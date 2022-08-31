Дмитрий Петров, УК «ПЖКХ»: «Бизнес пытается хитрить с нами даже в мелочах!»

Новый гендиректор регоператора ТКО Западной зоны Татарстана — об условиях перехода на оплату «по факту» и судьбе МСЗ

Фото: УК "ПЖКХ"

«Мы с радостью готовы переходить на оплату по факту, но пока сталкиваемся с откровенным надувательством. Мы за честные отношения, но до сих пор вынуждены бегать за теми, кто уклоняется от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а таких немало», — заявил новый гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров в ответ на требования бизнеса отказаться от нормативного начисления платы за мусор. В преддверии старта тарифной кампании 2023 года недавно назначенный рулевой татарстанского регоператора Западной зоны рассказал в интервью «Реальному времени», при каких условиях потребители могут платить только «за себя», почему подорожало строительство полигона «Восточный» и почему сдача завода по энергоутилизации отходов (МСЗ) «РТ-Инвест» под Казанью в 2024 году не переносится, несмотря на санкции.

Мусор перебрасывают на чужие контейнеры, а по бумагам проходит едва не ноль

— Дмитрий Владимирович, не секрет, что «мусорная реформа» вызывает раздражение у татарстанского бизнеса, поскольку в республике нет тарифов на раздельный сбор мусора, невозможна оплата по фактическим объемам. В свое время вы участвовали в создании первой автоматизированной системы учета отходов в Татарстане. Почему в республике действует только «нормативная» система оплаты ТКО?

— Безусловно, мы понимаем, что в новой экономической реальности государство и бизнес нацелены на сохранение социальной стабильности и рабочих мест. Но нельзя забывать, что ранее заявленные природоохранные цели по улучшению окружающей среды не поменялись, а федеральный нацпроект «Экология» по введению в эксплуатацию мощностей по утилизации и переработке ТКО продолжает действовать и должен привести к ощутимым изменениям.

К 2024 году УК «ПЖКХ» планирует завершить строительство нескольких инфраструктурных объектов в Западной зоне РТ. Их общая стоимость оценивается в 2 млрд рублей (в ценах 2021 года), а источником финансирования являются привлеченные кредиты и займы, которые возвращаются через НВВ с интервалом в 15—20 лет.

Но с началом реформы по обращению с ТКО мы видим, что бизнес часто пытается занизить фактические объемы накопления мусора, чтобы «обхитрить» регионального оператора. Некоторые предприятия балуются этими уловками, сильно заигрываются. Мусор перебрасывают на чужие контейнеры, а по бумагам проходит едва не ноль. Это не детские шалости. На выходе мы получаем, что рассчитанная госкомитетом по тарифам сумма НВВ (необходимой валовой выручки, — прим. ред.) регионального оператора, куда включаются расходы на содержание техники, вывоз и утилизацию отходов, строительство мощностей, не добирается. То в одном месте «выпадает», то в другом. Отсюда невозможно корректно рассчитать проектные мощности для объектов инфраструктуры, что приводит к серьезным экономическим последствиям.



Бизнес должен не только построить отдельную контейнерную площадку, но и включить ее в муниципальный реестр контейнерных площадок. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

— Но почему должны страдать добросовестные потребители услуг? При каких условиях начисление платы за ТКО будет вестись по факту, а не нормативу?



— В первую очередь нам важно, чтобы потребитель честно фиксировал объемы накопления отходов, а не подтасовывал данные ТКО. Как их отличить друг от друга? На федеральном уровне принято достаточно нормативных актов, которые регулируют требования к бизнесу. Согласно постановлению правительства РФ №1039, бизнес должен не только построить отдельную контейнерную площадку, но и включить ее в муниципальный реестр контейнерных площадок, чтобы региональный оператор мог включить ее в маршрутный лист перевозчика. Отмечу, что контейнерная площадка должна быть согласована с управлением Роспотребнадзора в соответствии с нормами СанПиН. К сожалению, большинство организаций бизнеса эту работу не провели. Мы со своей стороны актуализируем базу данных, чтобы удостовериться в законности установки контейнерных площадок и организации раздельного накопления мусора.



