Википедист Тимерхан Шайхутдинов: «Если читатель увидел ошибку, то нужно вспомнить одно правило «Википедии»

Кто виноват и что делать с неточностями в «Википедии» о Татарстане и татарстанцах и для чего нужна «Википедия» на татарском языке?

Пользователям интернет-ресурса Wikipedia при поиске в нем сведений о Татарстане, исторических событиях республики или его известных личностях не раз приходилось сталкиваться с неверными и неточными данными. Это бывают фактические данные в датах, нередки орфографические ошибки в написании, особенно на татарском языке. Бывает и так, что к дате, связанной с событиями в Татарстане, прикрепляются ссылки на известные личности из соседней Башкирии. В чем причина такого хаоса и можно ли считать данные из Wiki энциклопедическими? Эти вопросы мы задали экспертам и татарстанским википедистам-волонтерам.

«Кто угодно на планете может стать автором публикации»

Кто виноват в том, что с данными о Татарстане, его исторических, политических деятелях, ученых, общественниках происходит неразбериха? Как считает один из активных татарстанских википедистов, почетный викимедиец Фархад Фаткуллин, который за 10 лет инициировал свыше 1000 статей на татарском языке, все дело в общедоступности ресурса. В целом же в «Википедии» сегодня насчитывается более 417 тысяч татароязычных публикаций.

— Те, кто публикует статьи в «Википедии» и на русском языке, и на татарском — эти люди рассеяны по планете, это волонтеры, которые собирают различные факты. Кто угодно на планете, кому интересна определенная тема, может стать автором публикации или вносит данные в уже имеющуюся, открытую кем-то другим. Это, можно сказать, общая база данных планеты. Но она несовершенная, потому что данные в ней берутся из различных источников, где вполне могут быть неточности или ошибки. Так что полностью доверять данным «Википедии» нельзя ни в коем разе, там самое ценное разве что источники.

Один из примеров, который привел Фаткуллин, связан с путаницей в татарском языке слов «его величество», «высокопревосходительство», «превосходительство» и «преосвященство». Он привел пример: один из авторов публикации о короле Саудовской Аравии, хранителе двух святынь, вместо «величество» по ошибке написал «превосходительство». По факту — это уже ошибка.

По мнению опытного википедиста, со временем, если определенной темой занимается множество вики-волонтеров сообщества, то она начинает превосходить все остальные по многим показателям. К примеру, отметил он, публикации общедоступных сведений по медицине на английском языке в «Википедии» лучше, чем где бы то ни было.

По признанию Фархада Фаткуллина, публикации и правки в «Википедии» для него — это больше хобби, но цель его — развитие и популяризация родного татарского языка. Все свои правки и новые статьи он пишет в основном на нем, несмотря на то, что свободно владеет еще пятью языками. Информацию для своих правок участник движения «Викимедиа» из Татарстана старается брать только из надежных и авторитетных источников. Например, на днях в татароязычный список действующих глав городских округов и муниципальных районов Татарстана он внес тех, кто указан таковыми на официальном сайте правительства республики.

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«В научной среде ссылаться на Wikipedia — это моветон»

Мнение о том, что данные из Wikipedia обязательно нужно перепроверять и уж точно на них не стоит ссылаться в научных трудах, придерживается и директор Института истории им. Марджани Радик Салихов.

— Это не репрезентативный с научной точки зрения ресурс, это общественный проект, свободная энциклопедия, где каждый может внести свои сведения. Там могут быть какие-то известные данные, почерпнутые из известных, может быть авторитетных источников, но при этом масса нюансов, которые необходимо перепроверять, потому что у одной статьи могут быть десятки авторов, и каждый клонит в свою сторону. Так что ни в коем случае ее нельзя считать за научную основу.

К тому же вики-ресурс, подчеркнул Радик Салихов, довольно бюрократизирован, несмотря на то, что имеет статус «народной энциклопедии»: «Там, кто первый начал модерировать, тот и определяет правила игры. Отсюда очень много ошибок и других недостатков, в том числе ссылок на непроверенные источники. Вообще в научной среде ссылаться на Wikipedia — это моветон».

В Татарстане не раз поднимался вопрос о подключении к работе с «Википедией» экспертов в филологии, истории, географии и прочих научных областях, дабы исключить хаос в фактах и цифрах. Однако заполнением ресурса по-прежнему занимаются активисты и волонтеры. В Башкирии, отметил глава исторического института, к публикациям в Wiki очень давно привлекают большие слои общественников.

— От того, что хотя уже давно они модерируют и обладают определенными правами, качество статей с научной точки зрения, с исторической точки зрения все же вызывает очень большое сомнение, — указал Салихов. — Мало того, они не допускают правки людей, которые имеют другую точку зрения. Получается какой-то тоталитаризм в области научного знания. Выходит, что это ни в коем случае не свободный ресурс.

Как считает Салихов, республиканские научные структуры в свое время должны были активнее заниматься освоением «Википедии», в том числе и Институт татарской энциклопедии. Но время уже серьезно упущено отметил историк. Отличной альтернативой проекту Google и более актуальным сегодня многогранным сведениям о Татарстане он назвал проект «Татарика», который ведет Институт татарской энциклопедии при АН РТ.

