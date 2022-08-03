Алина Загитова как вишенка «Игр дружбы»

Только вместо ожидаемого торта мы пока получили первый блин комом

Завершился первый этап «Игр дружбы» по водным видам спорта в Казани под кодовым названием «Мир». До второго этапа, который на этот раз предстанет диптихом из соревнований по прыжкам в воду и плавания, осталось 3 месяца. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет над тем, как хотя бы третий этап «Игр дружбы» мог бы предстать единым спортивным турниром.

Не обойтись без сравнений

К стартам синхронисток удалось привлечь спортивных гостей из Казахстана и Сербии, что сразу вызвало вопрос: почему этих команд не было среди пловцов. Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин из Казахстана, лучшие пловцы Сербии кратно усилили бы уровень старта пловцов, а синхронистки из этих команд, увы, нет. Хотя у Казахстана есть перспективный микст Эдуард Ким и Жаклин Якимова. Но в Казани соревновался только юный Эдуард и то представлял спортивное общество «Динамо-Казахстан», а не сборную своей страны. Возможно, сказались теплые отношения спортивных обществ «Динамо» из Татарстана и Казахстан,но тогда вопрос к организаторам стартов: почему таких же отношений незаметно с федерацией соседней страны?

Ну и понятно, что ни на стартах Игр Британского содружества или Исламской солидарности такой дисциплины, как синхронное (артистическое) плавание нет, и даже стартующий чемпионат Европы не мог бы стать преградой для гостей. Лидер сербской синхронистки Елена Контич вместе с коллегой Невеной Дмитриевич заняла на прошлогоднем чемпионате Европы 15-е и 16-е места в дуэтах. Ну о каком уровне конкуренции могла идти речь? Спасибо Беларуси, у них есть неплохие группы плюс лидер Василина Хандошка, которые не дали общему уровню стартов «Игр дружбы» опуститься ниже, допустим, стартов на каком-нибудь уровне Северо-Кавказского федерального округа. (Для понимания, таких соревнований в природе не существует).

Завершился первый этап «Игр дружбы» по водным видам спорта в Казани под кодовым названием «Мир». Фото: minsport.tatarstan.ru

Объективно говоря, к синхронному плаванию меньше всего вопросов из спортивной программы «Игр дружбы». Тут России практически никто не нужен, для демонстрации высочайшего соревновательного уровня, хотя Китай, конечно, не помешал бы. Но там актуализировались напряги с Тайванем (исторический материал на тему этих взаимоотношений читатели «Реального времени» могут прочесть в конце недели). Китай и на шахматную Олимпиаду в Индии команды не послал, по слухам, обосновав это очередным ужесточением ковидных ограничений. Хотя на мировом чемпионате по плаванию в Будапеште и легкой атлетике в американском Юджине выступал. Но, откровенно говоря, мы даже не будем делать вид, что понимаем: чем руководствуется Китай при принятии решений.

У синхронисток следующий старт в рамках «Игр дружбы» запланирован в декабре, в рамках набирающего популярность «Кубка Светланы Ромашиной». В прошлом году в числе 15 участвующих команд были еще и Сербия, Узбекистан, а также команды ДНР и Крыма. Увеличить качественно и количественно состав участниц необходимо, в том числе и потому, что отдельные старты в Казани сейчас проходили с участием одного участника или двух команд.

Алина Загитова: место в президиуме ВКТ и на подиуме для награждения

Проблема наложения одних стартов на другие серьезно помешала не только «Играм дружбы». Те же Игры Британского содружества в плавании прошли при колоссальном преимуществе сборной Австралии. По двум причинам. Во-первых, хозяева — сборная Великобритании — находится «на низком старте», в процессе подготовки к чемпионату Европы особенно после относительной неудачи на чемпионате мира. Во-вторых, на Британском содружестве не было эстафетных сборных Великобритании, поскольку каждый был сам за себя, конкретно, Англия, Уэльс, Шотландия.

