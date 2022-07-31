Ильсияр Сабирова: «Глаз — это самый красивый орган в теле человека!»

Офтальмохирург РКОБ — о красоте во всех ее проявлениях

Фото: Максим Платонов

В человеке все должно быть красиво — и внешность, и внутренний мир. Офтальмохирург РКОБ Ильсияр Сабирова размышляет в точности по Чехову — и сама соответствует этой концепции. Яркая, красивая, харизматичная женщина, она окончила медицинский институт 36 лет назад, по воле случая стала офтальмологом и с тех пор ни на день не покидала этой дороги. Она возвращает людям красоту этого мира и тонко чувствует ее сама. Коллеги украдкой называют Ильсияр Хурматулловну одним из лучших офтальмохирургов республики, а сама она улыбается: нужно просто любить свое дело. И любит его — беззаветно. Чего не должен бояться хирург, как уберечь зрение и кто должен быть лучшим другом человека с тридцатилетнего возраста — в очередном портрете «Реального времени».

Мечта начиналась с медкарточек для кукол

Все дети о чем-то мечтают. Маленькая Ильсияр мечтала стать врачом с самого детства. Приходя с мамой в поликлинику к педиатру, девочка завороженно смотрела на доктора в белом халате. На нее производило впечатление все, что происходило в медицинском кабинете, и отдельно она наблюдала за тем, как на каждого пациента заполняется карточка. Неудивительно, что одним из любимых развлечений девочки было лечить свои игрушки. У нее было семь игрушек — мишка, кролик, зайчик, несколько кукол — и на каждую была заведена история болезни. Ильсияр ставила диагнозы каждому «пациенту», прописывала им лечение, приглашала на повторные визиты, вела их «медицинские карточки».

— Я очень жалею, что в свое время все это выкинула — наверное, сейчас было бы очень интересно на них посмотреть, — сетует доктор.

Впервые о выборе будущей профессии большинство подростков серьезно задумывается примерно в 6—7 классе. В те времена, когда до этого возраста доросла Ильсияр, было модно становиться юристами и медиками. Профессия врача была очень популярной: по степени востребованности доктор сравнивает ее с нынешними IT-специальностями.

— Это была уважаемая и очень актуальная профессия. А мне, выросшей под воздействием «магии белого халата», и вовсе казалось, что медики какие-то совсем другие, не такие, как обычные люди. И я уже с шестого класса на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечала: «Только врачом!». Для меня не существовало других профессий.

Бабушка Ильсияр Хурматулловны была сельской акушеркой, и мама много рассказывала девочке о том, какая это была уважаемая женщина, скольких детей привела в этот мир и как почтительно к ней относились в родной деревне. Это осознание, своеобразное «чувство рода», тоже стало штрихом в общей картине, определившей страсть нашей героини к медицине. Страсть, которую она пронесла через многие десятилетия и которая до сих пор заставляет сиять ее глаза.

Я уже с шестого класса на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечала: «Только врачом!». Для меня не существовало других профессий

«Мне очень понравилась эта профессия»

В 1980 году Ильсияр окончила школу и поступила на педиатрический факультет Казанского медицинского института. Но в те годы специализация была не такой жесткой, как сегодня. На 4-м курсе девушка заинтересовалась акушерством и гинекологией — сказались бабушкины гены, и ей казалось, что эта специальность — ее судьба. После окончания института юная доктор получила распределение в далекий Дагестан, но практически сразу же ей удалось вернуться в Казань. Нужно было срочно устраиваться на работу, и единственным вакантным местом в столице советского Татарстана на тот момент была должность офтальмолога в медсанчасти СК им. Кирова. Ильсияр Хурматулловна согласилась и начала работать. Потом прошла курс первичной специализации по офтальмологии, во время которой ей впервые довелось поработать в РКОБ.

