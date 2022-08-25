«Народный контроль»: аварийный перекресток, неработающий ФАП и потоп под Челнами
На какие проблемы чаще всего жаловались татарстанцы в августе
В этом месяце татарстанцы прислали на портал «Народный контроль» свыше 7 тысяч обращений. Большая часть заявок — около 3,4 тысячи — касается проблем в области благоустройства территории и инфраструктуры. Так, жители республики чаще всего жаловались на отсутствие уличного освещения, свалки или затопленные улицы из-за прорыва канализации, как в поселке под автоградом. В категории «Дороги» почти 1,3 тысячи сообщений и львиная доля — от казанцев и жителей пригорода, сообщающих об опасных участках или бездорожье. Меньше жалоб по линии здравоохранения — всего 93, зато выросло число уведомлений о несанкционированной торговле и рекламе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
«Не дожидаясь жертв, нужно установить светофор!»
Население «Салават купере» требует срочно установить светофор на перекрестке проспекта Ильгама Шакирова и улицы Альфии Авзаловой. По словам местных жителей, нерегулируемое движение автомобилей на этом участке часто становится причиной ДТП.
— За последние 3 недели на данном перекрестке произошло три серьезных ДТП и наезд на велосипедиста, — написал Николай Г.
Его поддержали почти 180 жителей района, и каждый в комментариях пишет о необходимости светофора. Так, Вероника З. обеспокоена: «Дорогу перейти проблема, детей одних страшно в сентябре отпускать в школу», а Азалия Г, отмечает, что «мало кто притормаживает перед пешеходным переходом и тем более пропускает пешеходов».
Многие пишут о том, что рядом с проблемным участком дороги находятся детские сады и школы:
— Каждый раз проезжаешь это место с содроганием сердца, очень опасный перекресток!
Пользователи системы задаются вопросом: «Непонятно, почему сразу не устанавливают светофоры на таких больших перекрестках как Авзалова /Юсупова и Авзалова/ Шакирова? В Казани на маленьких улочках ставят, а тут такие большие перекрестки, школы и садики — и без светофоров!»
Заявка, поданная в середине августа, имеет статус «в работе». Ответственным за решение вопроса назначен Комитет по транспорту г. Казани.
«Зловонный запах доходит до домов жильцов»
Владельцы участков СНТ «Киндери» пожаловались в системе «Открытого правительства» на УК «ПЖКХ». Как написала Елена С. в своей заявке, управляющая компания обязала заключить договор на вывоз мусора, однако мусор в контейнерах и рядом с ними лежит по нескольку дней.
— Заявку разместили 4 дня назад! Мусорные контейнеры переполнены, на улице жара, зловонный запах доходит до домов жильцов, — сетует дачница.
Свою жалобу она дополнила в комментариях, отметив, что раньше вывозом мусора с территории СНТ занимались частные компании, и никогда не было такого ужаса — четко по звонку вывозили мусор: «Для чего нужно было обязывать заключать договор и вводить монополию, если ООО «УК «ПЖКХ» не справляется с объемами работ?»
Недовольство высказали еще более 70 человек. Одни просят регоператора ТКО выполнять договорные обязательства и считают, что «надо привлечь компанию к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям по договорам», другие отмечают, что такая ситуация складывается не в первый раз, потому «мусор приходится вывозить на своих автомобилях в ближайшие мусорные контейнеры города».
Через 3 дня после публикации жалобы коммунальная служба отреагировала на нее и очистила от мусора контейнерную площадку.
Жители Богородского остались без фельдшера
Жители Богородского в Пестречинском районе жалуются на то, что уже больше месяца в их селе нет фельдшера и не работает ФАП. При этом численность населения превышает 1 600 человек. Сельчане требуют срочно решить вопрос, поскольку «в таком большом селе всегда необходима помощь врача», написала в своей заявке Диана И.
К ее требованию присоединились еще порядка 30 жителей Богородского. В комментариях они пишут, что уже долгое время не могут получить лекарства для лежачего инвалида 1-й группы — в соседнее село Кощаково не дозвониться, а персонал их ФАПа не сообщает о прибытии лекарств. Население высказывает свое недовольство и по поводу того, что за необходимыми справками приходится ездить в Пестрецы — а это и время, и деньги.
В ответ на жалобу сельчан Минздрав РТ сообщил, что после того, как медсестра местного ФАПа уволилась, они все же не остались без медпомощи — временно работает медсестра (2 дня в неделю с 8.00 до 12.00). Кроме того, в ответе опубликован перечень, где жители Богородского могут получить медуслуги. Также в министерстве добавили, что «в сентябре 2022 года планируется выход на работу в ФАП с. Богородское медицинской сестры после прохождения обучения и аккредитации».
В ответ на жалобу — отписка
Жители поселка Суар Набережных Челнов обратились к властям с просьбой принять меры по организации ливневой канализации по ул. Ольховой. Как написала в своем обращении Ксения Г., поток воды, несущейся с узла водоотвода ГСК, находящегося выше, вымывает последние остатки дорожного полотна и подмывает детскую площадку, обустроенную средствами и силами жителей поселка.
— Сколько можно мучить людей? Надо только разобраться с отводом ливневых вод, и беды закончатся, — возмущаются местные жители.
Владельцы частных домов пишут, что неоднократно оставляли заявку с просьбой решить проблему, однако получали в ответ одни отписки.
Так вышло и на этот раз. От управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов в адрес заявителей поступил такой ответ:
— На сегодняшний день строительство новых сетей ливневой канализации на указанном участке не предусмотрено. В случае большого скопления воды подрядной организацией производятся работы по ее откачке.
