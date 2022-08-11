Казанская синагога: иудеи, учителя, рокеры

Многопрофильное здание на Профсоюзное, объединяющее светское и религиозное

В краеведческих обзорах мы подробно пишем о многих культовых сооружениях Казани, по большей части — о мечетях и церквях. Сегодня будет исследовать единственную в городе синагогу, расположенную на улице Профсоюзной. В этом здании не сразу узнаешь культовое сооружение. Даже сейчас оно выдержано согласно нормам царской России, когда было принято строительство молитвенных домов, ничем не выдающих своего назначения. Однако именно это место и тогда было, и сейчас остается центром еврейской жизни Казани.



Долгое строительство длиной в 18 лет

К концу XIX века в Казани жило достаточно евреев. В частности, это были бывшие солдаты, которые служили до этого в батальонах военных кантонистов, один из которых находился в столице губернии. После отставки они могли жить с семьями вне черты оседлости. Устойчивой общины при этом в Казани не было, судя по оценкам, число евреев колебалось в 1880—1910 годы от 1 500 до 3 000 человек. Молитвенные собрания и даже молельные дома в городе устраивались, но на арендованных площадях. Потом в среде евреев появились промышленники, врачи, торговцы, юристы, у которых имелись деньги на строительство синагоги.

Казанская еврейская община официально была учреждена 24 марта 1897 года. За несколько дней до этого, 15 марта, было получено разрешение на возведение «молитвенного дома с хозяйственным при нем правлением». Но дело пошло не сразу. Сначала возникли проблемы с выбором территории. В частности, к еврейским молитвенным домам предъявлялись особые требования. Скажем, от православных церквей они должны были располагаться на расстоянии хотя бы 100 саженей на одной улице, и 50 саженей — на другой.

В 1905-м Казань, как и многие другие города империи, пережила еврейский погром. Однако это только сплотило общину, которая в результате остановилась в своем выборе на Малой Проломной. Купленный в конце 1912 года двухэтажный жилой дом пришлось строить заново из-за того, что фундамент у него практически отсутствовал. Но 12 марта 1915 года молельный дом открыли.

Он состоял из большого двухсветного молитвенного зала, а также большого зала для заседаний и общих собраний прихожан на третьем, надстроенном этаже.

1929 год. Фото: pastvu.com

Учителя и рокеры

В 1926-м синагогу закрыли, «...учитывая ряд ходатайств общественных организаций и рабочих о закрытии синагоги... договор, заключенный с еврейской религиозной общиной, расторгнуть, синагогу закрыть, а здание передать Казгорсовету под культурные учреждения трудящихся евреев». В здании разместился Дом работников просвещения. «Реальное время» публиковало отрывок из книги о Майке Науменко — его главный концерт в Казани проходил здесь: «В забитом поклонниками зале на триста пятьдесят мест Майк под гитару исполнил полтора десятка песен, впервые спев две новые композиции — «Салоны» и «Марию». (…) Концерт закончился продолжительными аплодисментами и выходом на бис. За кулисами к музыканту подошел директор Дома работников просвещения — ярко выраженный партийный работник, лысый, в темно-синем засаленном пиджаке, со значком Ленина на лацкане. Он долго тряс Науменко руку и с горящими глазами причитал: «Михаил, вы такие хорошие песни поете! Мы так хотим пригласить вас еще раз…»



В декабре 1988 года в Казани появилась инициативная группа евреев, годом позже открывшая Клуб еврейской культуры «Менора». В марте 1990-го была зарегистрирована Казанская иудейская религиозная община, которую в сентябре 1994 года возглавили представители движения «Хабад Любавич» израильские раввины Авраам Лерер и Иегуда Зильберштром.

Евреи активно писали властям с просьбой восстановить справедливость и вернуть синагогу. В ноябре 1997 года был подписан Указ о передаче Дома работников просвещения общине, в декабре, на Хануку (еврейский праздник чуда Храмового очищения), она получила символический ключ от синагоги.

К тому времени здание было практически непригодно для использования — с прохудившейся крышей, оборванной электропроводкой, забитой канализацией. Пришлось вновь все перестраивать. И, как в начале века, строили всем городом — помогали деньгами, транспортом, стройматериалами, техникой.

Фото: jewish-russia.ru

Дом собраний

Любопытно, что светская и религиозная части здания гармонично соседствуют друг с другом. Это объясняется еврейским восприятием синагоги. Дословный перевод слова «синагога» или на иврите «бейт кнесет» — дом собраний, объединяющий евреев и друзей общины под одной крышей, дающий чувство единства и сопричастности. Это, заметим, задолго до слов Рустама Минниханова, что «мечеть — не только место для чтения молитв, это место обучения, и не только религии, нашим традициям».

Главное место в синагоге — это молельный зал, аккуратный и уютный. В нем все как полагается: ряды лавок, раздельные мужская и женская половины. Красивейший резной синагогальный ковчег из ценных пород дерева — хранилище для свитков Торы. И возвышение для их чтения, бима, покрытая старинной скатертью, сохранившейся со времен Второй мировой войны и возвращенной синагоге.

В синагоге почти всегда людно. Вы обязательно встретите раввина иудейской общины Ицхака Горелика, детей, постигающих азы иврита и традиции еврейского народа, молодежь, собравшуюся, чтобы вместе встретить святой для евреев день — субботу. Кстати, говорят, что Горелик всегда ответит, если предварительно ему написать сообщение в мессенджере.

Любопытно, что нынешний вид синагоги в стиле модерн — это возвращение к изначальному проекту, поскольку в 1940 году здание было перестроено архитектором Рашадом Муртазиным (с разделением молельного зала на уровни, новым входом, заменой круглых проемов на прямоугольные и установкой барельефа Ленина). Муртазин был тогда председателем Татарского отделения Союза архитекторов СССР, также он занимался перестройкой консерватории и здания КАИ на площади Свободы и создавал в соавторстве генпланы и многоэтажки Лениногорска и Бугульмы. Сейчас круглые двери, отчетливый признак модерна, вернулись на место.