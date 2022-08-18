Челнинский ФК «КАМАЗ» скоро возненавидит весь российский футбол

Нельзя же лидировать, будучи самыми бедными в лиге

Фото: fckamaz

Российский футбол успел провести пять туров в первом дивизионе, лиге трех татарстанских команд. 13 августа юниорская сборная ДНР сыграла товарищеский матч в Орехово-Зуеве. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует события приближающегося к концу лета.

«КАМАЗ» лидирует, «Рубин» драматизирует

13 набранных очков в пяти играх — это результат, которого, честно говоря, можно было бы ожидать по итогам всего первого круга, поскольку речь шла о челнинском «КАМАЗе». Команда вылетела из ФНЛ по спортивному принципу, растеряла практически весь прошлогодний состав, минимизировала бюджет.

Что дальше — вылет в ФНЛ-2, потеря профессионального статуса, ликвидация? Оказалось, нет, спасибо «Спартаку», который ликвидировал свою вторую команду и продлил пребывание челнинцев во втором дивизионе. РФС переименовал его из ФНЛ в первую лигу, и «КАМАЗ» как будто бы начал свою историю с чистого листа, куда пока вписал четыре победы и одну ничью. Три виктории в гостях — в Нижнекамске, Краснодаре и последняя на данное время в Ульяновске плюс домашняя победа над Хабаровском. Сегодня «КАМАЗ» принимает на домашнем стадионе махачкалинское «Динамо» и имеет шанс продлить свое пребывание на первой строчке турнирной таблицы, поскольку Махачкала — дебютант первого дивизиона, и испытывает вполне естественные трудности по переходу из низшей лиги на другой качественный уровень.

«КАМАЗ» рушит все стереотипы. О стабильности состава: из прошлогоднего остались в строю только вратарь Алексей Мамин, защитники Руслан Аюкин, Александр Куликов и Валентин Пальцев, игроки средней линии Юрий Кириллов и Виктор Свежов плюс молодой полузащитник Ильнур Бадртдинов, редко появляющийся в составе. О необходимости усиления: он этим летом не укреплялся, а просто затыкал одну большую брешь в составе, в котором, повторимся, оставались всего шесть человек. В Челнах до сих пор видны проблемы недоукомплектованного состава — всего 17 полевых игроков.

«КАМАЗ» как будто бы начал свою историю с чистого листа, куда пока вписал четыре победы и одну ничью. Фото: fckamaz.ru

Для сравнения — преследователь клуба «Енисей» собрал 24 игрока, «Кубань», чей наставник Роберт Евдокимов практически всю послематчевую пресс-конференцию с «КАМАЗом» жаловался, насчитывает 22 футболиста, и даже в «Уфе» сейчас 21 полевой игрок в активе. И это притом, что Уфа и Челны столкнулись с одинаковыми проблемами в межсезонье, когда от них футболисты уходили просто пачками. Недоукомплектованность, конечно же, должна сказаться на длинной дистанции турнира, когда дисквалификации, травмы и болезни будут вырывать у тренеров шансы на маневры с составом. Такие туры, подобно сегодняшнему, когда приходится играть не раз в неделю, а спустя всего пять дней, будут способствовать усталости игроков основы. А уж как футбольное сообщество будет напрягать то, что клубу это лидерство обходится гораздо дешевле, чем, допустим, пребывание в числе середнячков «Рубина», или место Хабаровска в зоне вылета. Да, есть ссылка на то, что СКА проводит свои домашние игры в Казани, как было, например, в минувшее воскресение, когда две команды с разных концов России — Хабаровска и Калининграда — играли в самом ее центре — Казани. Но, повторимся, Челны завоевали девять очков из девяти не на родной «Гренаде». И на такое же количество опережают сейчас Хабару.