Будучи лишенным по разным причинам главного спортивного блюда — высокого уровня конкуренции — «Игры дружбы» щедро выкладывали козыри в плане посильного участия в программе спортивных звезд прошлого. В предпоследний день турнира ударили просто бронебойным снарядом, задействовав олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в награждении медалистов. Перед этой церемонией, Загитова пообщалась с журналистами, и тут, надо отметить, что уровень заинтересованности наших СМИ в популяризации спорта крайне низок. Олимпийскую чемпионку засыпали вопросами о недавнем опыте в боксе, возможном опыте в прыжках в воду и синхронном плавании. Во-первых, была вероятность, что, если бы Загитова зашла в воду, то заняла бы призовое место, тем самым опустив спортивный уровень «Игр дружбы» до нуля. Во-вторых, пора уже возвращаться к пониманию, что это наш народ, и он совсем не так примитивен, как многие вопросы журналистов. Цитируя Загитову, мы выбрали ее наиболее информатиные ответы.

В предпоследний день турнира задействовали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в награждении медалистов. Фото: synchrorussia.ru

Про Казань, где победила в 2016 году впервые среди взрослых будучи 14-летней юниоркой:

«Я тогда сначала была на международном «Гран-при», потом уже на Кубке России. Я просто делала свою работу, о большем не задумывалась. Как раз сейчас была на одном из казанских катков, где проводила свой благотворительный мастер-класс (имеется в виду «Спорт Сарае») вот там я и соревновалась в 2016 году. Поэтому те соревнования в итоге стали для меня знаковыми. Это была подготовка к следующим большим соревнованиям».

Про татарский язык:

«Если честно, не очень хорошо знаю татарский. Я все понимаю, родители иногда если что-то от меня скрывают, то начинают говорить по-татарски. А я им: не надо так! Я это все знаю, все понимаю. Не надо мне тут говорить так. Так что понимать понимаю, но говорю не очень хорошо. Папа вам говорил, что я общалась на татарском с бабушкой? Ну это были легкие фразы на татарском, общепринятые, которые все знают. Большой разговор поддержать не могу».

Про Казань:

«Казань для меня город особенный. Здесь в юниорском «Ирбисе» работал тренером мой папа. И приезжаю сюда я достаточно часто. Вот буду гостем Конгресса татар, что для меня важно. Повторюсь, Казань для меня особенный город».

Загитова совместила приятное с полезным — награждение победительниц, призеров соревнований, проведение мастер-класса с работой на съезде Всемирного Конгресса татар, к участникам которого тоже есть вопросы. Наверное, его участники и делегаты могут помочь в расширении связей, в том числе и спортивных.

Фото: sportssolidarity.com

Казань для меня город особенный. Здесь в юниорском «Ирбисе» работал тренером мой папа. И приезжаю сюда я достаточно часто.

Надежда на Кубки «Сальникова» и «Саутина»

Турнир прыгунов в рамках «Игр дружбы» собрал восемь стран. Для понимания, в эти же дни стартовали еще и «Игры Азии», там 21 сборная, из них 13 представляют дальнее зарубежье. Во Владивостоке удалось даже то, что не удалось организаторам шахматной Олимпиады в Индии, совместить участие спортсменов этой страны с Пакистаном. Да, там видов спорта побольше — 19, ну так и моментов согласования по странам-участницам было больше. Другой вопрос — с кем. Месяц назад появилось заявление министров спорта 33 стран, которые требуют приостановить членство России и Беларуси в международных федерациях, подписанное 25 и 27 стран ЕЭС (отказались только Болгария, что неожиданно, и Венгрия). В остальном же против России те, кто еще со времен СССР был в противниках — Великобритания и Норвегия, Канада и США, Южная Корея и Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Следовательно на ЕЭС надо махнуть рукой, как на нашу ошибку в историческом прошлом, сотрудничая разве что с Венгрией (мощная сборная в плавании), и привлекать новых союзников. Если сейчас сильнейшие пловцы ЮАР соревновались на Игра британского содружества, где среди медалистов были, в частности, Питер Гетце, Чад ле Кло, Лара ван Никерк, то зимой их надо «затащить» в буквальном смысле в Казань, на Кубок Владимира Сальникова. Тем более что ЮАР сейчас стала надежным партнером России в развитии регби-15, где ощутимо повысился класс чемпионата страны, поскольку ведущие клубы ориентированы на легионеров из Грузии, ЮАР. Нынешние турниры запомнились большим количеством звезд вокруг соревнований, но это только приправа к главному блюду — конкурентным стартам, которых болельщики так и не дождались.



Джаудат Абдуллин