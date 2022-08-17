День в истории: первый съезд писателей СССР и «черный понедельник» 1998-го

Чем примечательна дата 17 августа?

Сегодня, 17 августа, в Лондоне случилась первая автоавария. 17 августа начался первый Всесоюзный съезд советских писателей, Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка», атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса, в России произошел дефолт, Татарстан и Абхазия подписали договор о дружбе и сотрудничестве, Радий Хабиров назвал конфликт вокруг Куштау своей недоработкой, Павел Дуров раскритиковал новый дизайн «ВКонтакте», открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей, Билл Клинтон признался в измене. Родились певица Зайнаб Фархетдинова, поэт Антон Дельвиг, писательница Елизавета Водовозова, шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Умерли король Пруссии Фридрих II, химик-органик Александр Бутлеров, драматург Александр Вампилов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарстан подружился с Абхазией

17 августа 1967 года в Узбекистане родилась певица Зайнаб Фархетдинова. Вскоре родители вернулись в село Сарлы Азнакаевского района. Фархетдинова училась в академии культуры и искусств на дирижерско-хоровом отделении, тогда же стала солисткой ансамбля «Иделкәем», в котором участвовал и ее будущий муж Зуфар Билалов. Также работала в Татарской филармонии, в ансамбле НКЦ «Казань», ансамбле при театре имени Камала, а в 1996 году стала художественным руководителем студии песни «Аваз». Песни в ее исполнении многократно получали призы на фестивале «Татар жыры».

Фото youtube.com

17 августа 1994 года в Казани первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель парламента Абхазии Владислав Ардзинба подписали бессрочный договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Тогда же было объявлено о подготовке около десятка соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, транспорта, науки, культуры, образования и здравоохранения, которые должны были наполнить договор конкретным содержанием. При этом Минтимер Шаймиев отметил, что Татарстан проявляет особый интерес к индустрии отдыха.

17 августа 2021 года «Реальное время» опубликовало колонку кандидата исторических наук Александра Овчинникова об остатках древней обсерватории и языческого капища возрастом полторы тысячи лет всего в нескольких десятках километров от Казани, рядом с селом Кирби Лаишевского района. Археологи называют это место «Кирбинским городищем», его относят к именьковской культуре (IV—VII вв. н. э.).

Фото: vk.com/drevnosti

Писатели собрались

17 августа 1934 года начался первый Всесоюзный съезд советских писателей. В нем единой организацией выступали все существовавшие до этого объединения. От ТАССР в Москву поехали 12 делегатов с решающим и восемь — с совещательным голосом, в том числе писатель Кави Наджми, который выступил с докладом. Треть писателей вскоре погибли в тюрьмах и лагерях.

17 августа 1977 года впервые в истории мореплавания атомный ледокол «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева с более чем 200 участниками экспедиции на борту, выйдя из Мурманска 8 днями ранее, достиг Северного полюса. Следующим пунктом в путешествии «Арктики» стала северная оконечность архипелага Новая Земля.

Фото: RIA Novosti archive, image #186141 / Nikolai Zaytsev / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Государство «отпустило» курс рубля по отношению к доллару. По сути, правительство и Центральный банк заявили о банкротстве. Через шесть дней правительство Кириенко было отправлено в отставку, 19 дней премьер-министром страны был Виктор Черномырдин, которого сменил Евгений Примаков.

17 августа 2016 года основатель и бывший гендиректор сети «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал новый дизайн социальной сети. По его мнению, новый облик «ВК» вслепую скопирован с Facebook. Дуров назвал восемь пунктов, говорящих о захламлении визуального облика страниц. Бывший глава соцсети рассказал, что Facebook вводил подобные изменения, чтобы увеличить рекламные площади. При этом усечение новостной ленты снижает удобство пользования страницей.

Фото: glavarb.ru

17 августа 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров назвал конфликт «Башкирской содовой компании» с защитниками шихана Куштау недоработкой своей администрации. Он обратил на это внимание и руководителя ведомства Александра Сидякина. «То, что произошло на Куштау, — это стопроцентная наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, Александр Геннадьевич, обращаю ваше внимание», — обратился к Сидякину глава РБ. Также он перечислил среди ответственных за случившееся правительственный блок, отвечающий за промышленность, и глав муниципалитетов. Хабиров объявил о создании координационного совета, который обсудит судьбу горы и с защитниками, и с представителями БСК.

КНР прыгнул по-крупному

17 августа 1958 года председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка». Это экономическая и политическая кампания в Китае, длившаяся с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. Следствием этой политики стала смерть от 20 до 40 миллионов человек. Попытка усилить экономический рост путем резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой.

Фото: wikipedia.org

17 августа 1974 года в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей. В турнире приняли участие 263 боксера из 45 стран. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.

17 августа 1998 года президент США Билл Клинтон дал показания Большому жюри, признав, что у него были «недопустимые физические отношения» со стажером Белого дома Моникой Левински. Ранее он под присягой это отрицал. Из-за дачи ложных показаний была запущена процедура импичмента, но Клинтон остался на своем посту.