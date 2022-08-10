«Остается надеяться, что в будущем в доме Фукса сделают музей»

Отрывок из книги Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы»

Фото: Великий казанский пожар 1842 года. Картина художника Р.А. Ильина. Середина XIX века

Cегодняшним фрагментом книги «Казанский посад: стены и судьбы» Алексея Клочкова мы заканчиваем рассказ о знаменитом Карле Фуксе, деятельном профессоре, жителе Старо-Татарской слободы, ректоре Казанского университета, а также говорим о том, что случилось после его смерти.

Страшный пожар 1842 года разделил жизнь четы Фуксов на «до» и «после» и в конечном итоге предопределил скорый финал как самого Карла Федоровича, так и многих его начинаний — если вы еще не забыли, нечто очень похожее случилось с другой, не менее известной казанской семьей — Варвары и Николая Лобачевских. Начавшись на Проломной, огонь быстро распространился в разные стороны и вскоре перекинулся за Булак. Видя приближающуюся огненную стену, Карл Федорович приказал дворне спасать сундуки с коллекциями. Один из тяжелых сундуков он пытался вытащить в одиночку, однако не рассчитал своих сил да и понятно, переволновался. Коллекции не пострадали — стена огня прошла мимо, смахнув по пути купол дома, однако случилось нечто худшее — после перенесенных волнений у Карла Федоровича отнялись рука и нога — вероятно, у него случился инсульт, или как тогда говорили, «апоплексический удар». И хотя нога и рука через некоторое время немного «отошли», здоровье ученого стало быстро сдавать, возникла хандра, вдобавок он сделался очень религиозен, целые дни теперь проводя за чтением Евангелия, а не за научной работой. Весной 1846 года он стал совсем плох, у него появилась одышка, и во время очередного приступа удушья, случившегося в ночь на 24 апреля, в три часа пополуночи Карл Федорович скончался.

Кирха Святой Екатерины. Фото Андрея Останина. 2021 год

26 апреля 1846 года при большом стечении народа тело К.Ф. Фукса понесли в лютеранскую кирху Святой Екатерины на Покровской улице. Процессию сопровождали губернатор, руководство университета, представители всех без исключения сословий, студенты и великое множество татар. Очевидцы рассказывали, что масса народа и экипажей была так велика, что когда катафалк уже подъезжал к кирхе, хвост процессии еще не был виден на Покровской. В окнах домов, на заборах и крышах видны были люди, наблюдавшие за процессией, и это неудивительно — ведь в Казани не было, наверное, ни единого дома, в котором бы не знали, кого хоронят. Отпевание длилось около двух часов, после чего Карла Фукса похоронили на лютеранской части Арского кладбища.

Тяжелые времена наступили для Александры Андреевны — она потеряла не только доброго и любящего мужа, но и верного сотоварища по литературному творчеству, настроенного с нею на единый душевный лад. Закончились чтения вслух, посиделки с гостями до полуночи, прием пациентов, и кабы не любимая доченька София, жизнь была бы совсем пустой и лишенной смысла. Все это не могло пройти бесследно для такого впечатлительного человека, как Александра Андреевна, — особенно тяжело она переживала прекращение деятельности своего литературного салона, который номинально продолжал действовать до 1848 года, но собирался уже крайне редко. К душевным трудностям вскоре добавились и материальные — чтобы хоть как-то облегчить свое положение, Александра Андреевна была вынуждена сдавать квартиры в собственном доме на Московской. Дальше — больше: сначала был сдан первый этаж, за ним второй (место-то бойкое) и наконец в четырнадцатом номере «Казанских губернских ведомостей» от 4 апреля 1849 года появилось объявление следующего содержания: «Продается каменный дом действительной статской советницы госпожи Фукс на Сенной площади. О цене спросить живущих в доме или господина Омельяновича, квартирующего в доме купца Василия Синякова, на Хлебном базаре».

Бывший доходный дом купца В.И. Синякова, ныне — Казанский драматический театр имени В.И. Качалова. 2021 год

Старый дом удастся продать лишь годом позже — купцу Прохору Никитиновичу Сирову и мещанину Николаю Федоровичу Ерлыкову, приобретшим его вскладчину практически по бросовой цене (за 3450 рублей серебром) — после очередного пожара 29 августа 1850 года, уничтожившего деревянные флигели со всеми службами и частично затронувшего второй этаж. К этому времени Александра Андреевна в своем доме, слава Богу, уже не проживала — ее дочь София вышла замуж за гвардии прапорщика Дмитрия Александровича Брылкина, и мадам Фукс предпочла переехать к молодым — в дом купца Синякова на Проломной, который после многочисленных последующих перестроек в ХХ столетии превратится в нынешний театр имени Василия Качалова. Но счастья не получилось и тут — прапорщик (как и многие другие военные) оказался «мотом», и поскольку денег ему постоянно не хватало, он начал нещадно распродавать все то, что еще оставалось от коллекции покойного Карла Федоровича.





