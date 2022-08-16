Одеть ребенка к школе в 2022 году: миссия выполнима?

Эксперимент «Реального времени»: где купить школьную одежду по ценам ниже 2021 года

Фото: Василий Иванов

Несколько лет назад в Казани начала появляться наружная реклама банковских кредитов на сборы ребенка в школу. Многих это шокировало, но экипировать сына или дочку к 1 сентября для многих семей действительно становится непростой задачей. Дети вырастают из прошлогодних вещей, а цены на новые растут вслед за ними (если не быстрее). Сколько стоит купить базовый комплект школьной одежды? Мы решили сравнить цены в крупном сетевом магазине детской одежды и на одном из рынков, доступных жителям Казани и окрестностей. В качестве сетевого магазина мы выбрали «Детский мир» (он присутствует в большинстве крупных городов и почти во всех казанских торговых центрах). Рынок, который нас заинтересовал, — торговые ряды «Новая Тура», недалеко от Казани. Сюда приезжают за покупками со всего Поволжья. Отчет о результатах — в нашем материале.

Чего хочет девочка

Для чистоты эксперимента предположим, что наше чадо надо одеть с нуля, от носков до пиджака. В 2021 году Росстат предлагал для девочки следующий набор: два платья, три блузки, две юбки, кардиган, спортивный костюм, две футболки, три пары обуви (демисезонная, сменная пара в школу и кроссовки), пять пар носков и три пары колготок. Мы заменим одну из юбок на брюки, потому что это допускается в большинстве школ, и многим девочкам, особенно зимой, ходить в них удобнее. Одно из двух платьев заменим на сарафан.

По данным Росстата, год назад в России указанный набор в среднем обходился в 19 870 рублей. Сколько же нужно будет выложить за подобный комплект сегодня?

Начнем изучать ситуацию на сайте «Детского мира». На некоторые интересующие нас позиции сейчас серьезные скидки. Воспользуемся ими — например, выберем блузки по 499 рублей, набор из пяти пар носков по 599, брюки по 1699 рублей и школьные туфельки по 1 999. Остальное выбираем по средним ценам на сайте. Всего у нас получилось 21 693 рубля. Примем это за среднеценовую реперную точку. Из плюсов — можно собрать дочку в школу, не сходя с дивана. Из минусов навскидку — тот факт, что разнообразие моделей все-таки ограничено.

Новая Тура: от Бишкека до Варшавы

Теперь отправимся в торгово-выставочный комплекс «Новая Тура». Вместе с нами едет десятилетняя Майя, она и будет нашей моделью. Итак, начинаем исследование. Здесь десятки павильонов и сотни торговых точек. Школьной одежды вокруг множество, стоит все по-разному.

Останавливаемся у крупного отдела: здесь не меньше тридцати видов блузок, десятки моделей юбок, разные школьные платья и минимум десяток разновидностей сарафанов.

— А брюки есть?

— Все есть, — отзывается продавщица. — Иди сюда, красавица. Что тебе нравится?

Майя быстро осваивается. Ей нравится закрытый расклешенный сарафан из вискозы с эластаном на плотной подкладке (Москва, 2 700 рублей) и белая блузка с декором в виде строгого синего галстука (Польша, 1 500 рублей).

Плотные брюки из той же ткани, что и сарафан, обойдутся в 1 500 рублей, юбки начинаются от 1 200. Есть модели брюк турецкого производства — они, в зависимости от размера и декора, стоят до 2 000. Майя примеряет еще один образ: пышную синюю юбку (1 300 рублей) и нежно-голубую вискозную блузку в тонкий черный горошек (1 200 рублей).

Но поскольку наша основная цель — максимально сэкономить, то рассматриваем еще и компромиссный вариант: трикотажные белые кофточки по 700 рублей и сарафан-трансформер с отстегивающимися лямками за 1 500: после 1 сентября его можно превратить в юбку.