Без этих действий диалог с теми, кто хочет перейти на оплату по факту, невозможен. Мы не требуем ничего лишнего. Это общая практика в стране. Это первое условие.



Во-вторых, бизнес должен перестать маскировать отходы, прибегая к услугам «серых возчиков». Есть федеральный классификационный каталог отходов, в котором четко разделены все виды отходов по категориям, а бизнес начинает переводить отходы из одной категории в другую. Пытаются занизить объемы фактического образования ТКО, везут под видом других отходов, пытаясь сэкономить на оплате при их захоронении на полигонах. Ни в коем случае не хочу никого обвинять, но и замалчивать эту проблему нельзя.

В-третьих, торговые сети и мелкий бизнес, который находится на территориях жилой застройки, по привычке сбрасывают отходы в контейнеры жильцов. Много раз фиксировали подобные факты в Москве, Московской области и в Татарстане, когда сотрудники выносят мешки на общую контейнерную площадку, а по факту за них платят жители. Причем эти факты задокументированы видеокамерами, но привлечь к административной ответственности невозможно. Одним словом, пока не отрегулирована система, чтобы мы могли работать в этой конструкции. Но наши условия просты — это честность и порядок. А пока мы видим, что вывозим из контейнеров больше, чем установлено нормативами.

Новые нормативы установили для первых двух категорий образователей отходов. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Методом проб и ошибок

— Тем не менее обоснованность установления норматива накопления мусора остается одним из главных вопросов реформы по обращению ТКО. Недавно федеральные торговые сети добились признания недействительным в Татарстане норматива для промтоварных магазинов и супермаркетов. На прошлой неделе правительство утвердило для этой категории пониженные нормативы образования отходов. Оценивали последствия?

— Действительно, новые нормативы установили для первых двух категорий образователей отходов. Их утвердили только вчера, поэтому еще не успели подсчитать экономический эффект. Но не скажу, что они существенно ниже. Насколько я знаю, сейчас идет обновление нормативов по всем категориям бизнеса на территории РТ.

— Руководство Минстроя РТ сообщило нашему изданию о том, что пересматриваются нормативы для 50 категорий бизнеса.

— Идет актуализация нормативов для всех категорий образователей отходов, но мы не вмешиваемся в этот процесс. 50 категорий — это хорошо. Ведь чем выше уровень дифференциации категорий плательщиков, тем более справедливым будет начисление платы по нормативам. Не секрет, что бывают споры вокруг платы для универсальных магазинов. Возникает вопрос: к какому классу образователей отходов их относить — промтоварный или супермаркет? Надеюсь, что с принятием новой системы нормативов разногласий станет меньше.

— Стоит ли ожидать серьезной трансформации?

— Я бы не стал так называть. Никакой трансформации не происходит. Органы, отвечающие за определение нормативов, регулярно проводят замеры. Определяют объемы в зависимости от вида бизнеса. Есть нормативно-правовые акты федерального уровня, которые определяют порядок расчета таких нормативов. Замеры проводятся четыре раза (в рамках каждого сезона). Понятно, что не каждый год, потому что это бюджетные деньги. Тем не менее замеры проводят регулярно.

За 3 года действия реформы по обращению ТКО не все образователи отходов «легализовались». Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

— Может, станет выгоднее «оставаться» на нормативах, чем ломать голову со строительством и согласованием контейнерных площадок?