Любопытно, что это лидерство, хотя бы и временное, не встречает никакого отклика в профильных СМИ. Там привычней пережевывать тему «Рубина», который, кстати, не отказывает себе в праве тратить средства на пиар-компанию в федеральном СМИ. Между тем количество команд в первой лиге сократилось до 18, а это 34 игровых тура, и нынешний отрыв «КАМАЗа» от группы вылета уже позволяет ему держаться уверенней. А далее — кто знает? К примеру, один из самых громких трансферов нынешнего межсезонья — это переход Антона Зиньковского из «Крылышек в «Спартак». А по молодости Зиньковский сидел на скамейке запасных в юниорских сборных, где играли нынешний футболист «Кубани» Игорь Безденежных и бывший полузащитник «Нефтехимика» Ильмир Нурисов.

Крым — наш? В РФС и Премьер-лиге сомневаются

Еще одна футбольная тема, которая муссируется в СМИ, это желание группы депутатов Госдумы, представителей патриотического сообщества, вернуться к вопросу о включении команд Крыма в чемпионат России. РФС и Премьер-лига устами их руководителей, Александра Дюкова и Александра Алаева, категорически против, и мотивация их понятна. Россию отстранят от международного футбола. Хотя изгнание сборной России с этапа стыковых матчей в отборе чемпионата мира или тот факт, что московский «Спартак» выбросили на стадии одной восьмой Лиги Европы однозначно показывают, что УЕФА на нас не рассчитывает не только в стартовавшем сезоне, но и, по видимому, в отборочном цикле на Евро-2024. Его жеребьевка намечена на 9 октября, после этой даты, наверное, стоит вернуться к рассмотрению вопроса о Крыме, поскольку там мы будем поставлены перед фактом того, что сборной России не дадут сыграть в ближайшие 2 года.

А теперь погрузимся в воспоминания недавнего прошлого. Какие положительные эмоции дарила сборная России, помимо блистательно проведенного ЧМ-2018, и успешного выступления на нем дружины Станислава Черчесова. 2012 год: вылет после группового этапа и легендарная фраза Андрея Аршавина: «ваши ожидания — ваши проблемы». 2014 год: вылет после группового этапа ЧМ. Именно с того времени спорт Крыма оказался на неких задворках российского спорта. Где-то соревновался вместе со всей страной, как в шахматах, некоторых циклических видах спорта. Где-то конкурировал на детско-юношеском уровне, как в первенстве России по водному поло. А в остальном находился в некой «прихожей», поскольку России необходимо было провести домашний Мундиаль. Прошли через позор ЧЕ-2016 год. Наконец, 2020 год, мы обошлись без громких фраз, хотя постыдных было множество, но выбрать какую-то конкретную, которая бы определила провал футбольной команды, просто не нашлось.

В 2019 году «Кызылташ» сыграл матч в Стамбуле. Фото: c-pravda.ru

Не менее постыдно выступали и клубные коллективы: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, в контексте последних сезонов еще и «Арсенал», «Динамо», «Рубин», все вляпывались в еврокубки, как в выгребную яму. Все это время футбол Крыма «игрался» на полуострове, как детишки в песочнице. Сам налаживал международные связи, когда в 2019 году «Кызылташ» сыграл матч в Стамбуле. Ожидания были «Истанбулспор», реальность вылилась в «Кучук Чекмедже», но показательно, что Турция не прогнулась под Европу полностью, а осталась в каком-то полупоклоне. «Истанбулспор» из высшей лиги мог бы попасть под санкции и потащить за собой весь турецкий футбол, а с малоизвестного «Кучука» и взятки гладки. Но факт еще и в том, что и РФС и Премьер-лига оказались не способны даже не это. Там не просто прогнулись под Европу, там в ногах валялись.

