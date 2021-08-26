Айрат Хайруллин: «Человек в пути не может дозвониться — такого не должно быть в XXI веке!»

Сотовые операторы МТС и «Билайн» пожаловались на ограничение деятельности в Татарстане. Глава Минцифры РТ взял их замечания в работу

«Берите телефон, садитесь в машину и чтобы нескучно было ехать — включите музыку. Как только она пропадает, значит связь отсутствует. Зафиксируйте этот место!», — предложил вчера провести эксперимент по поиску «слепых зон» на федеральных трассах министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. За пандемийный год уровень проникновения мобильной и интернет-связи в Татарстане приблизился к 80%, «большая четверка» продолжает инвестировать в Татарстан миллиарды рублей, но все равно остаются «белые пятна» в республике, говорили вчера участники коллегии Минцифры РТ. Компания МТС пожаловалась на дискриминацию при прокладке фиксированной связи в новостройках, «Билайн» — на бесконечные препоны при переносе столбов, а «Мегафон» наоборот хвалился кратным увеличением скорости при передаче данных по технологии LTE.

100-процентный охват интернетом к 2030 году

Крупнейшие игроки телекоммуникационного рынка Татарстана и регуляторы собрались на коллегию Минцифры РТ по итогам первого полугодия, которая была посвящена качеству связи и развитию почтовой связи. При этом республика по-прежнему ставит себе задачу достигнуть 100-процентного уровня проникновения интернета к 2030 году. Хотя возможно, что полный охват может быть достигнут и раньше этого срока, так как с началом пандемии наблюдается кратный рост потребления интернета по всей стране. И Татарстан соответствует этим глобальным трендам.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос на интернет, операторы поспешно увеличивают емкость сети в регионе. «Должно быть 100-процентное покрытие интернетом территорий, где есть наши граждане. Хоть 100 человек проживает, хоть 1000 человек. Должно быть 100-процентное покрытие наших федеральных дорог. 100-процентное покрытие наших домохозяйств и поселков», — сказал министр Айрат Хайруллин, призывая игроков рынка не жалеть инвестиций для региона.

Главный широкомасштабный проект по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в Татарстане реализует «Таттелеком», выигравший 2 года назад федеральный госконтракт на 2 млрд рублей. По словам Айрата Хайруллина, до конца 2021 года еще более 2,3 тысячи объектов социальной и культурной сферы получат доступ к интернету.

По словам Айрата Хайруллина, до конца 2021 года еще более 2,3 тыс. объектов социальной и культурной сферы получат доступ к интернету

— В этом году у нас будет подключено 2 347 объектов. В первую очередь это фельдшерские пункты (ФАПы), объекты культуры, библиотеки, музеи и другие. В целом реализация национального проекта «Цифровая экономика» помогает довести интернет в малочисленные населенные пункты с населением от 100 человек. Благодаря данной программе оптические линии связи появятся более, чем в 300 таких населенных пунктах, — сообщил глава Минцифры РТ.

Он добавил, что только в 2021 году «Таттелеком» протянет в республике около 1 600 километров новых оптоволоконных линий для доступа к высокоскоростному интернету и связи. В прошлом году свыше 1,5 тыс. татарстанских школ были подключены к интернету через новые оптоволоконные соединения.

Запущено 70 новых сервисов для госуслуг

Вместе с распространением интернета для жителей республики растет доступность госуслуг в электронном виде. «Буквально месяц назад более 70 новых сервисов и госуслуг стали доступны для нашего населения и бизнеса. Они дают возможность получения значимых государственных услуг в удаленном формате — субсидии, социальные выплаты, специальные разрешения и многое другое», — сообщил министр.

В результате республика вошла в число лидеров страны по этому показателю. На прошлой неделе Минцифра России назвала предварительные итоги уровня цифровизации регионов. Татарстан оказался в первых строчках рейтинга, напомнил министр.

— Гордимся тем, что наша республика вошла в число высокозрелых регионов в плане цифрового развития наравне с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Это говорит о том, что наши усилия в этом направлении вносят ощутимый вклад в развитие экономики республики, — отметил Хайруллин.

Национальный проект «Цифровая экономика», как и другие нацпроекты, реализуется в России, начиная с 2019 года по инициативе президента страны Владимира Путина.

Об итогах работы отрасли за первое полугодие доложил заместитель министра Альберт Яковлев. Он сообщил, что уровень проникновения интернета в домохозяйствах республики сейчас составляет 76,2%, а к 2030 году должен достигнуть 97,2%. По его словам, количество подключенных социальных объектов за 2 года реализации программы выросло в 18 раз, многократно увеличилась и емкость сетей. Практически каждый оператор из «большой четверки» ежегодно инвестирует до 1 млрд рублей в строительство базовых станций.

