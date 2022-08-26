День в истории: Кук на «Индеворе», Тохтамыш — в Москве, Олимпийские игры — в Мюнхене

Чем примечательна дата 26 августа?

Сегодня, 26 августа, капитан Джеймс Кук вышел в свое первое кругосветное путешествие, в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры, Тохтамыш захватил Москву, увековечили подлодку «Курск». Родились жена Сальвадора Дали Елена Дьяконова, основательница Ордена милосердия, лауреат Нобелевской премии мира мать Тереза, певец Доктор Албан. Скончались открывший ДНК и РНК Иоганн Фридрих Мишер, поэт Николай Гумилев, директор «Мосфильма» Софья Соколовская, фольклорист, поэт и активист Рашит Ягафаров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Жена Сальвадора Дали родилась в Казани

26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Великий князь Дмитрий Донской в это время в столице отсутствовал. Молодой хан Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана приступил к завоеванию Золотой Орды в 1377 году. Весной 1378 года, после падения восточной части со столицей в Сыгнаке, Тохтамыш вторгся в западную часть, контролируемую Мамаем. К апрелю 1380 года под его контролем была вся Золотая Орда, вплоть до Азова, включая столицу Сарай. В 1382 году в Казани, чтобы исключить возможность доставки в Москву известий о действиях Тохтамыша, русских купцов и гостей перебили или заключили под стражу. Их товары и имущество были изъяты, а суда доставлены Тохтамышу для переправы войск через Волгу. Хан скрытно повел их на Москву. 24 августа 1382 года он подошел к столице. Обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей. Два дня москвичи упорно защищались. Тогда Тохтамыш решил взять хитростью, послав на переговоры нижегородских князей Василия Кирдяпу и Семена Дмитриевича. Князья поклялись, что Тохтамыш помилует москвичей, если те сдадутся. 26 августа ворота столицы открылись. Город разорили, большинство жителей перебили или увели в рабство. После этого татары взяли Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие подмосковные города, обложив их данью.

Фото: wikipedia.org

26 августа 1894 года в Казани родилась муза и жена испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали — Гала — Елена Дьяконова. В 1912 году она уехала в Швейцарию лечиться от туберкулеза, где познакомилась с французским поэтом Эженом Эмилем Полем Гренделем. Елена Дьяконова произвела сильное впечатление на юношу. Он прозвал ее Gala, а она придумала ему новое имя — Поль Элюар. С нее начался его первый взлет любовной поэзии. Через 5 лет они поженились, родилась дочь Сесиль. В 1929 году супруги посетили молодого художника Сальвадора Дали. Он был младше Галы на десять лет, но для них это не имело значения. Дьяконова ушла от Элюара, стала единственной музой и моделью Дали, а через некоторое время они заключили брак. Умерла Гала в 1982 году в возрасте 88 лет после перелома шейки бедра. После смерти жены Сальвадор Дали потерял вдохновение и уже не мог писать картины.

26 августа 2008 года скончался фольклорист, поэт, общественный деятель Рашит Ягафаров. Он родился в деревне Константиновке Бардымского района Пермского края, в Казани учился на отделении татарского языка и литературы КГУ и в театральной студии при казанском Доме актера, вернулся домой, играл в театре, работал журналистом. В Казани начал учиться в аспирантуре отделения фольклора Института языка, литературы и истории имени Ибрагимова, защитил в Алма-Ате кандидатскую «Поэтические жанры татарского детского фольклора», объездил всю страну с этнографическими экспедициями, выпускал стихотворные сборники. Его сын Ильдар — кинорежиссер («Күктау», «Югалту», «Исәнмесез?»).

Фото: digital.tatarstan.ru

26 августа 2021 года «Реальное время» писало, что министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин предложил провести эксперимент по поиску «слепых зон» на федеральных трассах. За пандемийный год уровень проникновения мобильной и интернет-связи в Татарстане приблизился к 80%, «большая четверка» продолжает инвестировать в Татарстан миллиарды рублей, но все равно остаются «белые пятна» в республике.

Память об экипаже «Курска»

В ночь на 26 августа 1921 года на 36-м году жизни был расстрелян поэт Серебряного века, один из основателей литературного течения акмеизм Николай Гумилев. Живя в Советской России, он не скрывал своих религиозных и политических взглядов: открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на одном из поэтических вечеров на вопрос из зала: «Каковы ваши политические убеждения?» — ответил: «Я убежденный монархист». 3 августа Гумилева арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Уже 24 августа вышло постановление Петроградской губернской чрезвычайной комиссии о расстреле 61 человека за участие в «Таганцевском контрреволюционном заговоре», среди приговоренных был и поэт. Точное место его расстрела и захоронения до сих пор остается неизвестным. Николая Гумилева посмертно реабилитировали 30 сентября 1991 года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Николай Гумилёв. Фото из следственного дела. 1921 г./wikipedia.org

26 августа 2000 года, практически сразу после трагедии атомного подводного крейсера «Курск», президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти его экипажа. Для этого Министерству обороны РФ поручили совместно с администрацией Мурманской области воздвигнуть в поселке Видяево памятник погибшим морякам. 12 августа 2002 года в Москве, Нижнем Новгороде и поселке Видяево открылись памятники подводникам. Через год в этот же день в часовне села Герасимово Суворовского района прошел молебен по морякам. Здесь же торжественно открыли памятник погибшим подводникам — якорь, специально присланный для этого командованием ВМФ.

Кук отправился в путешествие



26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отправилась в плавание по Тихому океану для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Они отправились из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» (еndeavour — «усилие») водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук — первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Корабль прошел острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки — мыс Горн, и бросил якорь у острова Таити. Здесь Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также — Большой Барьерный риф. «Индевор» направился к Новой Зеландии, где выяснилось, что та не является частью некоего мифического Южного материка и состоит из двух островов. Углубиться туда Кук не решился, поскольку опасался столкновений с туземцами-людоедами маори. Экспедиция знала о существовании почти неисследованной Новой Голландии (сейчас — Австралия) и взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани. После «Индевор» достиг берегов Новой Гвинеи, а позднее — Батавии (старое название Джакарты — Индонезия). Затем «Индевор» направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

Фото: wikipedia.org

26 августа 1972 года в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. По ряду показателей эта Олимпиада стала одной из самых масштабных: в ней приняли участие 121 страна и 7 170 спортсменов. Кроме того, эти соревнования не имели аналогов по своему информационно-техническому оснащению. Благодаря телевидению летнюю Олимпиаду в Мюнхене смогли увидеть более миллиарда зрителей. В программу были включены 23 вида спорта, прошло 195 соревнований. Наибольшие достижения были отмечены в водных видах спорта: пловцы ставили новые олимпийские рекорды буквально в каждой дисциплине. Однако Олимпиада в Мюнхене запомнилась не только успехами спортсменов: 5 сентября 1972 года в олимпийской деревне палестинские террористы захватили и убили 11 израильтян. Несмотря на мировую скорбь, соревнования продолжились и завершились 10 сентября. Лидером по количеству медалей в общекомандном неофициальном зачете стала сборная СССР (99 медалей, из них 50 золотых). Второе место — у США (94 медали, из них 33 золотые), третье — у ГДР (66 медалей, 20 золотых). В целом на Олимпиаде 1972 года было поставлено 94 олимпийских и 46 мировых рекордов.