— Мне очень понравилась эта профессия. И коллектив, который здесь работает, и атмосфера здесь — все это было мое! Будучи на первичной специализации, я частенько здесь любила заходить в стационар — благо, врачи разрешали. Мне все это было очень интересно. Я оставалась, в свое свободное время знакомилась с диагнозами, листала истории болезни, осматривала пациентов, — вспоминает наша героиня первые шаги в новой специальности.

После того, как доктор окончила курс первичной специализации, освободилось место старшего лаборанта кафедры офтальмологии в Казанской медицинской академии. И на несколько лет Ильсияр Хурматулловна погрузилась в академическую круговерть. В обязанности старшего лаборанта в высших учебных заведениях входит кафедральная работа: организация учебного процесса и строгое ведение документации. А ей, как квалифицированному врачу, доверялось еще и вести практические занятия у курсантов (в медицинской академии учатся уже дипломированные доктора, которым нужно пройти курсы переподготовки, специализации или повышения квалификации). С точки зрения дальнейшей академической карьеры это была интересная должность: можно было защитить диссертацию, а после уйти или в ассистенты кафедры, или в клиническую работу.

Изначально наша героиня планировала писать кандидатскую, но обстоятельства сложились иначе. В 1992 году ее учитель и коллега по кафедре Яков Моисеевич Вургафт пригласил ее работать врачом-хирургом в только что организованную городскую офтальмологическую больницу (она располагалась на улице Исаева, где сегодня находится Госпиталь ветеранов войн). Там она проработала до 2007 года, а потом все профильные клиники города объединились в одну Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. С тех пор Ильсияр Хурматулловна работает здесь офтальмохирургом.

Это ведь зрение! Как его вернуть, если оно утрачено? Мне хотелось это все познать

«Когда я впервые увидела операцию, была в восторге от того, как это красиво!»

На вопрос о том, почему наша героиня выбрала именно офтальмологическую хирургию, а не терапию, она с улыбкой отвечает:

— Мне это всегда нравилось. Завораживало видение того, что человек может сделать с таким маленьким органом. Для меня поначалу это было что-то космическое. Это ведь зрение! Как его вернуть, если оно утрачено? Мне хотелось это все познать. И когда я впервые увидела такую операцию, я была в восторге от того, насколько это тонко, ювелирно, деликатно, насколько это красиво! Мне вообще кажется, что глаз — это самый красивый орган в теле человека, как снаружи, так и изнутри.

Итак, увидев, как работают офтальмологи-хирурги, Ильсияр Хурматулловна не видела для себя никакой иной дороги. Хирургический путь начался еще в бытность ее старшим лаборантом кафедры: вместе с коллегами она ходила на операции, смотрела и порой ассистировала. Заведующая кафедрой Марина Владимировна Кузнецова брала ее на свои дежурства и уже тогда давала проводить несложные хирургические вмешательства. Первым самостоятельным хирургическим опытом было исправление посттравматического расхождения век. Сегодня она вспоминает: страшно не было. И объясняет: человек боится, когда ему непонятно, что делать. А когда понятно, то не страшно.

— Полноценно и самостоятельно я начала оперировать в больнице на Исаева. Всегда буду благодарна за это Якову Моисеевичу Вургафту. Я всегда восторгалась его умом, он нравился мне как клиницист, как хирург и как человек. Человек, который позволил мне стать врачом. Когда я пришла к нему работать, он только один раз дал мне сшить конъюнктиву под своим присмотром, а потом велел оперировать самостоятельно. Сказал: «Садишься и делаешь». Наверное, это было правильнее всего: когда тебе доверяют, тебе хочется это доверие оправдать. Ведь если он не боится доверить мне эту операцию — значит, он так чувствует, и у меня должно получиться. Для начинающего хирурга это главное!

Спокойствие шефа внушило нашей героине уверенность, и она, как он и посоветовал, «села и сделала» операцию. Все прошло гладко и без осложнений.

