День в истории: первый съезд писателей СССР и «черный понедельник» 1998-го
Чем примечательна дата 17 августа?
Сегодня, 17 августа, в Лондоне случилась первая автоавария. 17 августа начался первый Всесоюзный съезд советских писателей, Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка», атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса, в России произошел дефолт, Татарстан и Абхазия подписали договор о дружбе и сотрудничестве, Радий Хабиров назвал конфликт вокруг Куштау своей недоработкой, Павел Дуров раскритиковал новый дизайн «ВКонтакте», открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей, Билл Клинтон признался в измене. Родились певица Зайнаб Фархетдинова, поэт Антон Дельвиг, писательница Елизавета Водовозова, шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Умерли король Пруссии Фридрих II, химик-органик Александр Бутлеров, драматург Александр Вампилов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Татарстан подружился с Абхазией
17 августа 1967 года в Узбекистане родилась певица Зайнаб Фархетдинова. Вскоре родители вернулись в село Сарлы Азнакаевского района. Фархетдинова училась в академии культуры и искусств на дирижерско-хоровом отделении, тогда же стала солисткой ансамбля «Иделкәем», в котором участвовал и ее будущий муж Зуфар Билалов. Также работала в Татарской филармонии, в ансамбле НКЦ «Казань», ансамбле при театре имени Камала, а в 1996 году стала художественным руководителем студии песни «Аваз». Песни в ее исполнении многократно получали призы на фестивале «Татар жыры».
17 августа 1994 года в Казани первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель парламента Абхазии Владислав Ардзинба подписали бессрочный договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Тогда же было объявлено о подготовке около десятка соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, транспорта, науки, культуры, образования и здравоохранения, которые должны были наполнить договор конкретным содержанием. При этом Минтимер Шаймиев отметил, что Татарстан проявляет особый интерес к индустрии отдыха.
17 августа 2021 года «Реальное время» опубликовало колонку кандидата исторических наук Александра Овчинникова об остатках древней обсерватории и языческого капища возрастом полторы тысячи лет всего в нескольких десятках километров от Казани, рядом с селом Кирби Лаишевского района. Археологи называют это место «Кирбинским городищем», его относят к именьковской культуре (IV—VII вв. н. э.).
Писатели собрались
17 августа 1934 года начался первый Всесоюзный съезд советских писателей. В нем единой организацией выступали все существовавшие до этого объединения. От ТАССР в Москву поехали 12 делегатов с решающим и восемь — с совещательным голосом, в том числе писатель Кави Наджми, который выступил с докладом. Треть писателей вскоре погибли в тюрьмах и лагерях.
17 августа 1977 года впервые в истории мореплавания атомный ледокол «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева с более чем 200 участниками экспедиции на борту, выйдя из Мурманска 8 днями ранее, достиг Северного полюса. Следующим пунктом в путешествии «Арктики» стала северная оконечность архипелага Новая Земля.
17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Государство «отпустило» курс рубля по отношению к доллару. По сути, правительство и Центральный банк заявили о банкротстве. Через шесть дней правительство Кириенко было отправлено в отставку, 19 дней премьер-министром страны был Виктор Черномырдин, которого сменил Евгений Примаков.
17 августа 2016 года основатель и бывший гендиректор сети «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал новый дизайн социальной сети. По его мнению, новый облик «ВК» вслепую скопирован с Facebook. Дуров назвал восемь пунктов, говорящих о захламлении визуального облика страниц. Бывший глава соцсети рассказал, что Facebook вводил подобные изменения, чтобы увеличить рекламные площади. При этом усечение новостной ленты снижает удобство пользования страницей.
17 августа 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров назвал конфликт «Башкирской содовой компании» с защитниками шихана Куштау недоработкой своей администрации. Он обратил на это внимание и руководителя ведомства Александра Сидякина. «То, что произошло на Куштау, — это стопроцентная наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, Александр Геннадьевич, обращаю ваше внимание», — обратился к Сидякину глава РБ. Также он перечислил среди ответственных за случившееся правительственный блок, отвечающий за промышленность, и глав муниципалитетов. Хабиров объявил о создании координационного совета, который обсудит судьбу горы и с защитниками, и с представителями БСК.
КНР прыгнул по-крупному
17 августа 1958 года председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка». Это экономическая и политическая кампания в Китае, длившаяся с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. Следствием этой политики стала смерть от 20 до 40 миллионов человек. Попытка усилить экономический рост путем резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой.
17 августа 1974 года в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей. В турнире приняли участие 263 боксера из 45 стран. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.
17 августа 1998 года президент США Билл Клинтон дал показания Большому жюри, признав, что у него были «недопустимые физические отношения» со стажером Белого дома Моникой Левински. Ранее он под присягой это отрицал. Из-за дачи ложных показаний была запущена процедура импичмента, но Клинтон остался на своем посту.
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