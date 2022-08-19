День в истории: Як-40 приземлился в Казани, мир узнал о фотографии

Чем примечательна дата 19 августа?

Фото: собаки Белка и Стрелка после орбитального полета. Из фондов Музея космонавтики / mos.ru

Сегодня, 19 августа, Всемирный день гуманитарной помощи, Международный праздник фотографии и день рождения русской тельняшки. 19 августа Белка и Стрелка полетели в космос, в Москве создан ГКЧП, пленные казанские летчики вернулись домой, в Калифорнии началась золотая лихорадка, мир узнал о дагерротипе. Родились писатель Сэмюэл Ричардсон, химик Юлиус Лотар Мейер, модельерша Габриель (Коко) Шанель, историк Владимир Адоратский, музыкант Рубин Абдуллин. Скончались первый римский император Октавиан Август, архитектор Андреа Палладио, математик Блез Паскаль, поэт Федерико Гарсиа Лорка. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Конец афганского плена

19 августа 1878 года в Казани родился историк, философ, академик Академии наук СССР Владимир Адоратский. Начинал на математическом факультете университета, после перевелся на юридический. Жил в Париже, Берлине, Мюнхене, в 1918 году вернулся в Россию, организовывал в Казани рабфак, открытый 1 ноября 1919 года.

Фото: iphras.ru

19 августа 1950 года в Йошкар-Оле родился Рубин Абдуллин. Окончил Казанскую консерваторию по классу фортепиано, потом — Ленинградскую по классу органа, стажировался в Москве. С 1973 года преподает в Казани, в 1988—2021 годах — ректор консерватории, продолжает заведовать кафедрой органа и клавесина. Председатель Союза органистов России.



Фото: protatarstan.ru

В ночь с 18 на 19 августа 1996 года в аэропорту Казани приземлился самолет Як-40, пассажирами которого были летчики, проведшие почти год в плену у афганских талибов*. Пролетев через воздушное пространство Ирана, российский самолет приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах. За героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении, командиру Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину было присвоено звание Героя России. Остальные члены экипажа были удостоены ордена Мужества. Самолет Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан», выполнявший транспортный рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан), был захвачен талибами 3 августа 1995 года.

19 августа 2021 года «Реальное время» рассказало обстоятельства дела, которое Татарстанское УФАС России завело в отношении Казанского вертолетного завода. По версии антимонопольщиков, предприятие умудрилось не только заключить договоры поставки комплектующих и оборудования в обход конкурентных процедур, но и переплатить за комплектующие в два-четыре раза. В свою очередь КВЗ оправдывает свои действия сжатыми сроками контрактов на вертолеты и неконкурентными предложениями участников конкурсов, которые предлагают осуществлять поставки по завышенной цене.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Янаев против Ельцина



19 августа 1960 года собаки-космонавты Белка и Стрелка полетели в космос на корабле «Спутник-5». Ученые хотели выяснить степень воздействия космического излучения на живые организмы и проверить эффективность различных систем питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов. Полет из 17 полных витков вокруг Земли продолжался более 25 часов.

19 августа 1991 года в СМИ прозвучало «Заявление советского руководства» о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву, главе Государственного комитета по чрезвычайному положению. В Москве — танки, на площади Свободы — митинги. Против ГКЧП выступает президент РСФСР Борис Ельцин, создание ГКЧП квалифицируется как государственный переворот. К 21 августа члены комитета были арестованы.

Фото: wikipedia.org

Золотую лихорадку начали СМИ

19 августа 1839 года правительство Франции рассказало о дагерротипии, первом практически примененном способе фотографирования с натуры. Его изобрел в 1838 году Луи Дагерр, который работал с Нисефором Ньепсом, пока последний внезапно не скончался в 1833 году. Работу продолжил его сын Исидор, но власти купили патент именно у Дагерра, поскольку младший Ньепс заключил с ним контракт, передав все права.

19 августа 1848 года газета The New York Herald опубликовала сообщение о найденном в Калифорнии золоте. Началась золотая лихорадка в глобальном масштабе, длившаяся до 1855 года. Золото вблизи одной из лесопилок нашли еще 24 января, но владелец Джон Саттер предпочел скрыть данный факт.

*Талибы — боевики запрещенной в России террористической организации.