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Юнармейцы и «Грачонок»: что увидели казанские школьники на противодиверсионном катере

12:11, 18.08.2022 2
Юнармейцы и «Грачонок»: что увидели казанские школьники на противодиверсионном катере

Сегодня в Речном порту Казани для активистов молодежных объединений провели экскурсию по противодиверсионному катеру «Юнармеец Татарстана». Катер входит в серию противодиверсионных катеров проекта 21980 ПРДК «Грачонок» и был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Ребята смогли посмотреть, как устроен корабль, узнать, какие задачи он может выполнять, пообщаться с командой катера. На экскурсии побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:53
    Речной порт можно было бы конечно немного обновить
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  • Анонимно 15:40
    Из Крыма спешно выехали "премьер" Аксёнов и спикер "парламента" Константинов
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