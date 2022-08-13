Википедист Тимерхан Шайхутдинов: «Если читатель увидел ошибку, то нужно вспомнить одно правило «Википедии»
Кто виноват и что делать с неточностями в «Википедии» о Татарстане и татарстанцах и для чего нужна «Википедия» на татарском языке?
Пользователям интернет-ресурса Wikipedia при поиске в нем сведений о Татарстане, исторических событиях республики или его известных личностях не раз приходилось сталкиваться с неверными и неточными данными. Это бывают фактические данные в датах, нередки орфографические ошибки в написании, особенно на татарском языке. Бывает и так, что к дате, связанной с событиями в Татарстане, прикрепляются ссылки на известные личности из соседней Башкирии. В чем причина такого хаоса и можно ли считать данные из Wiki энциклопедическими? Эти вопросы мы задали экспертам и татарстанским википедистам-волонтерам.
«Кто угодно на планете может стать автором публикации»
Кто виноват в том, что с данными о Татарстане, его исторических, политических деятелях, ученых, общественниках происходит неразбериха? Как считает один из активных татарстанских википедистов, почетный викимедиец Фархад Фаткуллин, который за 10 лет инициировал свыше 1000 статей на татарском языке, все дело в общедоступности ресурса. В целом же в «Википедии» сегодня насчитывается более 417 тысяч татароязычных публикаций.
Один из примеров, который привел Фаткуллин, связан с путаницей в татарском языке слов «его величество», «высокопревосходительство», «превосходительство» и «преосвященство». Он привел пример: один из авторов публикации о короле Саудовской Аравии, хранителе двух святынь, вместо «величество» по ошибке написал «превосходительство». По факту — это уже ошибка.
По мнению опытного википедиста, со временем, если определенной темой занимается множество вики-волонтеров сообщества, то она начинает превосходить все остальные по многим показателям. К примеру, отметил он, публикации общедоступных сведений по медицине на английском языке в «Википедии» лучше, чем где бы то ни было.
По признанию Фархада Фаткуллина, публикации и правки в «Википедии» для него — это больше хобби, но цель его — развитие и популяризация родного татарского языка. Все свои правки и новые статьи он пишет в основном на нем, несмотря на то, что свободно владеет еще пятью языками. Информацию для своих правок участник движения «Викимедиа» из Татарстана старается брать только из надежных и авторитетных источников. Например, на днях в татароязычный список действующих глав городских округов и муниципальных районов Татарстана он внес тех, кто указан таковыми на официальном сайте правительства республики.
«В научной среде ссылаться на Wikipedia — это моветон»
Мнение о том, что данные из Wikipedia обязательно нужно перепроверять и уж точно на них не стоит ссылаться в научных трудах, придерживается и директор Института истории им. Марджани Радик Салихов.
К тому же вики-ресурс, подчеркнул Радик Салихов, довольно бюрократизирован, несмотря на то, что имеет статус «народной энциклопедии»: «Там, кто первый начал модерировать, тот и определяет правила игры. Отсюда очень много ошибок и других недостатков, в том числе ссылок на непроверенные источники. Вообще в научной среде ссылаться на Wikipedia — это моветон».
В Татарстане не раз поднимался вопрос о подключении к работе с «Википедией» экспертов в филологии, истории, географии и прочих научных областях, дабы исключить хаос в фактах и цифрах. Однако заполнением ресурса по-прежнему занимаются активисты и волонтеры. В Башкирии, отметил глава исторического института, к публикациям в Wiki очень давно привлекают большие слои общественников.
— От того, что хотя уже давно они модерируют и обладают определенными правами, качество статей с научной точки зрения, с исторической точки зрения все же вызывает очень большое сомнение, — указал Салихов. — Мало того, они не допускают правки людей, которые имеют другую точку зрения. Получается какой-то тоталитаризм в области научного знания. Выходит, что это ни в коем случае не свободный ресурс.