«Чтобы научиться хорошо оперировать, нужно справляться с трудностями»

Хирург — не бог, каждый организм уникален, поэтому нетипичное течение операции — не редкость в хирургии. Однако Ильсияр Хурматулловна предостерегает от того, чтобы называть операционные осложнения ошибками. И объясняет:

— Ошибка — это когда ты все от начала до конца делаешь неправильно. А хирургия может дать нетипичное течение операции. Есть ведь масса нюансов, все глаза разные, ничего одинакового не бывает у двух разных людей. Поэтому хирургии без осложнений не бывает. Чтобы научиться хорошо оперировать, нужно справляться с трудностями — только так становишься хорошим хирургом, отшлифовываешь мастерство. В роли таких трудностей и выступают операционные осложнения. И если ты смог с ними справиться и все равно результатом операции стало сохранение или возвращение зрения — значит, ты ничего не напортил.

Есть ведь масса нюансов, все глаза разные, ничего одинакового не бывает у двух разных людей. Поэтому хирургии без осложнений не бывает

Итак, осложнение может возникнуть на любой операции. Задача хирурга — суметь быстро сориентироваться и довести дело до конца с идеальным результатом, принять верное решение. Наша героиня с этим справляется виртуозно. Она рассказывает, что во время внештатных ситуаций мозг как бы абстрагируется от эмоций, представляет собой идеальную машину. Ильсияр Хурматулловна не впадает в панику, не начинает нервничать, встретившись с чем-то непредвиденным. Она рассказывает:

— Ты не теряешься, а просто находишь, как выйти из этой ситуации. Думаю, это «отключение» эмоций и холодный поиск решения — охранительная функция головного мозга. Мне кажется, это касается не только хирургии, но и любых жизненных моментов, когда происходит что-то непредвиденное. Есть люди, которые в этот момент впадают в панику. А я начинаю автоматически думать и делать все, чтобы исправить ситуацию. Только потом буду анализировать и делать выводы. Наверное, многие хирурги такие, не только я...

Однако коллеги доктора в кулуарах говорят: таких офтальмохирургов, как Сабирова, в Татарстане считанные единицы. Вот лишь немногие эпитеты в ее адрес, услышанные нами: «Одна из лучших офтальмохирургов в Казани. Делает самые сложные операции», «Крутой, опытнейший специалист», «Отличный профессионал»…

Сегодня Ильсияр Хурматулловна делает чуть ли не весь спектр офтальмологических операций — за исключением, пожалуй, онкологии и пересадки роговицы. Оперирует катаракты и глаукомы, исправляет отслойки сетчатки и делает блефаропластику (да-да, и за красотой в РКОБ тоже приходят). Она одна из немногих специалистов в республике, кто виртуозно владеет витреоретинальной хирургией, благодаря которой сегодня, например, почти 95% травм глаза удается излечить с сохранением зрения. А ведь всего 30 лет назад большая часть из них оканчивалась установкой косметического глазного «протеза». Правда, сегодня наша героиня с травмой почти не работает и по большей части занимается узкоспециализированными диагнозами. Сегодня она заведует отделением платных услуг, но принимает больных и по ОМС.

Сегодня Ильсияр Хурматулловна делает чуть ли не весь спектр офтальмологических операций — за исключением, пожалуй, онкологии и пересадки роговицы

«Сами доходили до каждого этапа и понимали, как это нужно делать»

Как уже рассказывал нашему изданию витреоретинальный хирург Айдар Гатауллин , последние несколько десятилетий кардинально изменили всю офтальмологическую хирургию. И Ильсияр Хурматулловна тоже вспоминает, что витреоретинальная хирургия открыла совершенно новые горизонты в возвращении зрения пациентам, которым раньше не мог помочь ни один врач на свете. Например, при попадании в глаз инородного тела хирург должен его удалить. В ту пору, когда не было «витрео», при этом могла отслоиться сетчатка, и человек навсегда терял зрение. А сейчас витреохирург может не только убрать «незваного гостя» из глаза, но и исправить все повреждения внутри, если случилась сопутствующая травма. И не просто исправить, а вернуть человеку зрение!

