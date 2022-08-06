День в истории: Ельцин в Казани, открытие Нижегородской ярмарки и трагедия Хиросимы

Чем примечательна дата 6 августа?

Фото: Баки Урманче. Сююмбике. 1980 год. izo-museum.ru

6 августа в России отмечается День железнодорожных войск и День тульского пряника, в международном календаре — День «Врачей мира за мир», День подкаблучника и День блюза. В США сегодня еще и День клоуна. Среди значимых событий, произошедших в разные периоды мировой истории: захват Казани белогвардейцами, состоялись первые в России соревнования по бегу и первый официальный визит Ельцина в Казань. 6 августа стало для Японии трагической датой — США сбросили на Хиросиму ядерную бомбу. В этот день британский ученый Тим Бернерс-Ли создал первый в мире интернет-сервер. 6 августа родились мастер исторической живописи Аполлинарий Васнецов, создатель пенициллина Александр Флеминг, режиссер фильмов «Шестое чувство» и «Время» Найт Шьямалан. 6 августа умерли такие исторические личности, как художник Диего Веласкес, изобретатель литографии для печатания географических карт и клавишного телеграфного аппарата с индикаторами Павел Шиллинг, красный командир Григорий Котовский, покоритель Сибири Ермак и художник и скульптор Баки Урманче. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

«Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»

6 августа 1918 года в Казани, занятой белогвардейцами и белочехами, были расстреляны руководитель казанских большевиков Яков Шейнкман, известный казанский революционер Мулланур Вахитов, профсоюзный деятель Абрам Комлев, комиссар юстиции Мартын Межлаук, руководитель бондюжских большевиков и первый председатель Елабужского уездного Совета депутатов Сергей Гассар и многие другие приверженцы советского строя. В начале лета 1918 года советское правительство для борьбы с белогвардейцами сформировало в Казани Восточный фронт. Противостояли ему бывшие депутаты Учредительного собрания — Комуч, создавшие в Самаре 30-тысячную народную армию, куда вошли и чехословацкие легионеры. Эта армия в начале августа и двинулась с целью захвата на Симбирск и Казань и 6-го числа вошла в Казань. На защиту города из Москвы была отправлена Центральная мусульманская военная коллегия во главе с Вахитовым и 45 бойцами 2-го мусульманского социалистического батальона. Однако к утру 7 августа после упорных боев Казань все-таки была занята белыми войсками.

6 августа 1990 года в Казань в качестве председателя Верховного Совета России прибыл Борис Ельцин. До этого он бывал в столице республики дважды: в двухлетнем возрасте — когда с матерью навещал репрессированного отца, отбывавшего заключение в одной из казанских тюрем; а потом уже в студенческом возрасте. В этот раз посещение города носило официальный характер и стало для республики историческим. Помимо встречи с председателем Верховного Совета ТАССР Минтимером Шаймиевым, Ельцин пообщался с казанцами на улицах, прокатился на трамвае №2, затем выступил перед горожанами на стадионе УНИКС. Там он и произнес знаменитую фразу — «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Буквально через три недели, 30 августа, Татарстан принял Декларацию о суверенитете. На следующий день Ельцин побывал еще в двух городах — Альметьевске и Елабуге.

Ельцин пообщался с казанцами на улицах, прокатился на трамвае №2, затем выступил перед горожанами на стадионе УНИКС. Фото: Михаил Козловский

6 августа 1990 года в Казани перестало биться сердце народного художника России и Татарстана, лауреата Госпремии имени Тукая Баки Урманче. Известный в республике и за ее пределами, он создавал скульптуры — их более сотни, занимался графикой и иллюстрациями для книг татарских поэтов и писателей — создал более 3 000 графических работ. Его авторству принадлежат различные театральные декорации, эскизы сценических костюмов по мотивам татарского народного искусства, архитектурные проекты. Урманче был многогранной творческой личностью — пел, обладая красивым баритоном, играл на скрипке и даже мастерил инструмент сам. Он стал первым татарским художником, который получил высшее профессиональное образование, сначала окончив курсы Казанских свободных художественных мастерских, а после — два факультета ВХУТЕМАСа в Москве. Центральной линией через все его творчество проходили мотивы из произведений татарского поэта Габудуллы Тукая.

6 августа 2021 года «Реальное время» рассказало, что в редакцию с жалобой на плотную жилищную застройку и нехватку социальных объектов в быстро разрастающемся селе обратились жители Усадов Лаишевского района. Особенно усадовцев возмутило строительство почти вплотную к частным домам очередного многоквартирного дома на улице Счастливой. В администрации Лаишевского района на претензии сельчан ответили, что «на весь район денег столько не выделяется, сколько выделяется на Усады». Однако, по мнению жителей Усадов, из-за застройки многоэтажками село вскоре перерастет в город, но при этом ему очень не хватает объектов социальной инфраструктуры.