Школьные платья: польская модель с отстегивающимися белыми воротником и манжетами (очень удобно для стирки) стоит 2 500 рублей. Майя не носит пиджаков (здесь блейзер из смесовой ткани стоит 1 600 рублей), зато с удовольствием приценилась к жилетке (1 500 рублей).

Кадрия Губайдуллина, которая колдует над образами Майи, рассказывает:

— Мы уже почти 3 месяца торгуем школьной одеждой. Товар возим из Москвы и Турции, есть блузки польского производства. Очень хорошо берут недорогой трикотаж — он у нас от 700 рублей, и носится замечательно, и к телу приятный, комфортный. Качество товара у нас всегда хорошее. Родителям нравятся сарафаны — это и девочкам удобно. Подростковая одежда у нас продается до роста в 170 см. И маленьким девочкам, и взрослым. И бюджетные модели, и подороже — на любой кошелек. Люди уже с начала лета водят к нам детей, чтобы одеть их к школе. И уходят очень довольные!

Но нас терзает вопрос: как бы сэкономить еще? Ответ находится очень быстро — метров через двадцать от точки Кадрии Равилевны. Здесь продается одежда производства Кыргызстана: блузки и рубашки из хлопка и вискозы с эластаном — от 500 рублей, распродажа школьных юбок по 500. Записываем и идем дальше — искать обувь.

Обувные ряды: царство стандартных цен

Обувные ряды в «Новой Туре» — тоже испытание для стойких, ведь разнообразие моделей огромное. Наша задача — выбрать три пары обуви: школьные туфли, ботинки для улицы и кроссовки для физкультуры. Для школы подбираем мягкие туфельки из экокожи с перфорацией (чтобы дышала нога) за 1 300 рублей, для улицы — плотные черные лоферы (1 500 рублей), а на физкультуру Майя примеряет кроссовки на упругой подошве из ткани с экокожей (1 500 рублей). Цены на большинстве точек практически одни и те же: легкие туфли и для мальчика, и для девочки стоят 1 300 рублей, туфли для улицы — от 1 500 до 2 000, кроссовки — в среднем 1 500.

— А за 1 400 отдадите? — наудачу спрашиваем мы, крутя в руках лоферы.

— Отдам. Если купите две пары — и по 1 350 отдам, — кивает продавец.

Оставляем в уме эту «скидку от объема» и идем дальше — искать обувь для мальчика. Нашего помощника зовут Салават, ему тоже скоро исполнится 10. Они с мамой Юлианой мерят кроссовки для спортивного зала (все те же 1 500 рублей).

— Мы каждый год приезжаем сюда перед школой — например, покупать канцтовары, — рассказывает Юлиана. — Для нас это очень удобно, потому что мы живем здесь неподалеку. Ассортимент тут реально очень большой, можно все приобрести. Сын занимается спортом — он футболист. Можно и спортивную одежду купить, и подобрать классическую форму в школу, и обувь. Когда можно все найти в одном месте — для нашей семьи это очень удобно. И цены ниже, чем в магазине — это тоже немаловажно.

Как сэкономить на мальчике

Если верить Росстату, мальчику для школы достаточно двух пар брюк, трех рубашек, джемпера (мы исправили его на пиджак), двух футболок и спортивного костюма. Отправимся выбирать эту одежду, а еще стандартные три пары обуви (уличную, сменную и спортивную) и пять пар носков на сайт «Детского мира». Спортивный костюм будем выбирать не с толстовкой, а с курткой — это практичнее.

На 10-летнего парня здесь можно найти школьные брюки и за 700 рублей, но это будет синтетика. Брюки из смесовой вискозы стоят 1 899 за пару. Три рубашки по 1 169, пиджак за 3 279, спортивный костюм за 2 362 рубля, уличные ботинки за 3 400, носки за 699…

Кстати, о носках: в Новой Туре мы находим упаковки и на мальчика, и на девочку: 10 пар за 360 рублей. Берем, не глядя.

Мальчика в магазине получилось одеть дешевле, чем девочку — полный набор обходится нам в 21 244 рубля. Росстат в своих выкладках в 2021 году рассчитывал на 14 719 рублей. Но справедливости ради учтем, что все-таки вместо джемпера мы выбираем нашему джентльмену пиджак, а это всегда дороже. Да и год уже прошел.

