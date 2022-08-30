Объект нового поколения: в Лаишевском районе Татарстана строят современную подстанцию

АО “Сетевая компания” делает жизнь потребителей электроэнергии комфортнее

С 2021 года количество технологических присоединений потребителей на объектах АО “Сетевая компания” выросло на 41%. При этом 15% приходится на коттеджи и частные дома в Лаишевском районе. Не секрет, что многие казанцы строят загородные дома именно здесь, на Оренбургском направлении: рядом река, организовано отличное транспортное сообщение со столицей, отличные экологические условия. И чтобы обеспечить всех качественным электрическим снабжением, по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова в Каипах скоро заработает новая подстанция, построенная по последнему слову техники.

Зачем району новая подстанция?

Территория Лаишевского района — одна из самых привлекательных сегодня для индивидуальной и многоэтажной застройки во всей республике. Немудрено: рядом с Казанью, при прекрасной автодороге, с живописными лесными пейзажами и речными просторами — жить здесь хотят многие. В результате в окрестностях Сокуров, Обухово, Зимней горки, Бимы, Кзыл-Иля, Каип, Егорьево и Державино, как грибы, вырастают коттеджные поселки. В них есть все: и охраняемые территории, и уникальные архитектурные решения, и сообщества жителей, и инженерные коммуникации. Прибавьте к этому разрастающиеся поселки и крупных корпоративных потребителей — школы, детские сады, питомник растений, завод ЖБИ, теплицы, газоперекачивающую станцию, АЗС, супермаркеты… Вот только потребности в электроэнергии сильно опережают возможности местной подстанции.



Особенно если учесть, что имеющаяся тут подстанция на 110 кВ обслуживает, в первую очередь, аэропорт — ничего удивительного, это ведь стратегически важный инфраструктурный объект. А вот распределительный пункт 10 кВ в Сокурах определенно не справляется с тем, чтобы присоединить всех и увеличить мощности.

В результате по поручению Рустама Минниханова в конце 2021 года было принято решение: нужно строить новый центр питания на 35 кВ.



Идет монтаж

К сегодняшнему дню уже завершился монтаж первого автотрансформатора — его современная автоматика позволяет контролировать состояние оборудования дистанционно, с рабочего места дежурного диспетчера Приволжских электрических сетей. Так же, дистанционно, на необслуживаемой подстанции осуществляется управление всем коммутационным оборудованием (для этого на нем установлена “умная” система видеонаблюдения).

Общая мощность возводимого объекта — 12,6 МВА. В целях обеспечения промышленной безопасности оборудование, которое на нем устанавливается, — преимущественно отечественного производства. Оно уже частично установлено и готово к пусконаладке в собранных модульных зданиях ОПУ и ЗРУ (изготовители — ООО «ЗЭТЗ» и ООО «Электрооптима»). В сетевую инфраструктуру предполагается внедрить современные автоматизированные системы управления и наблюдения технологическими процессами, комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе. Также в компании впервые применена система автоматического тушения пожара (в виде пиротехнического патрона) для маслонаполненного оборудования — трансформаторов напряжения в ячейках КРУ-10 кВ и КРУ 35 кВ.



Для удобства эксплуатации и мониторинга состояния оборудования построен кабельный этаж высотой 1,8 м. Подстанция 35 кВ Каипы выполнена в закрытом корпусе — такой формат энергообъекта в этом классе напряжения реализован в филиале впервые (в компании ранее была построена аналогичная подстанция в Чистопольских электрических сетях).

“Сбалансируем существующий дефицит мощности”

Источником энергоснабжения для подстанции станет ПС 35 кВ 25 Октября — сейчас подрядчики произвели устройство траншеи для новой КЛ 35 кВ 25 Октября — Каипы и начали прокладку кабельной линии протяженностью 15, 3 км.

«Будем подавать электроэнергию на РП 10 кВ в Сокурах и тем самым сбалансируем существующий на этом участке дефицит мощности, — поясняет заместитель начальника службы подстанций Рустам Шарапов, — в дальнейшем вторым источником питания для подстанции станет еще одна кабельная линия (КЛ 35 кВ Сокуры — Каипы), которая будет отходить с подстанции ПС 110 кВ Сокуры, которая существует пока только на стадии разработки проекта».

Стройка подстанции сейчас в самом разгаре — завершить ее энергетики планируют в третьем квартале этого года и после получения разрешительной документации от Ростехнадхора запустить энергообъект в эксплуатацию. А это означает, что к наступающему сезону холодов возрастет надежность и качество электроснабжения потребителей в одном из самых динамично развивающихся пригородов Казани.

