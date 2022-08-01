Активисты взялись за здание церковно-учительской школы в Казани

Вернется ли к жизни малоизвестный памятник истории Московского района?

Фото: Валерия Говердовская

На прошлой неделе любителей краеведения пригласили на экскурсию, совмещенную с субботником, на малоизвестный и ранее закрытый объект истории в Московском районе — здание церковно-учительской школы на улице Декабристов, 172. К любопытствующим присоединилась и корреспондент «Реального времени».

Объект многих школ

Здание построили в 1889 году как деревянное двухэтажное строение, в котором располагался Иоанно-Предтеченский монастырь. В 1891 году из Кизического монастыря сюда была переведена школа, которая подготавливала псаломщиков и учителей школ грамотности. Но была закрыта через 3 года из-за недобора. Нынешний вид школа приняла в начале 20-го века, по тогдашней моде — кирпичный, строгий, немного готический.

— Появлением каменного здания, которое сохранилось до наших дней, мы обязаны двум архипастырям: Димитрию Ковальницкому и Димитрию Самбикину. А сама церковно-учительская школа была выстроена в 1905-1907 годы по проекту петербургского художника Николая Козлова и казанского архитектора Федора Малиновского, — рассказывает историк Артур Тумаков, один из инициаторов экскурсии. Он говорит, первый набор учащихся прошел в сентябре 1907 года, в школу попали юноши и девушки от 15 до 17 лет, которых готовили стать учителями в церковно-приходских школах. В здании находились классы, комнаты для учеников, квартиры для учителей, столовая, актовый зал, библиотека и домовой храм, освещенный в честь Кирилла и Мефодия.

В 1918-м школу закрыли. В 1920-е годы здесь размещался садово-огородный техникум, с интернатом на 100 человек.



Фото: Валерия Говердовская

— Именно в то время перед зданием была яблоневая аллея, сейчас же на этом месте парковка, — поясняет Артур Тумаков. Позже в здании разместилось правление Авиастроя, а в военные годы — госпиталь, который проработал там недолго. В 1942 году сюда опять вернулись дети — в здании работали 91-я и 49-я школы, политехническая школа №94 с производственным обучением, восьмилетняя школа №23, вечерняя школа, 4-я музыкальная школа. В 90-е здесь уже центр занятости, а в 2000-е — медицинский центр, в те же года в бывшей школе нашли себе место баптисты.



Фото предоставлено Артуром Тумаковым

Здесь смешались эпохи

Сейчас здание не используется и находится в бедственном состоянии. Внутри причудливо смешались отпечатки разных времен. Вот при входе висит бумажка «Курсы и книжки выдаются с торца», она осталась тут с 2010-х годов. Недалеко на стене нарисована танцующая девушка — когда-то в здании была спортивная школа. Дальше вы попадаете на широкую лестницу с резными перилами, она здесь с самой постройки, а на лестничных пролетах на полу лежит дореволюционная плитка.

Фото: Валерия Говердовская

В комнатах, расположенных друг за другом в длинном коридоре, можно увидеть старые коричневые школьные доски на стенах, парты, покрашенные стулья. В некоторых помещениях на стенах остались наклейки и рисунки, типичные «офисные» белые потолки. Снаружи на стене домового храма можно заметить оставшиеся очертания креста. Бывшая ученица советской школы рассказала, что крест в одно время активно пытались убрать. То скалывали, то закрашивали, рисуя поверх звезду, но краска постоянно слезала и крест обнажался.



Сейчас здание передано РПЦ. Точной информации о планирующейся реставрации нет.