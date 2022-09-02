День в истории: договор Сигемицу, Умедзу, Макартура, Деревянко и Фрейзера

Чем примечательна дата 2 сентября?

Сегодня, 2 сентября, в России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы полиции МВД. 2 сентября началось строительство Одессы, вышел в свет первый номер газеты на татарском языке «Нур», был учрежден Реввоенсовет, вышел почетный знак особого отличия военнослужащих «Маршальская звезда», закончилась Вторая мировая война, появилась Конвенция о правах ребенка. Родились этнограф и губернатор Александр Гейнс, радиохимик Фредерик Содди, писатель-фантаст Александр Казанцев, пионер ракетно-космической техники Валентин Глушко, народные артисты СССР Евгений Леонов и Валентин Гафт. Умерли археолог Алексей Бобринский, основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен, первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, писатель Джон Толкин, киноактриса Ада Войцик, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарская газета — в Питере!

2 сентября (по новому стилю) 1834 года родился Александр Гейнс. Начинал службу прапорщиком в артиллерийской бригаде. В 1880—1882 годах был казанским губернатором. До этого изучал особенности ведения хозяйства в казахской степи и обычное право казахов, в частности, оставив после себя «Киргизские очерки».

Газета «Нур». Фото tataroved.ru

2 сентября 1905 года в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер газеты на татарском языке «Нур». Ее изданием занимался просветитель, писатель, переводчик восточных языков, журналист Атаулла Баязитов. Издавалась «Нур» по 22 июня 1914 года. В Северной столице на Большом проспекте Петроградской стороны, 45, где в 1905 году вышел первый номер газеты, установлена мемориальная доска в честь ее основателя. В здании в начале прошлого столетия размещалась восточная литотипография Ильяса-мурзы Бораганского.



2 сентября 1908 года родился Валентин Глушко — основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения и один из пионеров ракетно-космической техники. Его родиной является Одесса, но судьба связала его жизнь и деятельность с Казанью. В 1940—1944 гг. в татарстанской столице Глушко трудился в качестве политзаключенного главным конструктором КБ 4-го Спецотдела НКВД при Казанском заводе №16. В декабре 1944-го, после досрочного освобождения и снятия судимости, его назначили главным конструктором казанского ОКБ специальных двигателей, а в 1954-м в КАИ под руководством Глушко с целью подготовки инженерно-технических кадров по реактивным двигателям организовали первую в Советском Союзе кафедру ракетных двигателей. В Казани имя академика увековечили, назвав в его честь улицу.



Фото: Эмиль Зиянгиров

2 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что отмена ряда автобусных маршрутов в рамках реализации транспортной реформы в столице Башкортостана вызвала взрыв возмущения уфимцев. Мэрия уверяла, что отменили лишь невостребованные и дублирующие маршруты. Горожане, в свою очередь, считали, что чиновники не видят реальной картины, так как сами общественным транспортом не пользуются, а поэтому с улиц исчезли и востребованные пассажирами маршрутки.



Звезды — маршальские

2 сентября 1918 года постановлением ВЦИК был создан Революционный военный совет как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым его председателем стал Лев Троцкий. Реввоенсоветы учредили во всех частях Красной Армии — в них входили не менее трех человек (один командующий и два военно-политических работника). Так в Советской республике появились военные комиссары. Упразднили РВСР лишь в 1934-м. До этого на протяжении почти двух десятилетий он был высшим коллегиальным органом военной власти Советского Союза.



Члены Реввоенсовета СССР и другие главные военные деятели СССР. Первый ряд (слева направо): И. Э. Якир, А. И. Егоров, С. С. Каменев, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, М. К. Левандовский; второй ряд (стоят): К. А. Авксентьевский, Б. М. Шапошников, И. П. Белов, И. П. Уборевич. Декабрь 1927 года. Фото wikipedia.org

2 сентября 1941 года указом президиума Верховного Совета СССР в стране ввели почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальскую звезду». Она впоследствии получила условное название звезды «большого» типа. В 1943-м советские власти учредили «Маршальскую звезду» (условно «малого» типа) для маршалов артиллерии, авиации и бронетанковых войск. Обе разновидности знака в январе 1997-го упразднил президент России Борис Ельцин. За всю историю существования звезды «большого» типа ее удостоился 41 маршал Советского Союза и один маршал РФ (Игорь Сергеев). Звезды «малого» типа получили 32 маршала авиации, 13 — артиллерии, восемь — бронетанковых войск, шесть — инженерных войск, четверо — войск связи, а также 52 генерала армии и 12 адмиралов флота.



2 сентября 2019 года умерла известный мусульманский просветитель, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. «Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом», — вспоминал о ней друг ее семьи, доктор философских наук Али Вячеслав Полосин.

Фото wikipedia.org

Линкор «Миссури» как место встречи

2 сентября 1794 года по майскому распоряжению российской императрицы Екатерины II на месте турецкой крепости Хаджибей началось строительство нового портового города — Одессы. Перед тем как приступить к выполнению указа, отслужили молебен и освятили строительные площади. Только после этих обрядов в основание города-порта на Черном море забили первые сваи. Руководство созданием Одессы вели военный и государственный деятель Осип Дерибас и инженер Франц Деволан. На сегодняшний день город входит в состав Украины.



2 сентября 1945 года официально завершилась Вторая мировая война — на борту американского флагманского линкора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Документ, знаменующий окончание самого масштабного в истории человечества вооруженного конфликта, в Токийском заливе подписали министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Ёсидзиро Умедзу, генерал армии США Дуглас Макартур, советский генерал-лейтенант Кузьма Деревянко и адмирал флота Великобритании Брюс Фрейзер. По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии ограничили островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи получил Советский Союз.



2 сентября 1990 года после ратификации 20 государствами вступила в силу Конвенция о правах ребенка — первый и основной международный документ в сфере защиты прав детей. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Согласно ее положениям, ребенком признается «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста». Для их защиты государства, подписавшие конвенцию, взяли на себя обязательство «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия».