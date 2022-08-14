Из раздевалки выскочил пунцовый Собчак...

Результаты потери Советского Союза

Развал СССР оставил во многих республиках бывшего Союза хорошо развитый спорт, включая волейбол. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

Что происходило в республиках бывшего СССР?

В 1991 году стартовал первый розыгрыш Мировой лиги. Топ-журналист от волейбола Лев Россошик вспоминал, что перед матчем Мировой лиги с американцами в Питере в июне 1992-го в раздевалку нашей команды зашел очень популярный в то время в стране политик Анатолий Собчак, который хотел пожелать игрокам удачи. Но удача отвернулась от него самого, поскольку из раздевалки его погнали, обвиняя в развале СССР. Россошик вспоминал, что Собчак вылетел весь пунцовый.

Став суверенным, Казахстан даже завоевал медали на своем континенте, финишировав вторым на чемпионате Азии 1993 года. На Азиатских играх 1994 года Казахстан был четвертым. Сильнейшие игроки Борис Гребенников и Виктор Козик, позднее Бахытжан Байтуреев и Франц Цахариас перебрались в зарубежные команды и стали фундаментом сборной страны. При этом прекратил существование знакомый с советских времен «Дорожник», а федерация волейбола создала на его базе команду «Азамат».

На чемпионате Европы 1993 года состоялась первая «междоусобица», поскольку в нашей группе сыграла и команда Украины — 3:0, в нашу пользу и мы стали третьими по итогам ЧЕ. У соседей-украинцев в чемпионате страны осталось семь команд, лидеры разъехались за рубеж. Тем не менее состав на бумаге вырисовывался неплохой: Коровянский, Попов, Филиппов и Шадчин поиграли еще за сборную СССР, по опытным можно было бы собрать Абдрахманова, Гордиенко, Моисеенко, но... Там пошли на тотальное омоложение сборной, благо фундамент, заложенный при Советском Союзе, позволял это сделать. Украина стала второй страной после России, сыгравшей на уровне чемпионатов Европы, заняв 8-е место на европейском чемпионате 1997 года и разделив вместе с Латвией 9—12-е места на чемпионате Европы 1995 года.

Экс-советские волейболисты хлынули в Питер

И совсем плохи дела в Литве. Местная «Куроаппаратура» пять сезонов играла в высшей лиге чемпионата СССР под руководством Василия Матушеваса, затем стала третьей на Спартакиаде 1986 года, где играла молодежь. После развала Союза лучшие волейболисты Литвы оказались за границей. Виктор Артамонов в Голландии, Андрей Воронков в Турции, Ионас Кведаравичус в Германии (в команде «СКК Берлин» вместе с латвийцем Александром Григоренко), Римантас Петраускас и Владлен Могилевский в «Дюрене» (там тренировал отец последнего Вадим Могилевский, в разное время играли белорус Владимир Вертелко и казахстанец Франц Цахариас). Собрать бы этих игроков, задействовать их партнеров из «Куроаппаратуры» и молодежь из Спартакиады — и получилась бы неплохая европейская сборная. Это если по уму. А по факту Литва только однажды заявилась на квалификационный турнир чемпионата Европы, была разгромлена там слабейшей с точки зрения развития волейбола Норвегией — 0:3. Кстати, в Норвегии играл экс-волейболист ленинградских «Автомобилиста» и «Динамо» Валерий Тузов, затем ставший тренером. А Литва исчезла с радаров.

Как ни странно, но серьезной базой для волейболистов из ближнего зарубежья, стал питерский «Автомобилист». Сюда переехал латыш Павильч, а через некоторое время и его земляк Анкудович из Даугавпилса, одесситы Полтавский и Проскурня, казах Байтуреев, белорус Чуприс, молодежь из разных городов РСФСР — Асташенков и Нырцов из Смоленска, Богомолов из краснодарского Крымска, Игнатьев из Волгограда.

Туомас Саммелвуо. Фото: twitter.com/volleyballvfv

Дебют Туомаса Саммелвуо

Многое приобрела и Финляндия: туда приехал тренер Вячеслав Платонов, затем ветераны Владимир Дорохов и Валерий Полищук, молодые Кирилл Плешаков и новоиспеченный наставник питерского «Зенита» Андрей Толочко (все «Автомобилист»), тренер Лаймонс Раудсепп, волейболисты Аво Кеель, Арво Приймяги, Ако Салур (все Эстония), Гунтис Атарс и Нормундс Вейнбергс (оба Латвия) — мы перечисляем только тех, с кем пришлось сыграть Туомасу Саммелвуо.

В 1993 году он пришел в волейбольную команду города Райсио. Финский волейбол на тот момент очень серьезно уступал шведскому, который мы вспомнили как участника ЧМ-1994. Но у финнов были хорошие учителя, и самый главный фанат этой игры Мауно Койвисто, президент Финляндии, большой поклонник Платонова. Распад СССР позволил северной стране достичь максимального быстрого подъема.

В итоге Саммелвуо быстро спрогрессировал в финском чемпионате и переехал в Италию. Впрочем, спрогрессировал не он один, поскольку уже в 1995 году местная юниорская сборная заняла четвертое место на первенстве мира — невиданное доселе достижение.

Плюс финны пригласили в национальную сборную такого тренера, как поляк Влодзимеж Садальский, что и дало сборной возможность вырасти в лучшую сборную Северной Европы. Тем более что шведы притормозили, с той поры подготовив только одного волейболиста мирового уровня — Маркуса Нильссона, а Норвегия какое-то время сосредоточилась в пляжном волейболе, где добилась прекрасных успехов благодаря дуэту Ян Квалхейм (поиграл в Италии и Франции)— Бьорн Маасейде (отец трех волейболисток Бенедикт, Бригитт и Кристин). Из современных на слуху — Андрес Мол и Кристиан Серум, олимпийские чемпионы 2020 года.

Союз нерушимый развалился

Списки советских легионеров в Германии, Финляндии, Норвегии, других странах Европы наглядно демонстрируют два факта: наши «лучшие» люди стали покидать страну, но за границей их уже не особо ждали, как в последние годы существования СССР. Когда уезжали первые легионеры, за спиной которых стояла целая страна, то они получали повышенное внимание.

С развалом СССР, когда флер «Горби и Перестройки» сходил на нет, даже суперзвезды зачастую не могли найти достойного места и вынуждены были пробиваться едва ли не заново. И это касалось многих сфер деятельности. Бывший тренер баскетбольного УНИКСа Евгений Коваленко вспоминал, что легендарный наставник сборной СССР и ЦСКА Александр Гомельский, переехав в США, нашел там работу только с командой бывших алкоголиков и наркоманов, созданной в воспитательных целях, чтобы, играя товарищеские матчи с командами местных университетов, они рассказывали об ошибках своей молодости. Причем Гомельский, не знавший английского, был там вторым тренером. Один из основателей группы «Машина времени» Сергей (Сиро) Кавагоэ знал язык, которому его научил отец, сын военнопленного второй мировой войны, принявший советское гражданство и оставшийся жить в Москве. Этнический японец Кавагоэ был в СССР востребованным музыкантом, умел играть на многих инструментах, поскольку за годы в «Машине времени» перепробовал практически все. В Японии же он полтора года клал асфальт, и только после этого смог устроиться в Токийский институт русского языка. В Японии своих музыкантов хватало.

Наставник сборной СССР по баскетболу и ЦСКА Александр Гомельский. Фото: cska.ru

Казалось бы, причем тут теннис?

Волейбол причудливо продолжал влиять на судьбы различных людей. Вспомним сразу четыре истории, доказывающих этот тезис. К примеру, Виктор Панкрашкин, олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года, начинал с волейбола и в баскетбол перешел только в армии, играя за львовский СКА.