Как считает Салихов, республиканские научные структуры в свое время должны были активнее заниматься освоением «Википедии», в том числе и Институт татарской энциклопедии. Но время уже серьезно упущено отметил историк. Отличной альтернативой проекту Google и более актуальным сегодня многогранным сведениям о Татарстане он назвал проект «Татарика», который ведет Институт татарской энциклопедии при АН РТ.
— Сейчас, на современном этапе, думаю это более верное решение, потому что с «Википедией» вообще непонятно, какое идеологическое содержание, какие конечные цели, да и качество научного контента там сейчас крайне низкое, — говорит историк. — «Татарика» же опирается на результаты исследований академических институтов, вузовских центров Татарстана и России. Это сугубо научный продукт, признанный научным сообществом, в отличие от «Википедии», которая научным сообществом не признана».
«Ответственность за ошибку на том, кто ее увидел»
Один из молодых татарстанских википедистов — Тимерхан Шайхутдинов. Ему 21 год и 6 лет из них он публикует в «народной энциклопедии» новые статьи или вносит различные правки уже в имеющиеся — по его подсчетам, количество его правок уже превышает несколько десятков тысяч. Причем работает он с данными сразу на трех языках — татарском, русском и английском. По словам Шайхутдинова, заняться такой работой его подвигло стремление вложить в создание крупнейшей мировой свободной энциклопедии свои знания и информацию, которые могут стать полезными для других людей и поколений. Размышляя о том, почему же в статьях о татарских или республиканских деятелях в «Википедии» появляется информация о них же, как о башкирских, он отмечает, что это вопрос сложный.
Что касается расхождений в фактических данных, которые порой встречаются в статьях о Татарстане и его людях, то на этот счет у молодого википедиста категоричное мнение: «Если читатель столкнулся с таким фактом, то нужно вспомнить одно простое правило «Википедии» — это энциклопедия, которую может редактировать каждый. И оно [правило] на то и создано, что если вдруг кто-то ошибется — это может быть фактор незнания или банальной опечатки — то ответственность за эту ошибку на том, кто ее увидел. У него есть полное право и возможность исправить эту ошибку».
Тем самым, считает Шайхутдинов, тот, кто исправит ошибку, поможет другим читателям «Википедии» получить правильную информацию.
Статья в татарской «Википедии» как условие для включения местного феномена в глобальную базу знаний
По данным Фархада Фаткуллина, на татарском языке из числа «представившихся» сообществу «Википедии», чаще всего пишут живущие в Татарстане, но география авторов статей тоже разная. В целом же данных о том, сколько в республике волонтеров пишут в «Википедию» или вносят данные, какие-то корректировки в уже опубликованные кем-то статьи, нет, поскольку данные публикуются анонимно, к тому же википедист может иметь сколько угодно учетных записей. Но среди них и школьники, и студенты, учителя, библиотекари.
При этом в викиресурсе имеется обобщенная статистика по каждому из разделов. Так, согласно публичным обезличенным данным «Википедии», в июле этого года в татароязычном разделе насчитывалось 130 активных редакторов, а в январе 2021 года — 265. Что касается новых статей и правок, то согласно статистике, за 2 года наибольшее их количество было опубликовано в январе текущего года — почти 80 тысяч. Наиболее плодовитым редактором статей на татарском языке, по данным ресурса, сейчас является А. Хамидуллин — на его счету более 680 внесенных правок.
Свой вики-клуб, рассказывает Фаткуллин, есть в Кайбицах. Два его молодых активиста начали вплетать в мировую историю и современность для систем искусственного интеллекта и голосовых помощников данные о местных музеях, мечетях и храмах, о природных и исторических феноменах. При этом в Татарстане несколько раз предпринималась попытка организовать сообщество википедистов, но она не оказалась успешной: «Пока не видел заинтересованных финансировать централизованно, только призы были».
Призы получали победители 17 различных конкурсов, которые проходили с 2020 по 2021 год в среди татароязычных вики-волонтеров. Однако больше, с сожалением констатирует Фархад Фаткуллин, призовой поддержки не было.