Такой ответ от местных властей явно не устроил жителей поселка Суар, многие поставили ему дизлайки.
Вместо новой детской площадки — мотивированный отказ
Альметьевцы, живущие на ул. Кол Гали, 58 в микрорайоне «Дружба», просят благоустроить детскую площадку. Как сообщила Регина М., игровая зона у дома устарела, а качели в удручающем состоянии.
Заявку поддержали еще около двух десятков человек, а в комментариях местные жители пишут, что в этом «районе нет современных детских площадок — все устаревшие и разбитые».
Судя по ответу ответственного за решение вопроса Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности района, просьба горожан не получит положительного решения. Чиновники сообщили: «Детская площадка в реестре муниципальной собственности Альметьевского района по состоянию на сегодняшний день, отсутствует. Установлена частным лицом». Заявка родителей получила, по мнению властей, мотивированный отказ.
«Вложение средств из бюджета нецелесообразно»
Отказ на свою просьбу получили и жители деревни Кожаевка Спасского района. В своем сообщении Тимур В. пожаловался на невозможность проехать по грунтовой дороге, ведущей от улицы Коминтерна до улиц Заречной и Овражной к дому. Мужчина просит засыпать ее щебнем. Он указывает, что правление не реагирует на множественные обращения населения.
Его поддержали и другие жители Кожаевки. Так, Дина В. тоже пишет, что правление не реагирует — «ни света, ни дороги, живем, как в каменном веке», хотя в остальной части деревни, сообщают ее жители, дороги есть. Отмечают и то, что разбитая дорога приводит к частым поломкам автомобилей — «приходится постоянно менять бамперы».
Однако исполком Спасского района сообщил кожаевцам, что «вложение денежных средств из республиканского бюджета на обустройство дороги с твердым покрытием к дому №2 по ул. Заречной нецелесообразно, учитывая, что имеется потребность в обустройстве улиц, имеющих грунтовое покрытие в других сельских поселениях, где постоянно проживает большое количество населения». Также в ответе говорится, что на участке грунтовой дороги длиной 700 метров находится лишь один жилой дом, и тот используется только как дачный домик. На фото, приложенном к заявке, — параллельный проезд по полю в весенний период, по которому никто не ездит. Местные власти уведомили автора заявки, что в населенных пунктах Спасского района порядка 29% дорог — грунтовые, и дорожные работы проводятся в рамках реализации республиканских программ с определенным лимитом финансирования.
Недовольный отказом, Тимур В. предложил в комментариях заложить ремонт участка в бюджет на следующий год и отметил что «отказ в связи с отсутствием денежных средств является нарушением Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ при повторном отказе, будет подана жалоба в прокуратуру!»
«Живем, как в питомнике для собак»
Жители разных городов и районов Татарстана сообщают о проблеме бродячих животных. За месяц было подано почти 80 заявок на отлов агрессивных бездомных собак. Так, жители поселка Васильево в Зеленодольском районе пишут, что звери бросаются на детей, оккупировали детские площадки, и просят принять меры по их отлову. Анна Г. в своей заявке сообщает, что сфотографировала только половину стаи, где есть агрессивные собаки: «На меня и на моего ребенка набрасывались не раз, благо не покусали».
К ее просьбе срочно обеспечить безопасность присоединились и другие жители поселка. Они негодуют, что на детскую площадку невозможно выйти из-за бездомных псов. «Страшно подходить к садику, на нас набросились собаки, дочка 5 лет кричала на всю улицу, еле ушли, пришлось далеко обходить, еще бы немного и нас покусали», — делится Ирина Р. Другая жительница Васильево пишет: «Живем, как в питомнике для собак! Круглые сутки лай собак, которые не дают покоя ни днем, ни ночью. Засыпаем под лай собак, также и просыпаемся! В вечернее время, когда темнеет, вообще опасно ходить. Ребенка опасно выпускать на улицу, они тут же оцепляют».
В свою очередь, исполком Зеленодольского района пока не принял меры — обращение, поданное в начале августа, до сих пор находится на рассмотрении.
Просьба проверить условия содержания птиц
Проверить участок ИЖС в селе Азьмушкино на ул. Рублевка, 33 на соблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований попросила Ирина В. Она считает, что условия содержания и кормления кур и гусей на двух подворьях не соответствуют санитарным нормам, что может привести к развитию высокопатогенного гриппа птиц.
С автором заявки согласны ее односельчане. Так, Ират Т. пишет, что придя на участок, чтобы купить яиц, увидел неприятную картину:
— Грязь, куры на улице вместе с воронами едят из огромной кучи вываленного хлеба. Желание купить экопродукты сразу же пропало, — возмутился мужчина.
Еще один житель села сообщает, что «вороны и сороки летают как на свалке, разбрасывают «корм» по соседним участкам — хлеб, пластиковую тару».
Решить проблему власти Тукаевского района пока не смогли. Заявка была подана 18 августа и находится «в работе».
комментарии
Ничего не нарушено! кур так все содержат везде!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/258963-narodnyy-kontrol-nuzhny-svetofor-fap-dorogi-i-detskaya-ploschadka
предствил что бы с ней стало если бы она посетила бы свинарник.Птичий грипп распотраняют перелетные птицы и голуби если что и он убивает только птичьи фермы там птица скученно содержится в стерильных условиях и чуть что дохнет. А кур н а подврье птичий грип не берет.
Как был материал подобные ирине возмущались тем что картошка продается в земле испачканная.
Горожанам надо жить в городе и не соваться к сельчанам !