Во дворе бывшего дома Н.А. Апехтина. 1930 г. Архив С.П. Саначина

Впрочем, справедливости ради,«отличился» не он один: очевидно, что еще до свадьбы дочери Александра Андреевна вынуждена была распродавать сокровища К.Ф. Фукса: наиболее ценные экземпляры нумизматической коллекции купил московский любитель редкостей Вениамин Проваторов; другая же часть «весом, без всякого внимания к достоинству, продавалась любому, возжелавшему купить этот товар». Громадная и не имевшая цены библиотека К.Ф. Фукса была скуплена по дешевке неким суконщиком, который для ее перепродажи даже нанял лавку в гостином дворе, в течение нескольких последующих лет распродавая раритетные книги «в раздроб». Картинная галерея фламандской школы (в свое время купленная К.Ф. Фуксом за 10 тысяч рублей у Фейгина) вообще исчезла неизвестно куда. Пропал и дневник К.Ф. Фукса, который он вел во время всей своей жизни в Казани и который должен был содержать поистине уникальные сведения. Сохранились лишь письма А.С. Пушкина Александре Андреевне (у Софии Карловны) да портрет Гаврилы Петровича Каменева, висевший в кабинете госпожи Фукс — через адъюнкт-профессора Б.И. Ордынского он был продан М.П. Погодину. Как вполне справедливо писал потом профессор Казанского университета Николай Булич, бесценные собрания К.Ф. Фукса погибли «от невежества тех, кому они достались».



Бывший особняк Апехтиных сегодняшнее поколение казанцев знает как дом писателя Василия Аксенова. Фото Андрея Останина. 2022 год

В 1851 году прапорщик Д.А. Брылкин получил назначение в Царское Село, молодые укатили из Казани, а Александра Андреевна осталась одна. Где вдова проживала последние два года жизни — загадка: по одним данным — на той же съемной квартире (там, по слухам, она пристрастилась к бутылочке — правда, кто ее за это упрекнет, после таких-то потрясений), по другим — ее взял к себе в дом родной брат, председатель уголовной палаты Николай Андреевич Апехтин. Во всяком случае, в последний путь Александру Андреевну провожали из дома Н.А. Апехтина (на углу улиц Комиссариатской и Большой Грузинской — его мы знаем сегодня как «дом Аксенова»), после чего тело перенесли для отпевания в церковь Грузинской иконы Божией Матери. В церковной книге по этому невеселому поводу сделана следующая запись: «Умерла 3 февраля (похоронена 6 февраля) 1853 года действительного статского советника вдова Александра Андреевна Фукс, шестидесяти пяти лет, от апоплексического удара, похоронена в ограде Кизического монастыря» — то есть совсем рядом со своим непутевым дядюшкой, Гаврилой Петровичем Каменевым.





Лестница в Фуксовском саду. Фото А. Бренинга. Полихром. 1911 год

Спустя годы

Чтобы не заканчивать на столь грустной ноте, стоит напомнить, что было дальше: ровно через пятьдесят лет после смерти Карла Федоровича казанские власти по инициативе Общества истории, археологии и этнографии решили увековечить его память, разбив на береговом откосе Казанки новый городской сад его имени. Он был торжественно заложен 11 мая 1896 года, а еще через полгода официально поименован «Фуксовским садом». В Государственном архиве Республики Татарстан хранится письмо казанского губернатора городскому голове С.В. Дьяченко от 18 декабря 1896 года: «Государь император, по всеподданнейшему докладу министерства внутренних дел, в 23 день ноября сего года Высочайше соизволил, согласно ходатайству Казанской городской думы, присвоить Поперечно-Тихвинской улице и устраиваемому саду в городе Казани наименования: «Фуксова улица» и «Фуксовский сад», в увековечение имени профессора Казанского университета во внимание к его научной, педагогической и общественной деятельности».

Памятник Карлу Фуксу. Фото Андрея Останина. 2021 год

К сожалению, топоним «Фуксова улица» (она же Поперечно-Тихвинская, она же Галиаскара Камала) тогда не прижился, как не прижились «Площадь имени Сергея Дьяченко» (Привокзальная) и «Улица Гаврилы Каменева» (Миславского), но в отношении достопочтенного Карла Федоровича это упущение исправлено — в канун 150-летия со дня смерти профессора постановлением Главы Администрации города Казани от 2 октября 1996 года улице Городецкого (до революции Поперечно-Покровской, рядом с лютеранской кирхой) было присвоено имя Карла Федоровича Фукса. Тогда же по инициативе немецкой общины было осуществлено благоустройство Фуксовского сада, а 11 декабря того же года при участии посла Германии в России Эрнста-Йорга фон Штудница в саду был открыт бронзовый памятник Карлу Фуксу работы скульпторов Андрея Балашова и Игоря Козлова. Слава Богу, и старый профессорский дом на углу Московской удалось сохранить (после долгих «ломаний копий»), недавно его даже отреставрировали, придав ему тот вид, каким он был при жизни ученого. Остается надеяться, что в будущем в доме Фукса сделают музей, и как в старые добрые времена, мы сможем заглянуть на огонек к Александре Андреевне и Карлу Федоровичу.

