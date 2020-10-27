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В Челнах при поиске попутчика две женщины потеряли 25 тысяч

09:11, 27.10.2020
В Челнах при поиске попутчика две женщины потеряли 25 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах две женщины пострадали при поиске попутчиков. Аналогичные инциденты произошли с разницей в один день, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Обе женщины искали водителя на сервисе по поиску попутчиков. Они обсудили время и условия поездки. Затем водитель предложил провести «безопасную» оплату и скинул пассажирам ссылку. Женщины ввели реквизиты своих карт, но вместо 300 рублей у них списались крупные суммы — 15 и 10 тысяч.

realnoevremya.ru

Обе женщины обратились в полицию. Правоохранители установили, что номер телефона неизвестного зарегистрирован в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сервис BlaBlaCar заявил о введении в России онлайн-платежей.

Общество Татарстан
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