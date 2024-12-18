В Москве задержали членов ОПГ, организовавшей миграцию более тысячи иностранцев
В Москве задержали восемь членов ОПГ, которая с января 2023 по декабрь 2024-го организовала незаконную миграцию более 1000 иностранцев в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Следственном комитете заявили, что доход участников преступлений превысил 30 млн рублей.
По данным следствия, участники ОПГ из корысти организовали незаконную миграцию, оформляя им фиктивные трудовые договоры.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в ведомстве.
Обыски и выемки выявили деньги, документы, бланки, носители информации.
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