«Народный контроль»: аварийный перекресток, неработающий ФАП и потоп под Челнами

На какие проблемы чаще всего жаловались татарстанцы в августе

В этом месяце татарстанцы прислали на портал «Народный контроль» свыше 7 тысяч обращений. Большая часть заявок — около 3,4 тысячи — касается проблем в области благоустройства территории и инфраструктуры. Так, жители республики чаще всего жаловались на отсутствие уличного освещения, свалки или затопленные улицы из-за прорыва канализации, как в поселке под автоградом. В категории «Дороги» почти 1,3 тысячи сообщений и львиная доля — от казанцев и жителей пригорода, сообщающих об опасных участках или бездорожье. Меньше жалоб по линии здравоохранения — всего 93, зато выросло число уведомлений о несанкционированной торговле и рекламе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Не дожидаясь жертв, нужно установить светофор!»

Население «Салават купере» требует срочно установить светофор на перекрестке проспекта Ильгама Шакирова и улицы Альфии Авзаловой. По словам местных жителей, нерегулируемое движение автомобилей на этом участке часто становится причиной ДТП.

— За последние 3 недели на данном перекрестке произошло три серьезных ДТП и наезд на велосипедиста, — написал Николай Г.

Его поддержали почти 180 жителей района, и каждый в комментариях пишет о необходимости светофора. Так, Вероника З. обеспокоена: «Дорогу перейти проблема, детей одних страшно в сентябре отпускать в школу», а Азалия Г, отмечает, что «мало кто притормаживает перед пешеходным переходом и тем более пропускает пешеходов».

Многие пишут о том, что рядом с проблемным участком дороги находятся детские сады и школы:

— Каждый раз проезжаешь это место с содроганием сердца, очень опасный перекресток!

«За 3 недели на перекрестке произошло три серьезных ДТП и наезд на велосипедиста», — написал Николай Г. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Пользователи системы задаются вопросом: «Непонятно, почему сразу не устанавливают светофоры на таких больших перекрестках как Авзалова /Юсупова и Авзалова/ Шакирова? В Казани на маленьких улочках ставят, а тут такие большие перекрестки, школы и садики — и без светофоров!»



Заявка, поданная в середине августа, имеет статус «в работе». Ответственным за решение вопроса назначен Комитет по транспорту г. Казани.

«Зловонный запах доходит до домов жильцов»

Владельцы участков СНТ «Киндери» пожаловались в системе «Открытого правительства» на УК «ПЖКХ». Как написала Елена С. в своей заявке, управляющая компания обязала заключить договор на вывоз мусора, однако мусор в контейнерах и рядом с ними лежит по нескольку дней.

— Заявку разместили 4 дня назад! Мусорные контейнеры переполнены, на улице жара, зловонный запах доходит до домов жильцов, — сетует дачница.

Свою жалобу она дополнила в комментариях, отметив, что раньше вывозом мусора с территории СНТ занимались частные компании, и никогда не было такого ужаса — четко по звонку вывозили мусор: «Для чего нужно было обязывать заключать договор и вводить монополию, если ООО «УК «ПЖКХ» не справляется с объемами работ?»

Как написала Елена С. в своей заявке, управляющая компания обязала заключить договор на вывоз мусора, однако мусор в контейнерах и рядом с ними лежит по нескольку дней. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Недовольство высказали еще более 70 человек. Одни просят регоператора ТКО выполнять договорные обязательства и считают, что «надо привлечь компанию к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям по договорам», другие отмечают, что такая ситуация складывается не в первый раз, потому «мусор приходится вывозить на своих автомобилях в ближайшие мусорные контейнеры города».

Через 3 дня после публикации жалобы коммунальная служба отреагировала на нее и очистила от мусора контейнерную площадку.



Жители Богородского остались без фельдшера

Жители Богородского в Пестречинском районе жалуются на то, что уже больше месяца в их селе нет фельдшера и не работает ФАП. При этом численность населения превышает 1 600 человек. Сельчане требуют срочно решить вопрос, поскольку «в таком большом селе всегда необходима помощь врача», написала в своей заявке Диана И.

К ее требованию присоединились еще порядка 30 жителей Богородского. В комментариях они пишут, что уже долгое время не могут получить лекарства для лежачего инвалида 1-й группы — в соседнее село Кощаково не дозвониться, а персонал их ФАПа не сообщает о прибытии лекарств. Население высказывает свое недовольство и по поводу того, что за необходимыми справками приходится ездить в Пестрецы — а это и время, и деньги.

В ответ на жалобу сельчан Минздрав РТ сообщил, что после того, как медсестра местного ФАПа уволилась, они все же не остались без медпомощи — временно работает медсестра (2 дня в неделю с 8.00 до 12.00). Кроме того, в ответе опубликован перечень, где жители Богородского могут получить медуслуги. Также в министерстве добавили, что «в сентябре 2022 года планируется выход на работу в ФАП с. Богородское медицинской сестры после прохождения обучения и аккредитации».

Жители Богородского в Пестречинском районе жалуются на то, что уже больше месяца в их селе нет фельдшера и не работает ФАП. Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ на жалобу — отписка

Жители поселка Суар Набережных Челнов обратились к властям с просьбой принять меры по организации ливневой канализации по ул. Ольховой. Как написала в своем обращении Ксения Г., поток воды, несущейся с узла водоотвода ГСК, находящегося выше, вымывает последние остатки дорожного полотна и подмывает детскую площадку, обустроенную средствами и силами жителей поселка.

— Сколько можно мучить людей? Надо только разобраться с отводом ливневых вод, и беды закончатся, — возмущаются местные жители.

Владельцы частных домов пишут, что неоднократно оставляли заявку с просьбой решить проблему, однако получали в ответ одни отписки.