— Помню, как из года в год ко мне ложилась одна и та же женщина, с одним и тем же заболеванием, — вспоминает наша героиня. — Излечить ее я не могла, ведь тогда мы еще не умели делать таких операций. Но она была очень приятным человеком, и нам хотелось хотя бы чем-то помочь… Впоследствии все понемногу менялось. Развивалась аппаратура и, конечно же, появлялись прорывные офтальмологические хирургические методики. Сложнее всего за всю мою карьеру мне было переходить от шовной хирургии к бесшовной, к современной факоэмульсификации (микрохирургический метод удаления катаракты, при котором хрусталик разбивается ультразвуком и удаляется из полости глазного яблока ирригационно-аспирационным методом, — прим. ред.). Сейчас ею владеют практически все современные доктора, разработаны прекрасные руководства, по которым ее осваивают, в которых уже учтен опыт тысяч врачей со всего мира. А нам в 1994—1995 годах, когда этот метод внедрялся, было очень тяжело, ведь мы двигались практически наощупь. Читали литературу, пробовали техники, ездили на конференции. Сами доходили до каждого этапа и понимали, как это нужно делать.

О важности своевременного обращения к офтальмологам

Когда хирург идет на операцию, он приблизительно может предсказать, какой результат получит в каждом конкретном случае, ведь у него на руках все данные о пациенте, об индивидуальных особенностях его организма. Особенно радуется доктор, когда, казалось бы, перед ним безнадежный случай, но в итоге удается получить хотя бы 10—15% зрения.

Ильсияр Хурматулловна особо выделяет группу пациентов с диабетом первого типа — как самую сложную и приносящую максимум эмоций. Многие из этих людей, инсулинозависимые с детства, рано начинают терять зрительную функцию из-за очень ярко выраженного пролиферативного процесса сетчатки. И когда таким непростым пациентам удается дать хотя бы 10% зрения, доктор радуется, как ребенок, видя их благодарный взгляд. Взгляд, направленный в светлый и яркий мир, а не в вечную черноту.

Особенно радуется доктор, когда, казалось бы, перед ним безнадежный случай, но в итоге удается получить хотя бы 10—15% зрения

— Сначала они приходят ко мне незрячими — в дверь не могут самостоятельно войти. А потом самостоятельно, без посторонней помощи могут приезжать ко мне на прием! Эти случаи — едва ли не самое большое мое профессиональное счастье. У меня есть одна такая пациентка. В 2009 году я сделала ей витреоретинальную операцию, и с тех пор она каждый год ездит ко мне на профилактические осмотры. С тех пор острота зрения у нее 80% на каждом глазу, и это очень хорошо! Просто она следит за собой, регулярно проходит осмотры и в случае необходимости экстренно проходит лазерную коррекцию. А для меня этот случай был еще и одной из первых таких операций, так что это предмет особой моей радости и гордости.

Однако такой похвальный пример — далеко не каждый первый случай. Пациенты с диабетом, как рассказывает наша героиня, слишком поздно обращаются к офтальмологам. Видят они до поры до времени нормально, но в это время на сетчатке уже идут серьезные процессы. И если регулярно проверяться у врача, эти процессы можно заметить вовремя и скорректировать ситуацию.

— Если бы все наши диабетики регулярно посещали врача-офтальмолога с тех самых пор, когда узнают о своем диагнозе, думаю, у нас было бы очень мало пациентов с низким зрением по диабету, — сетует врач. — Если вовремя лечить начинающиеся изменения на сетчатке — вы навсегда останетесь зрячим и никогда до нас не дойдете!