И все же у республиканского вики-сообщества, пишущего на татарском языке, в 2018 году появилось международное признание. «Тогда молодежи из ныне уснувшей вики-школы «Сәләт» было интересно участвовать в международных проектах от имени всего татароязычного вики-сообщества, и мы прошли бюрократическую процедуру вики-регистрации, чтобы у них появилось такая возможность», — делится наставник молодых татарстанских википедистов.
По его мнению, организованно темы: татары, татарский язык и Татарстан сегодня проще и эффективнее развивать напрямую в вики-данных в связке именно с татароязычной «Википедией». Таким же образом начинать свои страницы Башкортостану проще на башкирском, Чувашии на чувашском, Чечне на чеченском, Якутии на саха. Это позволит не сталкиваться с бюрократическими процедурами по доказыванию значимости и авторитетности источников, что сейчас происходит в публикациях о Татарстане и его людях.
— Сейчас на первый план снова выходит вклад в усиление экономических позиций региона, потому все больший упор делается на возможности вики-данных — наличие статьи в татарской «Википедии» становится условием для включения и вплетения важного для местного населения феномена в эту глобальную базу знаний. И здесь самодеятельный кайбицкий татароязычный вики-клуб реально в тему — люди гордятся своей землей, историей и современностью и хотят, чтобы мир об этом знал. А татарский язык и вики-данные — им в помощь.
комментарии
Любой текст несёт идеологическую нагрузку.
Любой.
Википедия тоже идеологизирована и более того за тексты идёт самая настоящая война - видно, как представители различных идеологий сражаются за текст, текст изменяется, порой кардинально.
Но в этом есть и свои положительные стороны - читатель видит изменение текста и начинает понимать, что все (все!!!!!!) тексты несут идеологическую нагрузку.
Даже математические...
Одни математические тексты публикуют, другие нет под предлогом их "ненаучности", а это уже есть идеология.
Если бы молодой профессор Николай Иванович Лобачевский не занимал высокие административные посты в Казанском университете, то ему н когда (никогда!) Не удалось бы опубликовать свою не-евклидову геометрию в изданиях Казанского университета.
Другие "научные" издания считали не-евклидову геометрию Н.И.Лобачевмктго шарлатанством и не публиковали. Признание Лобачевский получил только после смерти.
Любая наука, любой научный журнал тесно связаны с той или иной идеологией через людей.
"...потому что у одной статьи могут быть десятки авторов, и каждый клонит в свою сторону".
В журналах института уважаемого автора этих строк все статьи "клонят" в одну сторону - идеология прослеживается "невооружённым взглядом".
Все данные тоже надо перепроверять, а выводы очень часто просто идеологические.
И в этом плане статьи из Википедии для думающего свободно читателя предпочтительнее для первого ознакомления с заинтересовавшим его вопросом.
Наука всегда была зависима от "сильных мира сего".
И История в первую очередь.
Кто пишет учебники истории, тот конструирует будущее.
"Октябрята, пионеры и комсомольцы" будут всегда.
Ленин, захватив власть", сразу выгнал всех "царских" историков и посадил "профессорами" "своих", которые и написали марксистско-ленинские учебники "истории" - к чему это привело и чем все это закончилось знает весь Мир.
Про украинские учебники "истории" мы начинаем только узнавать...
