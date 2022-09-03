Изнанка Казани: «сарай» тубдиспансера рядом с филармонией

Фото: Максим Кокунин

История Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая насчитывает почти 100 лет. Она основана 21 августа в 1937 году и ознаменовала собой начало новой эпохи в жизни национальной татарской музыки. Тогда же первый директор филармонии Л. Галеев подписал указ о создании симфонического оркестра, который в корне изменил музыкальную культуру республики. Изначально концерты проходили в Доме офицеров, и лишь в 2000 году в Казани состоялось торжественное открытие нового здания по ул. Павлюхина, 73. Для большинства казанцев филармония — это классическое здание с колоннами и изящными формами в центре города. Однако через дорогу от него находится старый, обшарпанный, ветхий, будто давно заброшенный, домик. Это — до сих пор работающий республиканский противотуберкулезный диспансер, чьи стены словно никогда не видели ремонта.

Государственная филармония имени Габдуллы Тукая открыла свои двери в 1937 году, когда ее первый директор подписал указ о создании татарского симфонического оркестра. Он состоял всего из 35 человек, а выступления были непостоянны.

Фото: Максим Кокунин

В годы Великой Отечественной войны многих артистов призвали в действующую армию, и оркестр как таковой распался. Остался только маленький ансамбль, который давал концерты в прифронтовых полосах.

Фото: Максим Кокунин

После Великой Отечественной войны оркестр стал возрождаться, однако концерты оставались очень нечастым явлением. Артистов в штате все еще служило мало, а хорошего административного помещения не было до начала XXI века.

Фото: Максим Кокунин

Постройка в стиле советского ампира, в которой обосновалась филармония в 2000 году, объединяет в себе элементы классицизма и ар-деко. Здание украшают величественные колонны и арки, а над главным входом вылеплены фигуры артистов на сцене во время выступления.

Фото: Максим Кокунин

Однако всего в квартале от филармонии перед казанцами предстает абсолютно противоположная картина. По улице Спартаковской, 115 находится Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД), чье здание может повергнуть в культурный шок.

Фото: Максим Кокунин

Ветхое здание, которое редко встретишь даже в провинциях, не вписывается в общую картину мегаполиса. Здание находится в эксплуатации аж с 1905 года. Судя по всему, с того момента ремонту оно не подлежало.

Фото: Максим Кокунин

Посетителям тубдиспансера сначала нужно пройти в регистратуру, которая расположилась на той же территории в одноэтажном ветхом домишке, больше похожем на землянку. К ее фасаду прилагаются еще и сломанные фанеры с досками.

Фото: Максим Кокунин

Что примечательно, при этом учреждение является методическим центром в республике по фтизиатрии и пульмонологии. В ее состав входят несколько республиканских туберкулезных больниц. В стенах РКПД находится дорогое и современное оборудование.



Фото: Максим Кокунин

Кое-что за много лет, все-таки поменялось: теперь флюорография находится на проспекте Победы. Все остальные отделения диспансера остаются также в своем «гетто».

Фото: Максим Кокунин

Как в 2019 году «Реальному времени» сообщил Минздрав Татарстана, в рамках модернизации противотуберкулезной службы прорабатывается вопрос строительства нового здания поликлиники с учетом вспомогательных служб. Однако спустя три года диспансер все еще похож на трущобы.

Фото: Максим Кокунин

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».