Доктора не могут ничего сделать даже с глаукомой — правда, уже в четвертой стадии. Ведь даже если нормализовать глазное давление, функция глаза уже потеряна, человек слепой.

Но не только диабет — повод регулярно обращаться к офтальмологу и своевременно лечиться. Например, при глаукоме пациенты тоже нередко затягивают с обращением к врачу и доводят болезнь до 4-й стадии, когда офтальмологи бессильны. Человек просто годами откладывает визит к врачу. Ждет удобного момента: «Когда-нибудь потом делаю операцию, и все будет нормально». А глаукома тем временем переходит с одной стадии на другую, и в один далеко не прекрасный момент переходит точку невозврата.

— Это русское «авось» работает против пациента. И наша врачебная досада, конечно же, в таких случаях велика, — качает головой доктор.

Если вовремя лечить начинающиеся изменения на сетчатке — вы навсегда останетесь зрячим и никогда до нас не дойдете!

«Врач не обязан любить пациента, но должен уважать его как личность»

Несмотря на то, что Ильсияр Хурматулловна работает по большей части в платном отделении больницы, с неблагодарностью пациентов и с некорректным поведением с их стороны сталкивается и здесь. Она рассуждает: с одной стороны, настойчивость и грубость могут быть продиктованы мыслью «я заплатил деньги, мне можно все», но с другой — в дни приема по ОМС порой она видит то же самое.

— Знаете, пациенты, которые открывают дверь в кабинет врача пинком с ноги, в этом даже сами не виноваты. Они такими рождаются, это генетический фон. Мне кажется, всегда такие люди были. Их немного, но они запоминаются особенно сильно.

Чтобы сделать успешную операцию, врач должен находиться в контакте с пациентом — это аксиома профессии медика. Ильсияр Хурматулловна говорит: как правило, удается объяснить все детали операции даже самым сложным пациентам. Даже тем, кто пришли на прием, самостоятельно придумав себе схему лечения и намереваясь во что бы то ни стало отстоять ее у доктора. Ведь если пациенту не подходит та или иная методика, доктор это понимает.

— Я люблю все объяснить. По полочкам разложить. Рассказать, нарисовать, почему буду делать так, а не по-другому. Если человек спорит, я напоминаю ему, что он волен выбрать другого врача, у которого, возможно, совпадет с ним взгляд. А я, имея свое мнение, никогда не поведусь на мнение пациента, если это может ему навредить. Нас ведь учили, что мы врачи. И мы должны всегда делать так, чтобы это было пациенту во благо, нравится ему это или нет. Кстати, не забывайте: врач не обязан любить пациента. Но должен достойно к нему относиться. Уважать его как личность, которая пришла за помощью. Ты всегда должен держать себя в рамках!

Если пациенту не подходит та или иная методика, доктор это понимает

Ильсияр Хурматулловна как врач сделает все как нужно. С технической точки зрения проведет идеальную операцию каждому пациенту — и милому, приятному человеку, и нахальному грубияну. Зрение вернется, хирург справится с осложнениями, если они возникнут. Все будет хорошо.

— У него будет хорошее зрение, ведь в первую очередь я доктор, и я помогу, окажу весь спектр доступной медицинской помощи. Но если человек уже раздул конфликт и скандал, души я в его операцию не вложу — просто не смогу. А ведь что нужно человеку? Душа нужна. Он ведь приходит к доктору за помощью. Но помощь — это не только вернуть зрение. Многие из моих пациентов говорят: «К вам хочется приходить, вы как психолог разговариваете».