А вот другой олимпиец, вице-чемпион 1976 года Юрий Старунский, будучи призван в армию, наоборот, изберет волейбол. Он начал им заниматься только в 16 лет, в далеком 1961-м, а после окончания школы был призван в армию, где организовал в своем полку волейбольную команду, отличился, был включен в сборную дивизии, соревновался на уровне первенства спортобщества Вооруженных Сил. Там его заметили тренеры киевского СКА, а уже в 1970-м он играл за сборную страны.

Еще один представитель Украины Арнольд Сабаев переехал из Львова в Сочи, привезя с собой несколько игроков в новую команду: Андрея Глода, Александра Дьяченко, Олега Колобова, Владимира Терещенко и Александра Кафельникова. В Сочи у последнего родится сын Евгений, который начнет заниматься теннисом, и станет тем самым Евгением Кафельниковым. Правда, в это время папа, Александр Кафельников, играл за ростовский СКА вместе с другим украинским волейболистом Александром Картузовым, который и стал крестным отцом Евгения. Стоит отметить, что со временем в той сочинской команде появились и местный воспитанник Сергей Ильиных (отец будущего олимпийского чемпиона, но уже по волейболу Дмитрия Ильиных), и уроженец Казани Михаил Лопатин.

За сборную США тех лет играл Винк Девэнпорт, отец знаменитой в будущем теннисистки Линдсэй Девэнпорт. В то же время в Болгарии выступал Димитар Димитров, отец будущего теннисиста Григора Димитрова.

Валентин Жуков. Фото: zenit-kazan.com

Ты помнишь, как все начиналось?

Перед стартом первого чемпионата России разгорелись жаркие дискуссии о количестве команд. Лидеры сходились во мнении, что достаточно будет четырех: «Автомобилист», «Динамо», «Искра» и ЦСКА. Президент федерации волейбола Валентин Жуков склонялся к мысли, что можно собрать 24 команды и играть по территориальному принципу, как это делают в НХЛ или как годом ранее провели последний чемпионат СССР по баскетболу.

В итоге первый чемпионат России прошел при семи командах. Победил «Автомобилист», собранный со всего СССР: два белоруса Жбанков и Чигрин, и перешедший из «Радиотехника» Юрис Павильч. ЦСКА не попал даже в тройку призеров. В 1993 году команд-участниц стало уже 12, победил снова «Автомобилист», обыгравший в суперфинале ЦСКА.

С 1993 года стали проводиться официальные чемпионаты России по пляжному волейболу. Их лауреатами и звездными участниками на первых порах становились известные представители классического волейбола. Первыми чемпионами страны стали Руслан Жбанков и Дмитрий Кувичка. Бронзовым призером в том турнире стал Игорь Гордеев, бывший игрок МГТУ. В 1994 году победу одержал Геннадий Черемисов, и он, как и Гордеев, на тот момент выступал в за границей. Также начал совмещать классический волейбол с бич-волеем Сергей Ермишин, воспитанник саратовского волейбола, а в то время игрок ЦСКА.

P. S. Известные волейболисты, которых хотелось бы отметить дополнительно. Владимир Кулешов, игрок подмосковного «Динамо», родоначальник волейбольного семейства, куда входят его сыновья — будущий сборник Алексей, поигравший за «Зенит-Казань», и Александр Кулешов, а сейчас еще и внук Никита.

Мартин Стоев, представитель одного из самых спортивных семейств страны. Его отец Стоян Стоев играл в волейбол, будучи женат на баскетболистке Маргарите Шаркеловой. Сам Мартин женат на бывшем члене сборной страны по художественной гимнастике Элизабет Колевой. Их сын Эрик Стоев выступает за юниорскую сборную страны.

Дэйв Шоджи, уроженец Гонолулу, отец известных в будущем волейболистов сборной США Кавики и Эрика Шоджи. Но Дэйв Шоджи привлек наше внимание не своей волейбольной карьерой, а принадлежностью к большому волейбольному семейству, основателем которого стал отец Кобе Шоджи. Бывший фронтовик, участвовал во Второй мировой войне, дважды был награжден Орденом пурпурного сердца. Уже после войны начал заниматься волейболом.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин