регионы пользовались приватизацией как рычагом борьбы, используя в том числе и «чрезвычайные полномочия». В июне 1990 года автогигант акционировали, причем, по решению правительства СССР — 38% акций отошли в союзную собственность, и только 13% — в собственность Татарстана, остальные бумаги выставили на продажу.

В феврале 1991 года состоялось первое собрание акционеров АО КАМАЗ, на которым президентом был избран Николай Бех, тогдашний руководитель литейного подразделения завода. Лишь 10 лет спустя, 5 сентября 2001 года, акции КАМАЗа начали продавать трудовому коллективу, а 10 сентября того же года открыли конкурс на акции для юридических лиц. В результате курс спроса по сравнению с номиналом вырос в восемь раз — до 800 рублей. за акцию, и был утвержден в качестве курса продажи. А совладельцами КАМАЗа на какое-то время стали 230 предприятий и организаций, которые выкупили 2 млн акций за 1,6 млрд рублей. Последующая история известна, включая и итоговое вхождение в структуры «Ростеха». Интересно другое: приватизация КАМАЗА еще долго «не давала покоя депутатам Верховного совета Татарстана», которые настояли на проверке завода на предмет соответствия процесса акционирования предприятия экономическим интересам республики (но, заметим, не законодательства). Так, на встрече с Николаем Бехом парламентарии потребовали предоставить им протоколы всех заседаний правления предприятия. Бех отказал, но дал указание секретарю правления показать протоколы общих собраний акционеров КАМАЗа (при том что секретарь лично отвечал перед акционерами за конфиденциальность протоколов). Лишь в 1993 году тогдашний премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров и Николай Бех договорились о передаче в собственность компании территории завода — в обмен на 20% его уставного капитала. «Так был найден компромисс с татарскими властями». Если же говорить о собственности и территорий завода, то КАМАЗ до 1995 года (когда власти РТ ему это запретили) успел, заключив 92 договора купли-продажи недвижимости, распродать свою землю на 100 млрд рублей. 40 компаний, которые эти участки купили, отдавать обратно их, конечно, не собирались: в итоге в 1995 году мэрия Набережных Челнов «санкционировала операцию ОМОНа по выселению коммерсантов из занимаемых помещений».

Сегодня к началу утреннего заседания депутаты принесли с собой… детские книжки. Так откликнулись на объявленную одной из комиссий горсовета акцию милосердия в пользу детдомовских ребятишек. В том, что это дело нужное и полезное, не сомневается никто. Чего не скажешь о решениях, принятых сессией вчера.



В этом отношении сомнения есть и не только у вашего корреспондента. Например, депутат М. Габутдинов заявил, что в перерыве к нему подходили несколько коллег, проголосовавших «за» по вопросу о создании городского комитета по приватизации коммунальной собственности, и признались, что при обсуждении не вникли в суть дела и, кажется, совершили ошибку.



Я заметил, что в кулуарах некоторые депутаты начинают мыслить и говорить не так, как в зале. Но это неудивительно. К примеру, путаница в обсуждении вчерашнего первого, и самого важного, вопроса — о коммунальной собственности города — возникла с самого начала.**

*«Вечерняя Казань» от 4 апреля 1991 года

**«Вечерняя Казань» от 5 апреля 1991 года