История это борьба престолов а история борьбы классов. Что разве нет?Вообще человеку который считают маститых ученых умнее чем малоизвестных ученых лучше бы молчать.Наук ане была зависма от сильных мира сего.Истина законы природы не зависят от количества дивизий или количества денег.ИМенно приЛенине наука получила расцвет в России и да ЛЫсенко был лжеученым?? а куд деть его сорт апшеницы выведенные им десятки сортов урожайны? Вавилов был ученым великм да а что он открыл? какие законыприроды или явления??Сколько сортов пшеницы вывел ответы ни одного сорта пшеницы не вывел ни одни закон природы не открыл.За госчет объездил весь мир тип аискад сорты новые . за что егои взяли мол растратчик выписывал себе комнадировки то в бразилию на бали то н а гоа(буквально) иногда в египет(!) иногда вмексику в канкун(!) вот за это его и арестовали.Это я кпримеру как всё запутанно инеодназначно. Брат Вавилова возглавлял АН СССР в то время когда сидел его брат
А его противник Вавилов ни одного.И то что привлекли его за растрату казённых денег н а путешествия. История это борьба классов не игра престолов это доказано.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/258045-esli-chitatel-uvidel-oshibku-to-nuzhno-vspomnit-odno-pravilo-vikipedii
золотые слова
Но это не отменяет научно-популярную литературу, предназначенную для массового читателя.
Тот же Институт истории им. Ш.Марджани сам завел страничку об институте и постоянно пополняет её.
И со рудники института которые так презрительно относятся к Википедии, тем не менее завели свои странички в ней и внимательно их отслеживают и пополняют - пиарятся одним словом в Википедии.
Такое "раздвоение сознания".
Бывает - это нормальное явление для "нормального" обывателя.
Именно научно-популярная литература, к которой и относится Википедия, формирует массовое сознание.
И создатели Википедии это прекрасно понимают.
99,9% всех школьных рефератов пишутся с использованием Википедии.
И 70% вузовских.
И 99,9% современных "научных" трудов никто не читает, кроме самих "учёных", наловчившихся виртуозно пользоваться двумя кнопками - копировать и вставить.
И никакой антиплагиат не помогает.
Переписывают одно и тоже на множество ладов.
Поэтому Википения на порядки полезнее людям, чем большинство так называемых "научных" журналов.
В конце жизни у абсолютного большинства современных "учёных" результат ноль - кроме никому не нужных многочисленных "трудов", некоторые из которых даже сами авторы не читали.
И это относится не только к историкам, которые наиболее ангажированы бизнесменами и политиками, но и к физикам, биологам, химикам и, естественно, к медикам.
ТЫ ПОЙМИ АНЛОГИЯНЕ ДОКАЗТЕЛЬСТВО при чем здесь научно-популярная литература которую кстати редактируют ученные.
КТо что читает т ы не знаешь. Ибо маститых ученых ты автоматом считаешь умнее малоизвестных ученых.
вообщем докажи свои слова.. а пока....вики неверифицруемый источник и потому все там враньё
Пиши по-существу
И грамотно.
Даже смотреть на твои тексты смешно - сразу видно, что пишет необразованный и некультурный человек.
Как мыслишь так и пишешь.
А мыслишь ты соответственно своему интеллекту, который хорошо видно по твоим текстам.
Никто тебе ничего не обязан.
Тем более что-то "доказывать".
Фанатикам не требуются доказательства - ты же и так все знаешь лучше всех.
вики неверифицируемый источник и потому считать истиной ,правдой те севдения которые там приводятся нельзя.
СЛово маститый это русское слово. от слова масло или масть.
ТЫ считаешь если ученый известный и маститый он умнее неизвестного и молодого?.
Интеллекта нет у людей которые считают что в науке все можно решить голосованием.так что извни ты смешон.
Неточностей много и в бумажных энциклопедиях.
А уж сколько "неточностей" в "научных" трудах!
И с этим ничего поделать нельзя.
Но исправлять стремится надо.
Энциклопедии регулярно издают список опечаток кроме БСЭ и БРИТАНИКИ иных энциклопедий нет
википедия сбор аантинаучных сведений не более .
научпоп это откровеный бред ныне
прошли те времена когда СЕргей Капица писал для научпопа или гениальный математик КИтайгородский писал для научпопа. Кончились эти времена научпоп ныне это бредни про торсионные поля про инерцоиды( кстати техника молодежи с 70х уже про них писала). и прочий бред про вечные двигатели обоих родов. Давно уж научпоп стал писать про экстрасексов извините про экстрасенсов про кисупругов кирлиан про джуну... и прочих порфириева ивановых