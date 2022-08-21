Опен-эйр у «Чаши»: свежий ветер татарской эстрады
В Казани прошел большой праздничный концерт на открытом воздухе — после двух лет пандемийного перерыва вновь собрались звезды татарской эстрады с танцевальными хитами и лирическими композициями. После изматывающей жары — свежий ветер с реки и полностью заполненная площадь у «Чаши». О востребованности такого формата и такого музыкального контента лучше всего говорит внимание публики — по самым скромным оценкам концерт пришли посмотреть более 20 000 человек. Организаторами мероприятия выступили «Барс Медиа» и «Татар Радиосы».
Традиционный концерт современной татарской эстрады проводится в Казани с 2001 года. Местом проведения в разные годы становились площадь у театра Камала, Горкинско-Ометьевский лес, а в этом году летний опен-эйр прошел у «Чаши». И артисты, и зрители не скрывали, что соскучились по такому формату. Два года перерыва, связанные с коронавирусными ограничениями, наконец миновали, дав возможность снова встретиться.
У исполнителей за это время творческая деятельность не останавливалась, а у кого-то и активно развивалась. Например, Рамиль Шарапов, эстрадный артист, юморист и певец, рассказал за кулисами, что образ Шарапжана, который он придумал около двух лет назад, во время пандемии стал набирать популярность — через социальные сети.
Впрочем, при всех возможностях социальных сетей, артист не скрывает необходимости живых концертов для самих исполнителей:
— В нашем современном ритме жизни, когда нет времени на встречи, это очень важно. А здесь и новые друзья, и новые знакомства. Делимся планами, даем друг другу советы. И драйв перед выходом на сцену, и радость от общения со зрителями — все это необходимо.
Неизбежного волнения артистов зрители не замечали — даже самые юные участники концерта были отлично подготовлены. С выступления маленьких звездочек — лауреатов детской премии телеканала ТМТВ «Балалы Солянка» и началось многочасовое шоу у «Чаши».
Затем сцена перешла к молодым артистам татарской эстрады. Те, кто сейчас популярен и по-настоящему заводят зрителя, встретились в одном концерте — Гульназ Сафарова, Лада, Ильнат Фархуллин, Алмаз и Зульфира Мирзаяновы, DJ Радик и Айрат Сафин и многие другие.
Лия Шамсина и Артур Маузер выступили на сцене дуэтом с классической песней татарской эстрады «Кил син». Прозвучала она в совершенно новом формате — ей добавили свежего звучания, и красивая история о любви стала еще интереснее. Кстати, этот дуэт — не только профессиональный союз. Паре еще около двух лет назад прочитали никах, ребята расписались в ЗАГСе, но само торжество было отложено (все из-за тех же коронавирусных событий). Буквально через пару недель, с началом осени, о которой они пели в своей песне в этот вечер, уже планируется торжественная свадьба. Со сцены об этом не говорили, но, кажется, красивый дуэт просто транслировал публике свои чувства.
Долгожданный концерт дал старт череде мероприятий ко Дню города и Дню республики. Как говорит организатор концерта Зарина Шакирова, исполнительный директор «Барс Медиа», «этот open air — большой подарок жителям города и гостям столицы».
— Очень рада, что наконец этот концерт состоялся, мы старались сделать настоящий праздник! Open-air от «Татар Радиосы» и «Барс Медиа» проходит в динамичном формате — молодежном, фестивальном. При этом такой формат, где присутствуют разные исполнители, демонстрирует и многогранность татарского языка, и современной татарской эстрады. Это, как мне кажется, не только важно для зрителей, но и интересно для самих артистов.
В этом году мы провели отличное мероприятие в Уфе, туда впервые приехала ТMTV-премия. Открою небольшой секрет, хотим на следующий год увеличить площадку до 7 тысяч зрителей, потому что в этом году билеты раскупались очень быстро, запрос у зрителя на такие концерты есть, что вновь говорит о востребованности татарских концертов, в том числе и за пределами Татарстана. А впереди у нас главный музыкальный проект «Барс Медиа» — «Татар җыры» («Татарская Песня») — в этом году фестиваль пройдет в трех городах — в Уфе, Москве и, конечно же, в Казани.
Как говорит Зарина Шакирова, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России будет символично завершить фестивалем «Татар Жыры» в сердце нашей многонациональной страны, в Москве. Это событие, долгожданное и знаковое для татар, состоится в Государственном Кремлевском дворце при 6 тысячах зрителей.
— К сожалению, два последних года фестиваль в Москве мы из-за коронавирусных ограничений не проводили, и очень рады, что снова ощутим эту сумасшедшую по накалу и энергетике атмосферу, когда в столице страны собираются татары и говорят на родном языке, поют вместе с артистами, — говорит исполнительный директор «Барс Медиа». — Это очень волнительно! Буквально на днях, на съемках третьего сезона телевизионного проекта телеканала ТМТВ «Яңа Йолдыз», мы обсуждали с известным российским продюсером Линой Арифулиной, что татарская эстрада тоже трансформируется, мы все идем в ногу со временем, меняемся. Речь и про другие аранжировки, другое звучание, другие стили. Но тот классический моң, который есть у татарского языка, нам, безусловно, нужно сохранять!
Кажется, с помощью таких концертов, такой встречи со зрителем, это и получается — сохранять главное и дарить современный яркий и громкий праздник.
Опен-эйр завершился выступлением хедлайнера — по-настоящему народного и любимого певца Фирдуса Тямаева. И еще — надеждой, что традиция больше не будет прерываться и казанцев вновь будет ждать музыкальный праздник современной татарской музыки.
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