В Москве задержали членов ОПГ, организовавшей миграцию более тысячи иностранцев

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В Москве задержали восемь членов ОПГ, которая с января 2023 по декабрь 2024-го организовала незаконную миграцию более 1000 иностранцев в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Следственном комитете заявили, что доход участников преступлений превысил 30 млн рублей.

По данным следствия, участники ОПГ из корысти организовали незаконную миграцию, оформляя им фиктивные трудовые договоры.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в ведомстве.

Обыски и выемки выявили деньги, документы, бланки, носители информации.

Дарья Пузикова