«Задворки» крымского футбола, ДНР и ЛНР

Между тем чемпионат Крыма дал нынешней Премьер-лиге, которая зачастую теряла футболистов из Европы без всякой компенсации, Игоря Калинина («Ростов»), Владимира Сычевого, который хочет поменять фамилию отца на отчима Писарского («Оренбург»), Даниила Хлусевича («Спартак»). Возможно, что участником международного матча в Турции был нынешний игрок «Урала» Алексей Каштанов, стажировавшийся в то время в «Кызылташе». Нынешний и бывший «нефтехимики» Максим Шоркин и Алексей Бабырь и экс-камазовец Редван Оманов, это воспитанники Крыма, поигравшие в Татарстане. Османов сейчас в «Севастополе», где выступает воспитанник «Рубина» Артур Айметдинов, ранее за команду города Молодежная выступал другой воспитанник Казани Алексей Курзенев.

Но дело даже не в этом, а в том, что там живут и играют люди с российскими паспортами, как приехавшие с континента, так и местные. Их девятый год держат на задворках, подчиняясь европейским указаниям, в сенях, на крыльце, как челядь. Только вот специальная военная операция идет к тому, что там же «на задворках, сенях, на крыльце» теперь появилась очередная группа спортсменов, теперь уже из Донецкой и Луганской народных республик. Там тоже создали собственные чемпионаты, но это все несерьезно. Хотя уровень в той же ЛНР достаточно высокий, прежде всего, за счет того, что ЛГУФК «Заря-Академия», готовившая молодых футболистов, осталась на территории, подконтрольной Луганской Народной Республике. Если посмотреть на составы команд, выступающих в чемпионате ЛНР, то там гораздо больше воспитанников «Академии «Заря»: Андрющук, Добродий, Засядьвовк, Малыгин, Рыбкин, Тростянский, 17-летний Роман Шиш перебрался из «Академии «Шахтера». Луганские футболисты активно взаимодействуют с командами из Крыма, поиграв в Керчи, Симферополе, Ялте.

Понятно, что пока это все лишь фамилии для российских болельщиков, не следивших за развитием спортивных событий ни в ДНР или ЛНР, ни даже в Крыму. Алчевск, Краснодон, Ровеньки, Свердловск, Стаханов — это всего лишь населенные пункты Луганской Народной Республики, а Горловка, Енакиево, Иловайск, Макеевка или Харцызск, это тоже самое, но в ДНР. Но мы напомним, что с недавних пор это часть России. И футболистов из России с российскими паспортами РФС и Премьер-лига лишают права сыграть с другими российскими командами. Ради призрачной возможности возвращения в Европу «Зенита» (11 легионеров), ЦСКА (9 легионеров), «Локомотива» (7 легионеров), «Спартака» (6 легионеров).

«Наши люди» приехали на товарищеский матч юниорской сборной ДНР с местной командой «Знамя труда». Фото: fczt-oz.ru

Хотя в Орехово-Зуеве, к примеру, уже осознали то, что со временем придется осознать, что там теперь тоже наши люди. И «наши люди» приехали на товарищеский матч юниорской сборной ДНР с местной командой «Знамя труда», ознаменовав, тем самым, 60-летний юбилей финала Кубка СССР 1962 года, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Знамя труда». Сейчас футболисты Орехово-Зуева приняли приглашение провести ответный матч, но уже в Мариуполе.

Со стороны республик поступило предложение, одобренное Минспорта России, о создании Единой премьер-Лиги, где принимали бы участие команды ДНР, ЛНР, Крыма, Абхазии и Южной Осетии, которые довольствовались в последнее время выступлениями в чемпионате непризнанных государств. Но у нынешнего руководства футбола России, которое пока дистанцируется как от этого проекта, так и от любого сотрудничества со спортом новых территорий страны, должно быть понимание, что это только первый шаг к полномасштабному интегрированию. Россия должна прирастать новыми территориями, а не командами блогеров, которых стали активно задействовать в профи-футболе страны, включив одну из них во второй дивизион, а еще двоих в число участников нового розыгрыша Кубка страны.

Джаудат Абдуллин