Юнармейцы и «Грачонок»: что увидели казанские школьники на противодиверсионном катере
Сегодня в Речном порту Казани для активистов молодежных объединений провели экскурсию по противодиверсионному катеру «Юнармеец Татарстана». Катер входит в серию противодиверсионных катеров проекта 21980 ПРДК «Грачонок» и был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Ребята смогли посмотреть, как устроен корабль, узнать, какие задачи он может выполнять, пообщаться с командой катера. На экскурсии побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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