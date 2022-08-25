Торговые центры выиграли судебный спор по нормативам за мусор, но проиграли в деньгах

В татарстанских ТЦ ждут перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов

Татарстанские торговые центры добились в Верховном суде РТ отмены начисления платы за вывоз мусора по нормативам, но исход тяжбы повлек множественные иски в арбитраже по взысканию долгов. Об этом заявил сегодня судья Арбитражного суда Поволжского округа Азат Хисамов, выступая на научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» с участием представителей ФАС и Минприроды России.

Без замещающего тарифа не выйти из тупика



Если с начала реформы по обращению с ТКО огромный вал судебных исков подавался региональными операторами на взыскание задолженности с потребителей услуг, то теперь происходит обратный процесс по пересмотру расчетов с регоператором за оказанные услуги, отметил Азат Хисамов. По его словам, ключевым моментом стало беспрецедентное решение Верховного суда РТ, который признал недействительными отдельные пункты 5.2 и 5.3 постановления Кабинета министров РТ об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которое было принято в 2016 году.

Следствием оспаривания нормативов явилось то, что судебные процессы по пересмотру платы за мусор зашли в тупик. Судья поволжского арбитража призвал татарстанские власти ускорить разработку новых нормативов для торговых объектов.

— Последствия оспаривания нормативов отходов как механизма коммерческого учета стали актуальны для нашего субъекта, — заявил он. — В этом году в двух судебных актах Арбитражный суд Поволжского округа высказал позицию, которая вошла в обзор практики за второй квартал 2022 года. Тогда встал вопрос о возможности применения норматива, который был признан недействующим решением Верховного суда РТ (в графах постановления 2016 года), — рассказал Хисамов.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Нормативы для супермаркетов

По словам докладчика, применять недействующие нормативы нельзя, а новых нет. «В отсутствие таких замещающих нормативов споры по взысканию задолженности будут существенно усложнены, так как потребуют привлечения экспертов либо специалистов тарифного дела», — пояснил он. Без утверждения новых нормативов разрубить гордиев узел в арбитраже будет невозможно, считает Хисамов.

Вместе с тем судья признал, что законодательная корректировка не может быть скорой, так как «мониторинг ведется на протяжении длительного времени процесса вывоза мусора». Добавим, что сегодня стало известно, что Кабинет министров Татарстана утвердил годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно документу, годовые нормативы накопления ТКО для магазинов в расчете на 1 квадратный метр площади объекта составляют:



0,79 кубического метра твердых коммунальных отходов,

88 килограммов твердых коммунальных отходов,

средняя плотность — 94 килограмма на кубический метр твердых коммунальных отходов.

Действие постановления распространяется на промтоварные магазины с 20 декабря 2021 года, а на супермаркеты — с 31 августа 2021 года.

Напомним, изначально планировалось, что годовые нормативы будут выглядеть следующим образом:

0,81 кубического метра твердых коммунальных отходов,

91 килограмм твердых коммунальных отходов,

средняя плотность — 105 килограммов на кубический метр твердых коммунальных отходов.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Торговые центры остались при своем

В конце прошлого года руководители торговых центров Казани обратились к властям с просьбой пересмотреть нормативы на образование отходов. Так, управляющий ТЦ «Кольцо» Роман Котенков предложил сократить тарифы на мусор. Он объяснил это тем, что количество сотрудников сократилось, а следовательно, стало меньше отходов. При этом организации продолжают платить те же деньги.

Кроме того, Котенков выступал с инициативой сдвинуть график оплаты налога на имущество с IV квартала 2021 года на III квартал следующего года. Представители казанской власти пообещали обратить внимание на все предложения бизнесменов. Позднее стало известно, что Верховный суд РТ поддержал иск торговых предприятий об отмене годового норматива накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В Минстрое РТ подтвердили «Реальному времени», что с этого года норматив для этой категории пользователей отменен.

— В настоящее время идут повторные замеры по определению величины нового норматива. Причем мы готовим изменения и для остальных 50 категорий, — уточнили в министерстве.

Правда, на быстрое их формирование рассчитывать не приходится, так как на эту работу отводится до полутора лет. Представители ТЦ Казани сообщили, что производят оплату за ТКО в рамках действующих договоров и для них ничего не изменилось.