Так вышло и на этот раз. От управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов в адрес заявителей поступил такой ответ:

— На сегодняшний день строительство новых сетей ливневой канализации на указанном участке не предусмотрено. В случае большого скопления воды подрядной организацией производятся работы по ее откачке.

Такой ответ от местных властей явно не устроил жителей поселка Суар, многие поставили ему дизлайки.

Поток воды, несущейся с узла водоотвода, находящегося выше ГСК, вымывает последние остатки дорожного полотна и подмывает детскую площадку. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Вместо новой детской площадки — мотивированный отказ

Альметьевцы, живущие на ул. Кол Гали, 58 в микрорайоне «Дружба», просят благоустроить детскую площадку. Как сообщила Регина М., игровая зона у дома устарела, а качели в удручающем состоянии.

Заявку поддержали еще около двух десятков человек, а в комментариях местные жители пишут, что в этом «районе нет современных детских площадок — все устаревшие и разбитые».

Судя по ответу ответственного за решение вопроса Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности района, просьба горожан не получит положительного решения. Чиновники сообщили: «Детская площадка в реестре муниципальной собственности Альметьевского района по состоянию на сегодняшний день, отсутствует. Установлена частным лицом». Заявка родителей получила, по мнению властей, мотивированный отказ.

Как сообщила Регина М., игровая зона у дома устарела, а качели в удручающем состоянии. Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Вложение средств из бюджета нецелесообразно»

Отказ на свою просьбу получили и жители деревни Кожаевка Спасского района. В своем сообщении Тимур В. пожаловался на невозможность проехать по грунтовой дороге, ведущей от улицы Коминтерна до улиц Заречной и Овражной к дому. Мужчина просит засыпать ее щебнем. Он указывает, что правление не реагирует на множественные обращения населения.

Его поддержали и другие жители Кожаевки. Так, Дина В. тоже пишет, что правление не реагирует — «ни света, ни дороги, живем, как в каменном веке», хотя в остальной части деревни, сообщают ее жители, дороги есть. Отмечают и то, что разбитая дорога приводит к частым поломкам автомобилей — «приходится постоянно менять бамперы».

Однако исполком Спасского района сообщил кожаевцам, что «вложение денежных средств из республиканского бюджета на обустройство дороги с твердым покрытием к дому №2 по ул. Заречной нецелесообразно, учитывая, что имеется потребность в обустройстве улиц, имеющих грунтовое покрытие в других сельских поселениях, где постоянно проживает большое количество населения». Также в ответе говорится, что на участке грунтовой дороги длиной 700 метров находится лишь один жилой дом, и тот используется только как дачный домик. На фото, приложенном к заявке, — параллельный проезд по полю в весенний период, по которому никто не ездит. Местные власти уведомили автора заявки, что в населенных пунктах Спасского района порядка 29% дорог — грунтовые, и дорожные работы проводятся в рамках реализации республиканских программ с определенным лимитом финансирования.

Недовольный отказом, Тимур В. предложил в комментариях заложить ремонт участка в бюджет на следующий год и отметил что «отказ в связи с отсутствием денежных средств является нарушением Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ при повторном отказе, будет подана жалоба в прокуратуру!»

Тимур В. пожаловался на невозможность проехать по грунтовой дороге, ведущей от улицы Коминтерна до улиц Заречной и Овражной. Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Живем, как в питомнике для собак»

Жители разных городов и районов Татарстана сообщают о проблеме бродячих животных. За месяц было подано почти 80 заявок на отлов агрессивных бездомных собак. Так, жители поселка Васильево в Зеленодольском районе пишут, что звери бросаются на детей, оккупировали детские площадки, и просят принять меры по их отлову. Анна Г. в своей заявке сообщает, что сфотографировала только половину стаи, где есть агрессивные собаки: «На меня и на моего ребенка набрасывались не раз, благо не покусали».

К ее просьбе срочно обеспечить безопасность присоединились и другие жители поселка. Они негодуют, что на детскую площадку невозможно выйти из-за бездомных псов. «Страшно подходить к садику, на нас набросились собаки, дочка 5 лет кричала на всю улицу, еле ушли, пришлось далеко обходить, еще бы немного и нас покусали», — делится Ирина Р. Другая жительница Васильево пишет: «Живем, как в питомнике для собак! Круглые сутки лай собак, которые не дают покоя ни днем, ни ночью. Засыпаем под лай собак, также и просыпаемся! В вечернее время, когда темнеет, вообще опасно ходить. Ребенка опасно выпускать на улицу, они тут же оцепляют».

В свою очередь, исполком Зеленодольского района пока не принял меры — обращение, поданное в начале августа, до сих пор находится на рассмотрении.

За месяц было подано почти 80 заявок на агрессивных бездомных собак. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Просьба проверить условия содержания птиц

Проверить участок ИЖС в селе Азьмушкино на ул. Рублевка, 33 на соблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований попросила Ирина В. Она считает, что условия содержания и кормления кур и гусей на двух подворьях не соответствуют санитарным нормам, что может привести к развитию высокопатогенного гриппа птиц.

С автором заявки согласны ее односельчане. Так, Ират Т. пишет, что придя на участок, чтобы купить яиц, увидел неприятную картину:

— Грязь, куры на улице вместе с воронами едят из огромной кучи вываленного хлеба. Желание купить экопродукты сразу же пропало, — возмутился мужчина.

Еще один житель села сообщает, что «вороны и сороки летают как на свалке, разбрасывают «корм» по соседним участкам — хлеб, пластиковую тару».

Ирина В. считает, что условия содержания и кормления кур и гусей на двух подворьях не соответствуют санитарным нормам. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Решить проблему власти Тукаевского района пока не смогли. Заявка была подана 18 августа и находится «в работе».