Открытие Нижегородской ярмарки и зарождение легкой атлетики в России



6 августа 1181 года новгородцы основали первый русский город на Вятке, назвав его Никулицын. По данным «Повести о стране Вятской», дружина из Новгорода плыла по Вятке и обнаружила на правом берегу городище, населенное «чудью отяками». Местные жители называли его «Болванский городок». Дав обет князьям Борису и Глебу, что не будут пить и есть, пока не возьмут городок, дружина выполнила свое обещание. Половину горожан они перебили в бою во время его взятия, еще часть разбежалась по окрестным лесам. На месте городища был основан новый город — Никулицын. Во второй половине XIII — XIV веках он становится пристанищем для беженцев из разоренных татаро-монголами земель. Сегодня это село Никульчино в Кировской области.

Нижегородская ярмарка. Фото: nnov.livejournal.com

6 августа 1817 года открылась первая Нижегородская ярмарка. Для этого был построен Гостиный двор и более 2,5 тысячи лавок. Торговля на ней шла сотню лет — до революции 1917 года. Почти каждый год она собирала в Нижнем Новгороде тысячи купцов из Европы, Америки, Средней Азии. Иногда численность посетителей ярмарки превышала 200 тысяч человек. Здесь вели торговлю тканями и одеждой, чаем, металлами, строительными материалами и, конечно, продуктами питания. Дюма-отец во время путешествия по России специально приехал в Нижний, чтобы своими глазами увидеть ярмарочную площадь и ее множественные архитектурные строения. После революции ярмарка приняла первых торговцев в 1921 году и действовала до конца 20-х годов, имея статус всесоюзной выставки. Только спустя 60 лет, весной 1990 года, было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки.

6 августа 1888 года недалеко от Царского Села в России состоялись первые соревнования по бегу, положив начало российской легкой атлетике. Первыми участниками забега стали молодые дачники, которые организовали кружок любителей бега. Через год кружок переименовали в «Общество любителей бега», а затем «Петербургский кружок любителей спорта». Расширилась и программа соревнований — в нее включили прыжки в длину, спортивную ходьбу, толкание ядра, метание кожаного мяча и диска, различные виды прыжков, бег с барьерами и кросс. Постепенно кружок перерос в Центр развития легкой атлетики России.

Афиша последнего чемпионского боя без перчаток. Фото: wikipedia.org

Бомба над Хиросимой и первый интернет-сервер

6 августа 1889 года в истории бокса был проведен последний бой без перчаток. На ринг вышли американцы Джон Салпиван и Митчел Кипрайвипп. Бой длился 75 раундов и завершился ничьей, но оба спортсмена получили сильные травмы. Несмотря на то, что правила бокса в перчатках были разработаны еще в 1865 году, бои проводились голыми кулаками. Авторами правил бокса в перчатках стали маркиз Джон Дуглас Квинсберри и журналист Джон Чемберс. Нормы стали основой для современных боксерских поединков — запрет на броски и захваты, длительность раунда в 3 минуты и 1 минута на перерыв между раундами, введены понятия нокдаун и нокаут. С 1920 года бокс включен в Олимпийские соревнования как обязательная дисциплина.

6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут утра на город Хиросиму с борта американского самолета Б-29 была сброшена атомная бомба под кодовым названием Little Boy. Ее взрыв мощностью от 13 до 18 килотонн тротила, произошедший на высоте 600 м, уничтожил большую часть города и лишил жизни более 140 тысяч его жителей. В последующие годы число жертв атомной бомбы достигло почти 200 тысяч человек. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва горожане погибли мгновенно — их тела обратились в пепел, пролетавшие в небе птицы сгорали в воздухе, а бумага воспламенялась на расстоянии 2 км от эпицентра взрыва.

6 августа 1945 года на город Хиросиму с борта была сброшена атомная бомба. Фото: wikipedia.org

6 августа 1991 года вошло в мировую историю как день создания первого интернет-сервера. Им и одновременно браузером и редактором сети стал компьютер NeXT, а создателем сервера — британский ученый Тим Бернерс-Ли. Именно он двумя годами ранее стал автором проекта World Wide Web. Именно в этот день был утвержден стандарт для страниц WWW. Первый в мире веб-сайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch. На сайте ученый разместил информацию о том, что такое Всемирная паутина, как установить веб-сервер, где можно взять браузер, и другие полезные сведения. Сейчас первый в истории сайт находится в архиве. Через год в мире насчитывалось 26 серверов. Сегодня, по некоторым данным, в мире действуют около 100 млн крупных серверов и создано более 1 млрд сайтов, причем оба показателя продолжают расти и их точный учет никем не ведется. Численность пользователей интернета во всем мире на данный момент превышает 4,5 млрд человек, из них 130 млн живут в России.