А что в «Новой Туре»? Вместе с Салаватом останавливаемся у точки с приветливым продавцом, который торгует подростковыми костюмами, рубашками, брюками и пиджаками. Костюм-тройка из полушерстяной ткани здесь висит за 2 800 рублей, «двойка» — за 2 000.

Производство турецкое, выглядит интересно, размеры — аж до 50-го. Но мы придерживаемся канона Росстата, поэтому прицениваемся к брюкам (от 800 до 1 200 за пару), рубашкам (от 500 до 800) и пиджакам (от 1 500 рублей).



Остается спортивный костюм и две футболки. Здесь нашей моделью становится Самир. Находим торговую точку, где висят костюмы, футболки, отдельно брюки и толстовки — спортивная одежда на любой вкус. Производство — в основном Китай, состав ткани — преимущественно хлопок, с добавлениями эластана. Спортивный костюм с курткой стоит 1 800 рублей, футболка — от 300 (и для мальчика, и для девочки). Самиру выбирают черный костюм и серую футболку, Майе приглянулся костюм нежного мятного цвета с белой футболкой.

Шок-цена: дешевле, чем в прошлом году!

Колготки для Майи мы подбираем на той же точке, где и носки: здесь целое чулочно-носочное царство. Стоят они от 200 рублей за пару.

Кажется, мы готовы. Но Майя вспоминает:

— А бантики?

Идем искать бантики. Вот уж чего-чего, а их здесь невообразимое количество. Моделей не меньше полусотни, стоимость за пару — от 300 рублей.

Что же у нас получилось в «Новой Туре»? Комплект на мальчика обходится в совершенно рекордные даже по меркам прошлого года 12 780 рублей. Девочку одеть получается дороже: 17 460 рублей (бантики не в счет). Но это тоже меньше, чем прошлогодние выкладки Росстата. А если исключить из рассмотрения платье и сарафан (в общем-то, не обязательные элементы, ведь у нас есть юбка, брюки, три блузки и пиджак) — получится только 13 460.

Вот как выглядит наша итоговая таблица:

Выводы

Конечно, и в «Новой Туре» можно найти школьную одежду более дорогого сегмента: мы видели это на примере точки Кадрии — здесь продаются блузки и по 2 000, и по 700 рублей. Сарафаны и по 1 500, и по 2 700. Но можно найти и удивительно бюджетные варианты при очень приличном качестве. Так что если стоит задача потратить как можно меньше денег, рынок, пожалуй, самый действенный вариант.

Навскидку, кроме очевидно более низких цен, мы увидели здесь еще несколько удобных преимуществ.

Огромный выбор в одном месте. Сетевые магазины модной одежды, как правило, ограничены стандартным рядом моделей, которые продаются в каждом городском молле. А ведь современная школа допускает вариативность — да хотя бы тех же вариантов девичьих блузок может быть миллион. В «Новой Туре» вы как раз не скованы скудным выбором: в вашем распоряжении огромное количество моделей. На рынке можно поторговаться. Не торопитесь выкладывать всю сумму, названную продавцом, сразу: он, скорее всего, готов дать вам скидку, особенно если вы покупаете не одну вещь, а несколько. Если, к примеру, брюки вашему чаду немного длинноваты, а юбку надо ушить в талии — смело отправляйтесь к швеям, которые есть в торговых рядах. Пока вы перекусываете (в «Новой Туре» работают три уютных кафе), ваши вещи подгонят по фигуре за весьма умеренную плату. В отличие от стихийных рынков эпохи девяностых, в «Новой Туре» комфортно. Все торговые точки под крышей, в кондиционируемом помещении. Здесь есть примерочные и организован клиентский сервис. Свою машину вы можете поставить на бесплатную стоянку и провести на рынке хоть целый день. А аскетичная отделка интерьера помещения — не такая уж большая плата за все вышеописанные преимущества.