— Их все равно надо будет устанавливать вне зависимости от системы расчета. Нас волнует другое. За 3 года действия реформы по обращению ТКО не все образователи отходов «легализовались», т.е. заключили договоры с региональным оператором на оказание услуг по обращению ТКО. Мы продолжаем выявлять большое количество серых фирм, которые прячутся от нас. До сих пор бегаем за теми, кто уклоняется от заключения договора с региональным оператором. Понятно, что им будут доначислены упущенные объемы. Но для этого необходимо содержать в штате дополнительных сотрудников, а затраты ложатся в тарифы. Согласитесь, это неправильно! В компании целая группа занимается обходами территории и поиском уклонистов. Об этом почему-то бизнес умалчивает.

Что войдет в тарифную заявку УК «ПЖКХ»

— Когда вы планируете подать тарифную заявку на будущий год?

— Формально срок подачи установлен до 1 сентября. К этому дню мы, конечно, подадим. Тут все идет по плану.

— Какие инвестиционные затраты планируете защитить в тарифе на 2023 год?

— Сейчас ведется реализация нескольких инфраструктурных проектов в Казани. Это переход к строительной фазе второй очереди полигона «Восточный» (изначальная стоимость называлась в 427,6 млн рублей, на второй карте площадью 8,4 га планируется захоронить более 1,5 млн тонн прессованных отходов — прим. ред.). Открытие запланировано в конце года. Наряду с этим идет ремонт комплекса по сортировке отходов на улице Васильченко в Московском районе Казани. Приступили к проектированию межмуниципальных полигонов. Суммарные затраты будут включены в заявку на 2023 год.

Но отмечу, что стоимость объекта в процессе строительства меняется. Инфляция, санкционные ограничения вынуждают приобретать более дорогое оборудование. Вот сейчас покупаем отдельные технологические модули для полигона, а они стоят в 1,5—2 раза больше, чем было заложено ранее. Эту разницу будем финансировать за счет заемных кредитных средств. Потом это закладывается в тариф, но возвращается не за один год, а через несколько лет в соответствии с амортизационной группой каждого оборудования объекта. Как правило, срок возврата растягивается на 10—20 лет в зависимости от вида оборудования.

Сейчас ведется реализация нескольких инфраструктурных проектов в Казани. Фото: УК «ПЖКХ»

— Три года назад, когда стартовала реформа по обращению с ТКО, жителям обещали сократить количество полигонов по захоронению отходов. Остаются ли в силе эти планы?

— В федеральном нацпроекте «Экология» четко обозначена цель по снижению полигонного захоронения в 2 раза и обеспечение 100% сортировки всего объема ТКО. К этому мы идем во всех наших проектах. Например, в Московской области «РТ-Инвест» построил четыре объекта инфраструктуры с глубиной отбора 50% — это вторичные материальные ресурсы и органика. Кстати, делегация во главе с вице-премьером РТ Рустамом Нигматуллиным приезжала в Московскую область, изучая наш опыт по переработке отходов.

Мировой опыт показывает, что даже при самой развитой системе сортировки и переработки всегда остаются так называемые «хвосты» — отходы, которые нельзя использовать для производства новых товаров. При условии комплексного подхода можно добиться рециклинга на уровне 50%, остальные 50% термически перерабатываются в энергию — это лучшая мировая практика. Для этого «РТ-Инвест» реализует программу по созданию комплексной системы обращения с отходами, которая включает строительство заводов по термической утилизации отходов. Мы создали масштабную сеть фандоматов. И именно Казань стала первым городом, где был реализован проект. В начале 2020 года в 20 школах мы установили современные устройства по роботизированному сбору пластиковой и алюминиевой тары. И эффект превзошел все наши ожидания. Дети не только сами активно включились в сбор бутылок и банок, они подключали своих родителей, соседей. Только за два месяца было собрано 200 000 бутылок и банок. Важно, что вся собранная тара отправляется сразу на переработку, минуя мусорное ведро и контейнер, а значит вторичные ресурсы остаются максимально чистыми и пригодными для производства нового сырья. На заводы по энергоутилизации отходов будут отправляться только те отходы, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот.

— Вы хотите сказать, что к 2024 году мусоросжигательный завод под Казанью все-таки построят?

