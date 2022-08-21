Опен-эйр у «Чаши»: свежий ветер татарской эстрады

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел большой праздничный концерт на открытом воздухе — после двух лет пандемийного перерыва вновь собрались звезды татарской эстрады с танцевальными хитами и лирическими композициями. После изматывающей жары — свежий ветер с реки и полностью заполненная площадь у «Чаши». О востребованности такого формата и такого музыкального контента лучше всего говорит внимание публики — по самым скромным оценкам концерт пришли посмотреть более 20 000 человек. Организаторами мероприятия выступили «Барс Медиа» и «Татар Радиосы».

Традиционный концерт современной татарской эстрады проводится в Казани с 2001 года. Местом проведения в разные годы становились площадь у театра Камала, Горкинско-Ометьевский лес, а в этом году летний опен-эйр прошел у «Чаши». И артисты, и зрители не скрывали, что соскучились по такому формату. Два года перерыва, связанные с коронавирусными ограничениями, наконец миновали, дав возможность снова встретиться.

У исполнителей за это время творческая деятельность не останавливалась, а у кого-то и активно развивалась. Например, Рамиль Шарапов, эстрадный артист, юморист и певец, рассказал за кулисами, что образ Шарапжана, который он придумал около двух лет назад, во время пандемии стал набирать популярность — через социальные сети.

Рамиль Шарапов, эстрадный артист, певец: «Записали недавно первую песню, то есть теперь Шарапжан еще и певец. Причем если как юморист он заходил больше людям среднего возраста, то как певец теперь интересует еще и молодежь».

Впрочем, при всех возможностях социальных сетей, артист не скрывает необходимости живых концертов для самих исполнителей:

— В нашем современном ритме жизни, когда нет времени на встречи, это очень важно. А здесь и новые друзья, и новые знакомства. Делимся планами, даем друг другу советы. И драйв перед выходом на сцену, и радость от общения со зрителями — все это необходимо.

Неизбежного волнения артистов зрители не замечали — даже самые юные участники концерта были отлично подготовлены. С выступления маленьких звездочек — лауреатов детской премии телеканала ТМТВ «Балалы Солянка» и началось многочасовое шоу у «Чаши».

Джамиля Асадуллина, 12 лет: «Песня, которую я выбрала для сегодняшнего выступления вполне современная, она по-настоящему «качает» и просто погружает в веселье!»

Затем сцена перешла к молодым артистам татарской эстрады. Те, кто сейчас популярен и по-настоящему заводят зрителя, встретились в одном концерте — Гульназ Сафарова, Лада, Ильнат Фархуллин, Алмаз и Зульфира Мирзаяновы, DJ Радик и Айрат Сафин и многие другие.

Лия Шамсина и Артур Маузер выступили на сцене дуэтом с классической песней татарской эстрады «Кил син». Прозвучала она в совершенно новом формате — ей добавили свежего звучания, и красивая история о любви стала еще интереснее. Кстати, этот дуэт — не только профессиональный союз. Паре еще около двух лет назад прочитали никах, ребята расписались в ЗАГСе, но само торжество было отложено (все из-за тех же коронавирусных событий). Буквально через пару недель, с началом осени, о которой они пели в своей песне в этот вечер, уже планируется торжественная свадьба. Со сцены об этом не говорили, но, кажется, красивый дуэт просто транслировал публике свои чувства.

Лия Шамсина и Артур Маузер

Долгожданный концерт дал старт череде мероприятий ко Дню города и Дню республики. Как говорит организатор концерта Зарина Шакирова, исполнительный директор «Барс Медиа», «этот open air — большой подарок жителям города и гостям столицы».

Зарина Шакирова



— Очень рада, что наконец этот концерт состоялся, мы старались сделать настоящий праздник! Open-air от «Татар Радиосы» и «Барс Медиа» проходит в динамичном формате — молодежном, фестивальном. При этом такой формат, где присутствуют разные исполнители, демонстрирует и многогранность татарского языка, и современной татарской эстрады. Это, как мне кажется, не только важно для зрителей, но и интересно для самих артистов.



В этом году мы провели отличное мероприятие в Уфе, туда впервые приехала ТMTV-премия. Открою небольшой секрет, хотим на следующий год увеличить площадку до 7 тысяч зрителей, потому что в этом году билеты раскупались очень быстро, запрос у зрителя на такие концерты есть, что вновь говорит о востребованности татарских концертов, в том числе и за пределами Татарстана. А впереди у нас главный музыкальный проект «Барс Медиа» — «Татар җыры» («Татарская Песня») — в этом году фестиваль пройдет в трех городах — в Уфе, Москве и, конечно же, в Казани.



Как говорит Зарина Шакирова, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России будет символично завершить фестивалем «Татар Жыры» в сердце нашей многонациональной страны, в Москве. Это событие, долгожданное и знаковое для татар, состоится в Государственном Кремлевском дворце при 6 тысячах зрителей.

— К сожалению, два последних года фестиваль в Москве мы из-за коронавирусных ограничений не проводили, и очень рады, что снова ощутим эту сумасшедшую по накалу и энергетике атмосферу, когда в столице страны собираются татары и говорят на родном языке, поют вместе с артистами, — говорит исполнительный директор «Барс Медиа». — Это очень волнительно! Буквально на днях, на съемках третьего сезона телевизионного проекта телеканала ТМТВ «Яңа Йолдыз», мы обсуждали с известным российским продюсером Линой Арифулиной, что татарская эстрада тоже трансформируется, мы все идем в ногу со временем, меняемся. Речь и про другие аранжировки, другое звучание, другие стили. Но тот классический моң, который есть у татарского языка, нам, безусловно, нужно сохранять!



Кажется, с помощью таких концертов, такой встречи со зрителем, это и получается — сохранять главное и дарить современный яркий и громкий праздник.



Опен-эйр завершился выступлением хедлайнера — по-настоящему народного и любимого певца Фирдуса Тямаева. И еще — надеждой, что традиция больше не будет прерываться и казанцев вновь будет ждать музыкальный праздник современной татарской музыки.



1 / 62 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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