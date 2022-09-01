День в истории: 18 лет Беслану, 58 — «Спокойной ночи, малыши!»

Чем примечательна дата 1 сентября?

Фото: aaron bird / wikipedia.org

Сегодня, 1 сентября, международный праздник — День знаний. 1 сентября открылась школа, ставшая позже Казанским медицинским колледжем, было решено отпраздновать тысячелетие Казани, открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок, основана Государственная школа кинематографии, в эфир вышла передача «Спокойной ночи, малыши!», состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма, нашлись обломки «Титаника». И был Беслан. Родились: краевед Нурулла Гариф, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Рокки Марчиано, член правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Легасов. Умерли: «Король-Солнце» Людовик XIV де Бурбон, химик Александр Зайцев, физик Луис Алварес. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Праздновать — тысячелетие Казани

1 сентября 1837 года в Казани при больнице приказа общественного призрения заработала мужская фельдшерская школа — сегодня Казанский медицинский колледж. После открытия она перешла в распоряжение земства и стала именоваться земской фельдшерской школой. Спустя 40 лет в ней появилось и отделение для женщин. После Октябрьской революции на базе школы создали первую советскую фельдшерско-акушерскую школу, а в 1924-м ее объединили со школой медсестер. Так появился медицинский техникум, который спустя 5 лет присоединили к фармтехникуму. В 1954 году учреждение переименовали в Казанское базовое медицинское училище, а в 1991-м — в медицинский колледж (КБМК).



Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

1 сентября 1960 года родился Нурулла Гариф, писатель, историк, автор множества книг о деревнях Татарстана, Челнинском городище. По образованию — инженер-радиотехник и радиоастроном, также кандидат исторических наук. Сейчас проживает в родном селе Яна Сала, где открыл музей, собранных из собственных находок в области археологии, краеведения, литературы.

1 сентября 1999 года президенты России и Татарстана подписали указы «О праздновании 1000-летия основания города Казани». С инициативой празднования юбилея татарстанской столицы в августе 2005-го к московскому Кремлю обратились власти республики. На тот момент глава государства Борис Ельцин, «учитывая историческое и культурное значение Казани, крупнейшего политического, научно-производственного и культурного центра России, внесшего большой вклад в сокровищницу мировой цивилизации, и в связи с исполняющимся в 2005 году 1000-летием города», постановил принять предложение. В связи с этим на федеральном и региональном уровне образовали комиссии по подготовке к празднованию знаменательной даты. Основанием послужили рекомендации международной научной конференции «Средневековая Казань: возникновение, развитие». В ней с 31 мая по 4 июля 1999-го участвовали более 150 исследователей из 16 стран мира. Помимо этого, приложение №1 к указу президента Татарстана Минтимера Шаймиева гласило: «Принять предложение президиума Казанского объединенного Совета народных депутатов и администрации города Казани о проведении Дня города Казани ежегодно 30 августа в День образования Республики Татарстан».

Фото: Ирина Плотникова

1 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что арестованному в Казани лидеру проекта Finiko Кириллу Доронину на днях предъявили новое обвинение. Теперь ему и трем его беглым соратникам инкриминируют обман «не менее 80 потерпевших» на сумму «не менее четверти миллиарда рублей». Заметим, на день ареста Доронина ущерб от «финикийской аферы» в МВД Татарстана оценивали в скромные 13 млн рублей, впрочем, на тот момент статус потерпевших получили менее 10 человек. Сейчас число поданных силовикам России и Казахстана заявлений по Finiko измеряется тысячами, утверждают наши источники.

Первая граммофонная

1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Так в Российской империи началось их серийное производство. За первый год своей работы Апрелевский завод грампластинок выпустил порядка 400 тысяч дисков под марками Metropol и Record. После революции на предприятии появился отдел «Советская пластинка» — на продукции начали изображать ласточку, которая держит в клюве нотный знак золотистого цвета. В 1964-м Апрелевский завод стал частью фирмы грамзаписи «Мелодия». Однако со временем спрос россиян на пластинки падал, предприятие начало терпеть убытки. Последнюю партию своего товара завод выпустил в 1997 году.

Фото: wikipedia.org

1 сентября 1919 года была основана Государственная школа кинематографии, ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, или ВГИК. Первым руководителем стал артист и режиссер Владимир Гардин, набравший в первый год обучения 40 студентов, вместе с которыми он приступил к созданию фильмов. Уже к 7 ноября они выпустили киноскетч «Железная пята», а через полгода — агитационный фильм «В дни борьбы». Постепенно в вузе появились киноинженерный факультет, мастерская мультипликационного фильма, декоративное отделение, сценарные курсы и так далее. На сегодняшний день институт является одной из главных российских кузниц творческих кадров.

1 сентября 1964 года советские зрители впервые увидели детскую телепередачу «Спокойной ночи, малыши!». По сегодняшний день российские дети смотрят небольшие эпизоды с участием известных кукол-животных Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши. Начинается передача по-прежнему с песни «Спят усталые игрушки», а заканчивается пожеланиями всем ребятам, мальчикам и девочкам, спокойной ночи.

Заставка телепередачи в 1965—1971 годах. Фото: Ирина Власова/tvmuseum.ru

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд из 30 с лишним террористов под руководством Расула Хачбарова, известного также как Полковник, захватили среднюю школу №1 в городе Беслане (Северная Осетия). Открыв стрельбу в воздух, боевики согнали присутствующих в здание. По официальным данным, жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. В заложники тогда попали школьники, их родители, некоторые из которых пришли на праздник с маленькими детьми, учителя и сотрудники школы — всего 1 128 человек. После того как в спортзале прогремели два взрыва, учреждение 3 сентября решили штурмовать. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. Из-за большого количества погибших в бесланской школе пришлось создать отдельное кладбище. Похороны проходили под проливным дождем 5 и 6 сентября. Спустя год память о жертвах трагедии увековечили памятником «Древо скорби». Вокруг здания школьного спортзала, где преступники удерживали заложников, возвели мемориальный саркофаг. Теракт в Беслане вызвал резонанс во всем мире. Европейский Совет начал свое заседание с минуты молчания, а флаги стран перед его зданием в Страсбурге приспустили. В следующие дни после теракта в Москве, Лондоне, Риме, Париже и других крупных городах мира прошли крупные митинги и акции против терроризма.

Нашли «Титаник»

1 сентября 1902 года во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» (фр. Le Voyage dans la Lune). Режиссер Жорж Мельес создал свою работу по мотивам произведения Жюля Верна. В «Путешествии на Луну» можно увидеть первые в мире спецэффекты, созданные самим же Мельесом. Долгое время фильм был доступен без финального фрагмента — торжественной встречи путешественников, но в 2002 году во Франции случайно обнаружили полную копию кинокартины, которая не только содержала этот момент, но и была раскрашена вручную. Ее отреставрировали и показали на Порденонском фестивале немых фильмов в 2003-м.

Фото: wikipedia.org

1 сентября 1985 года, спустя 73 года после крушения «Титаника», американо-французская экспедиция обнаружила его обломки в северной части Атлантического океана на глубине 3 750 метров. То, что осталось от лайнера, находилось в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд. В 2019 году международная команда дайверов на подлодке впервые с 2005 года спустилась к затонувшему судну и обнаружила, что части «Титаника» разложились до основания, однако некоторые фрагменты все еще целы.