— Как уже сказал, мы не снимаем с себя задачи по развитию инфраструктуры к 2024 году. Это и строительство мусоросортировочного комплекса в Зеленодольском районе, инвестиции в развитие текущей сортировочной линии, дальнейшее развитие полигона «Восточный», строительство межмуниципальных полигонов вместо существующих 17 районных полигонов, что существенно снизит нагрузку на районы. Здесь есть сложности, но завод термической переработки — это обязательное условие развития инфраструктуры. Во всем мире работает более 1,5 тысячи таких заводов, и чудес не произойдет, если мы хотим уйти от полигонного захоронения. Как бы мы ни хорошо сортировали, но от полигонов лучше уходить.

— А почему полигон на Химической в Казани прекратил принимать отходы?

— Нет, он не приостанавливал работу. Наш полигон работает в рабочем операционном режиме, без технологических сбоев. Просто у полигона есть лимиты на определенный объем отходов. Поэтому в первую очередь мы обязали принимать отходы ТКО. Мы как раз пытаемся минимизировать риски переходного периода между запуском одного объекта и, соответственно, приостановкой приема ТКО на другом объекте, сделать переход бесшовным.

У полигона есть лимиты на определенный объем отходов. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Чтобы не залезать в карман другому человеку, надо считать в метрах

— Недавно в ходе научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» в Казани вновь развернулась дискуссия о том, как справедливо начислять плату за услугу обращения с ТКО. Три года назад в республике ввели плату с человека, а в некоторых других регионах — с метра? Какова ваша позиция?

— Однозначно, с метра. Объясню почему. Мы готовы возить все, что образуется на муниципальных площадках жителей, включая строительный мусор. Но вопрос в том, как распределить его среди жителей. Один скажет, я ничего не выбрасывал, а свой мусор сам отвез и платить не должен. Как с этим бороться?

— Наверняка нужен учет?

— Да, но сложность в том, что в этой области нет индивидуальных приборов учета, как, скажем, по расходу воды, газа, электричества. Поэтому надо выбрать справедливую единицу изменения. В нашем понимании, это квадратные метры. Объясню почему. К сожалению, региональному оператору сложно получить актуальные данные о количестве проживающих. В жилом фонде есть и нулевые квартиры, и «резиновые», где прописано несколько человек. Чтобы не залезать в карман другому человеку, лучше опираться на квадратные метры. Эти данные предоставляет БТИ, по ним легко проверить прозрачность начислений. Мы за такую модель.

— В заключение расскажите о себе, чем вы занимались? Не боитесь, что вас «съедят» на этом посту?

— Не думаю, что я особо «вкусный», чтобы можно было съесть, да и место — не самое доходное. Родился и вырос в Москве. По образованию инженер-физик. Большая часть трудовой деятельности прошла в IT-сфере.

Но у меня достаточно большая история отношений с Казанью. В 2009—2010 годах работал здесь в крупной IT-компании. А в 2014 году, уже работая в «РТ-Инвест», занимался развитием в Казани автоматизированной системы учета и контроля обращения с отходами. Кстати, эта система теперь одна из самых масштабных. «АИС-Отходы» сейчас используется в 12 регионах, а также в Казахстане. В общей сложности к ней подключены более 30 объектов, это современные комплексы по переработке отходов и полигоны. Собственно, с этого начался мой путь в отрасли. Тогда познакомился с представителями отраслевого бизнеса в Татарстане.

— На чем сосредоточите свои усилия в первое время?

— Как уже говорил, одна из основных задач связана с развитием текущих проектов, развитием системы раздельного накопления, урегулированием вопроса размещения контейнерных площадок и контроля за их включением в реестр. Другая проблема — выявление новых потребителей и заключение с ними договоров на оказание услуг по обращению ТКО. На это придется потратить много времени, но важно восстановить социальную и экономическую справедливость, чтобы не перекладывать расходы одних образователей ТКО на чужие плечи.