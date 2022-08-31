День в истории: объединение Германии, появление Татарской Советской Социалистической Республики

Чем примечательна дата 31 августа?

Фото: Шаляпин у флигеля дома Лисицина. Казань, улица Рыбнорядская, 1912 год / gorkiy.tatmuseum.ru

Сегодня, 31 августа, в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, в мире — День блога. 31 августа в Казань приехал Федор Шаляпин, в Елабуге открыли площадь Цветаевой, Санкт-Петербург переименовали в Петроград, в Донбассе положили начало «стахановскому движению», ТАССР переименовали в ТССР, объединились ГДР и ФРГ, в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Родились историк Искандер Гилязов, хореограф Ринат Абушахманов, император Гай Юлий Цезарь, писатель Александр Радищев. Умерли египтолог Эдуард Мейер, создатель учения о доминанте Алексей Ухтомский, поэт Марина Цветаева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шаляпин вернулся

31 августа 1912 года на родину, в Казань приехал оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров Федор Шаляпин. Визит артиста широко освещался в местной прессе. Газеты писали, что в день своего приезда он посетил представление цирка братьев Никитиных по случаю празднования Ураза-байрама. Там перед Шаляпиным и другими гостями выступили знаменитые гимнасты — двена­дцать арабов из Марокко, Никитин с четверкой дрессированных лошадей, братья Констанди, китайская труппа с медвежонком и так далее. В городе имя выдающегося соотечественника увековечили, назвав в его честь улицу и установив памятник. В этом году в Казани сняли видеоэкскурсию по историческим местам, связанным с биографией Шаляпина, в частности показали снимки с фотосессии певца 1912 года, когда он вернулся в город, чтобы объехать и запечатлеть знакомые места.

31 августа 1958 года в Казани родился Искандер Гилязов, старший сын писателя Аяза Гилязова. В университете он защитил кандидатскую диссертацию «Татарское крестьянство Среднего Поволжья во второй половине XVIII в.» и докторскую «Коллаборационистское движение среди тюрко-мусульманских военнопленных и эмигрантов в Германии в годы Второй мировой войны», был стипендиатом Кельнского университета. Возглавлял факультет татарской филологии и истории и кафедру истории татарского народа Казанского университета. С 2015 года — директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Автор книги «Легион «Идель-Урал».

Фото: realnoevremya.ru

31 августа 1980 года в Уфе родился танцор балета, хореограф Ринат Абушахманов. Учился в Вагановской академии в Петербурге, в 1998-м вступил в труппу театра оперы и балета Уфы, а через 10 лет и сам стал режиссировать постановки, среди них — «Семь красавиц», «Мадам Баттерфляй», «Неклассический дивертисмент». В театре Гафури в качестве балетмейстера работал над спектаклей «Rudi — never off...» о Рудольфе Нуриеве, который ставил его отец, Ахтям Абушахманов.

31 августа 1990 года законом № 347-XII «О переименовании правовых нормативных актов Татарской АССР, принятых до Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР» Татарскую Автономную Советскую Социалистическую республику преобразовали в Татарскую Советскую Социалистическую Республику. В этот же день Верховным советом была образована Конституционная комиссия по подготовке изменений и дополнений в Конституцию ТССР.

31 августа 2002 года в Елабуге открылась мемориальная площадь Марины Цветаевой с памятником-бюстом — первая часть целого комплекса, посвященного памяти выдающейся поэтессы. В конце августа в городе к 110-летию со дня ее смерти проводились первые Международные Цветаевские чтения. В конференции, посвященной изучению неизвестных страниц биографии поэтессы и восприятию ее творчества в разных культурных традициях, участвовали цветаеведы из России, Японии, Италии и Украины, руководители музеев, посвященных лично ей и ее семье. Ежегодно с 1991-го 31 августа, в день когда Цветаева покончила с собой (1941-й), в Елабуге проводится День памяти поэтессы.



Фото: tatarstan.ru

31 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что засуха в Поволжье серьезно повлияла на работу аграриев Татарстана. Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков количество собранного урожая серьезно отстает от рекордных показателей прошлого года, рассказали в Министерстве сельского хозяйства. В 2021 году в секторе собрали 2 миллиона 341 тысячу тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара,



Санкт-Петербург стал Петроградом

31 августа 1914 года последний российский император Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Смена названия Северной столицы России была частью антинемецкой кампании, охватившей русское общество в начале Первой мировой войны. Первыми с инициативой переименования города выступили живущие в нем чехи. «Ныне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного ряда русских деятелей и мыслителей XVIII и начала XIX веков, которых коробило немецкое название нашей столицы», — гласило их обращение. В итоге 31 августа император «высочайше повелеть соизволил именовать впредь» Санкт-Петербург Петроградом, а уже 2 сентября главная газета столицы была напечатана как «Петроградские ведомости». Название, данное городу Николаем II, сохранялось десятилетие. В 1924-м после смерти Ленина его переименовали в Ленинград.

Фото wikipedia.org

31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. Его «подвиг» положил начало «стахановскому движению» в Советском Союзе, что, по сути, стало некой формой социалистического соревнования. В декабре этого же года пленум ЦК ВКП(б) постановил превратить «стахановское движение» в миллионное — на каждом предприятии государства находились свои «стахановцы», доля которых в некоторых из них достигала 20—27% от общего числа работников. В 1936-м по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта, а еще спустя 3 года советские власти объявили «стахановское движение» свидетельством зрелости рабочего класса.



Принцесса Диана погибла

31 августа 1990 года в Берлине состоялось историческое для современной Германии и всего мира событие — в торжественной обстановке прошла церемония подписания договора о вхождении Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германия. Документ подписали министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе. Затем в Москве 12 сентября министры иностранных дел СССР, Великобритании, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании отношений и подтвердили создание объединенной Германии. Официальное воссоединение двух стран произошло 3 октября.

Фото: Hadi/wikipedia.org

31 августа 1997 года не стало одной из самых известных принцесс мира, первой жены принца Уэльского и наследника британского престола Чарльза — Дианы. Она погибла от травм, полученных в автокатастрофе в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже. Леди Ди успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось — она скончалась спустя 2 часа. Вместе с ней жертвами трагедии стали ее друг Доди аль-Файед и водитель машины Анри Поль. Диану похоронили на уединенном острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Причина аварии до сих пор официально не озвучена. Среди наиболее популярных версий случившегося то, что машина на большой скорости мчалась, пытаясь скрыться от папарацци. Единственный выживший пассажир автомобиля Mercedes S280 с номером «688 LTV 75» — телохранитель принцессы — роковых событий не помнит.