— Сейчас, на современном этапе, думаю это более верное решение, потому что с «Википедией» вообще непонятно, какое идеологическое содержание, какие конечные цели, да и качество научного контента там сейчас крайне низкое, — говорит историк. — «Татарика» же опирается на результаты исследований академических институтов, вузовских центров Татарстана и России. Это сугубо научный продукт, признанный научным сообществом, в отличие от «Википедии», которая научным сообществом не признана».

«Ответственность за ошибку на том, кто ее увидел»

Один из молодых татарстанских википедистов — Тимерхан Шайхутдинов. Ему 21 год и 6 лет из них он публикует в «народной энциклопедии» новые статьи или вносит различные правки уже в имеющиеся — по его подсчетам, количество его правок уже превышает несколько десятков тысяч. Причем работает он с данными сразу на трех языках — татарском, русском и английском. По словам Шайхутдинова, заняться такой работой его подвигло стремление вложить в создание крупнейшей мировой свободной энциклопедии свои знания и информацию, которые могут стать полезными для других людей и поколений. Размышляя о том, почему же в статьях о татарских или республиканских деятелях в «Википедии» появляется информация о них же, как о башкирских, он отмечает, что это вопрос сложный.

— Кого называть татарским деятелем, кого башкирским, а кого татаро-башкирским — это вечный спорный вопрос. Здесь все же лучше смотреть в суть — кто правил статьи, и на какие источники опирался автор. При этом «Википедия» по своей сути должна давать читателю объективную оценку, без какой-либо идеологии. И исходя из этого, информация о татаро-башкирском вопросе должна представлять объективную картину, как с татарской, так и с башкирской стороны.

Что касается расхождений в фактических данных, которые порой встречаются в статьях о Татарстане и его людях, то на этот счет у молодого википедиста категоричное мнение: «Если читатель столкнулся с таким фактом, то нужно вспомнить одно простое правило «Википедии» — это энциклопедия, которую может редактировать каждый. И оно [правило] на то и создано, что если вдруг кто-то ошибется — это может быть фактор незнания или банальной опечатки — то ответственность за эту ошибку на том, кто ее увидел. У него есть полное право и возможность исправить эту ошибку».

Тем самым, считает Шайхутдинов, тот, кто исправит ошибку, поможет другим читателям «Википедии» получить правильную информацию.

Статья в татарской «Википедии» как условие для включения местного феномена в глобальную базу знаний

По данным Фархада Фаткуллина, на татарском языке из числа «представившихся» сообществу «Википедии», чаще всего пишут живущие в Татарстане, но география авторов статей тоже разная. В целом же данных о том, сколько в республике волонтеров пишут в «Википедию» или вносят данные, какие-то корректировки в уже опубликованные кем-то статьи, нет, поскольку данные публикуются анонимно, к тому же википедист может иметь сколько угодно учетных записей. Но среди них и школьники, и студенты, учителя, библиотекари.

При этом в викиресурсе имеется обобщенная статистика по каждому из разделов. Так, согласно публичным обезличенным данным «Википедии», в июле этого года в татароязычном разделе насчитывалось 130 активных редакторов, а в январе 2021 года — 265. Что касается новых статей и правок, то согласно статистике, за 2 года наибольшее их количество было опубликовано в январе текущего года — почти 80 тысяч. Наиболее плодовитым редактором статей на татарском языке, по данным ресурса, сейчас является А. Хамидуллин — на его счету более 680 внесенных правок.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Свой вики-клуб, рассказывает Фаткуллин, есть в Кайбицах. Два его молодых активиста начали вплетать в мировую историю и современность для систем искусственного интеллекта и голосовых помощников данные о местных музеях, мечетях и храмах, о природных и исторических феноменах. При этом в Татарстане несколько раз предпринималась попытка организовать сообщество википедистов, но она не оказалась успешной: «Пока не видел заинтересованных финансировать централизованно, только призы были».



Призы получали победители 17 различных конкурсов, которые проходили с 2020 по 2021 год в среди татароязычных вики-волонтеров. Однако больше, с сожалением констатирует Фархад Фаткуллин, призовой поддержки не было.

И все же у республиканского вики-сообщества, пишущего на татарском языке, в 2018 году появилось международное признание. «Тогда молодежи из ныне уснувшей вики-школы «Сәләт» было интересно участвовать в международных проектах от имени всего татароязычного вики-сообщества, и мы прошли бюрократическую процедуру вики-регистрации, чтобы у них появилось такая возможность», — делится наставник молодых татарстанских википедистов.

По его мнению, организованно темы: татары, татарский язык и Татарстан сегодня проще и эффективнее развивать напрямую в вики-данных в связке именно с татароязычной «Википедией». Таким же образом начинать свои страницы Башкортостану проще на башкирском, Чувашии на чувашском, Чечне на чеченском, Якутии на саха. Это позволит не сталкиваться с бюрократическими процедурами по доказыванию значимости и авторитетности источников, что сейчас происходит в публикациях о Татарстане и его людях.

— Сейчас на первый план снова выходит вклад в усиление экономических позиций региона, потому все больший упор делается на возможности вики-данных — наличие статьи в татарской «Википедии» становится условием для включения и вплетения важного для местного населения феномена в эту глобальную базу знаний. И здесь самодеятельный кайбицкий татароязычный вики-клуб реально в тему — люди гордятся своей землей, историей и современностью и хотят, чтобы мир об этом знал. А татарский язык и вики-данные — им в помощь.