Альберт Яковлев сообщил, что уровень проникновения интернета в домохозяйствах республики сейчас составляет 76,2%

«Если музыка пропадает, значит связь отсутствует. Зафиксируйте!»

На коллегии подняли проблему «слепых зон» вдоль федеральной трассы М7, где пропадает мобильная связь.

— У МТС отсутствует голосовая связь на 51 км, у «Мегафона» — 27 км, у Таттелеком — 17 км. Я прошу руководителей взять этот вопрос, — привел данные Айрат Хайруллин. — Можно спорить, вот так это измеряется или нет, но я поставил задачу. Берите телефон, садитесь в машину, звоните в Казань. А чтобы вам нескучно было, включите музыку. Если музыка пропадает, значит связь отсутствует. Зафиксируйте! Это не в части того, что мы вас критикуем. Нужно эту тему закрыть и не возвращаться. Сейчас говорят о цифровизации, искусственном интеллекте, бигдате, экосистеме, но когда человек в пути не может дозвониться, — извините. Такого быть не должно в 21-м веке. Когда со стороны Вятки въезжаешь в Татарстан, у «Билайна» есть проблема. Въездные ворота — связь может обрываться. Мы будем контролировать и требовать от операторов, чтобы они решали эти вопросы в рамках своих инвестиционных планов.

МТС не пускают в новостройки Казани

В свою очередь, руководители МТС и «Билайна» пожаловались на ограничения в развитии бизнеса в Татарстане. Руководитель МТС в Татарстане Марат Шакиров рассказал, что компания остается наиболее крупным интернет-провайдером. У нее около 2,7 млн абонентов. В первом полугодии запущено и модернизировано 247 БС LTE, до конца года будет запущено еще 330 БС LTE. Инвестиции в 2020—2021 году составили 2,5 млрд рублей.

Отдельно он остановился на развитии фиксированной сети. Он попросил содействия в решении проблемы с УК, которые не пускают их в новостройки для прокладывания слаботочных сетей.

— УК не заинтересованы в том, что у их жителей будут современные цифровые услуги. Есть гражданский кодекс, согласно которому нас отправляют согласовывать и собирать собрания, где должно присутствовать 70% жильцов, которые должны проголосовать за установку телекоммуникационного шкафа. Извините, но там метр на метр, — уточнил Шакиров, — И только потом нас допускают к строительству слаботочных сетей. Хотя есть решение ФАС, которое говорит, что УК не имеют права препятствовать, если абонент хочет воспользоваться услугами того или иного оператора связи. Я считаю, что надо в этом вопросе разобраться с тем, чтобы у жителей республики не было сложностей.

— Когда искусственно возникают препятствия со стороны управляющих компаний, мы, наверное, должны в административном порядке вмешиваться, — пообещал помочь Хайруллин.

На коллегии подняли проблему «слепых зон» вдоль федеральной трассы М7, где пропадает мобильная связь

«Билайну» не дают техусловия на электричество

Глава представительства «Билайна» в Татарстане сообщил, что компания инвестирует в 2020—2021 году около 2 млрд рублей в расширение сети LTE. В этом году связь оператора появилась в малых населенных пунктах Зеленодольского, Кукморского и других районов. В рамках проекта «Чистое небо» демонтировано 72 км навесных сетей. По словам Ильдара Шахмаева, план по строительству базовых станций выполнен на 65%.

Сложности возникли там, где их не ждали. «Билайн» ставит новые столбы с особым дизайном, но не может подключить их к электричеству.

— Вместе с городскими властями взялась убрать навесные сети в исторических зонах, где важно сохранение внешнего облика. Нам столбы-то поставили, но до сих пор электричество не подвели. Только на один столб на Салимжанова, — пожаловался он, причем к этому, по его словам, добавилась и другая проблема, — Комитет по охране объектов культурного наследия требует провести экспертизу на этот слой — можно ли там проводить ограды. Дорога построена 2-3 года назад, и получается заново надо делать, а экспертиза длительная.

— Вы одними из первых взялись за работу по улучшению внешнего облика сетей. Эстетический облик антенно-мачтовых сооружений не пугает жителей. Я сам себе ставлю недоработку, что здесь по каким-то причинам «Сетевая компания» не выдает техусловия и почему эти вопросы не решены. Я помню, что вы один раз ко мне обращались, а я давал поручение. Конечно, таких ситуаций быть не должно. Частные компании вкладывают свои средства, чтобы была польза. Для меня это непонятно, — заявил министр.

Говоря об экспертизе, он указал, что поможет сделать так, чтобы «не пришлось делать раскопки», из-за того, что могут искать «клады ханов и другие археологические ценности».

А представитель «Мегафона» наоборот сообщил о кратном увеличение скорости при передаче данных по технологии LTE.