Мы не раз слышали от врачей, что они работают в том числе и как психологи. Есть такая черта и у нашей героини. Когда она видит, что человеку морально тяжело, то прикладывает максимум усилий, чтобы у него не опускались руки. Обнадеживает всегда только в том, в чем может, никогда не обещает невозможного. А вот умолчать о чем-то может:

— Потому что это бывает порой тяжело даже для меня. Например, приходит ко мне молодая женщина с диабетом. У нее уже осталось только 10% зрения, и я понимаю, что через пару лет она, скорее всего, окончательно ослепнет из-за атрофии зрительного нерва. Офтальмология здесь бессильна, это не наша область. И мне плакать хочется, потому что ее безумно жаль. Однако ни за что ей этого не скажу, если она сама прямо меня не спросит. Не буду отбирать надежду у человека. В конце концов, может быть, я ошибаюсь. Может быть, к тому моменту медицина что-нибудь придумает или случится какое-нибудь чудо. Я ведь все равно в чудо верю, несмотря на то, что я взрослый человек. Это же хорошо, если человек верит в чудо? Если нет, как жить-то дальше? — рассуждает доктор. — А ведь пациенты умеют быть благодарными даже за один процент зрения. И им хочется душу отдать полностью, ведь они приходят к врачу за последней соломинкой. Так что в разговоре с больными я прилагаю максимум усилий и хочу, чтобы человек ушел от меня хотя бы успокоенный.

Я ведь все равно в чудо верю, несмотря на то, что я взрослый человек. Это же хорошо, если человек верит в чудо?

«Практически все по плечу витреальному хирургу»

Ильсияр Хурматулловна рассказывает: в тот момент, когда у нее на операционном столе лежит человек, его личность для доктора пропадает полностью. Перед ней — Дело с большой буквы. Просто глаз, который она должна привести в порядок. Человека, личность она «видит» внутренним взором только после операции, когда он уже получил высокую остроту зрения. И радуется вместе с ним и за него. Особенно яркой эта радость бывает в случаях, когда за этого больного не брались другие врачи — а таких к ней приезжает немало. Она оперирует в случае сложных патологий — например, подвывихов хрусталика с отрывами капсульных мешков.

— Большую часть того, что происходит с глазом, мы можем исправить. Практически все по плечу витреальному хирургу, — рассказывает наша героиня. — Но есть, конечно, диагнозы, с которыми прогноз пока еще неутешительный: например, мы бессильны перед атрофией зрительного нерва или перед пигментным ретинитом, который относится к наследственным заболеваниям и неумолимо прогрессирует, пока человек не ослепнет.

За те долгие три десятка лет, что в офтальмологии работает наша героиня, изменился профиль заболеваемости. Например, стало очень много отслоек сетчатки. Когда Ильсияр Хурматулловна начинала оперировать, к хирургам попадало две отслойки в месяц, а теперь — 10 в неделю. Доподлинно неизвестно, с чем это связано. Есть статистика: на юго-востоке Татарстана такие диагнозы ставятся чаще, чем, скажем, в Казани. А потому некоторые специалисты предполагают: лепту вносит экологический фактор. Прямую зависимость показал и эндемичный дефицит магния и цинка (эти микроэлементы — необходимый связочный материал для склеры).

А вот что практически не изменилось — так это доля и характер травматизма. Правда, если 30 лет назад глаза погибали, теперь их спасают. Среди травм, с которыми сейчас сталкиваются офтальмологи, — сакраментальная новогодняя пиротехника. Еще один популярный пример — человек косит газон, струна триммера лопается и задевает глаз. Нередки и профессиональные травмы, и бытовые, когда человек, скажем, что-то вытачивает и не надевает защитные очки.

— Я мужу всегда рассказываю про каждую такую травму, и он у меня сейчас всегда надевает специальные очки, — улыбается доктор.

Среди травм, с которыми сейчас сталкиваются офтальмологи, — сакраментальная новогодняя пиротехника

«Генетическую предрасположенность имеют практически все заболевания глаз»

Как же сохранить здоровое зрение максимально надолго и возможно ли это? Ильсияр Хурматулловна говорит:

— Генетическую предрасположенность имеют практически все заболевания глаз. Что бы вы ни делали, если болезнь должна проявиться, она обязательно проявится. Поэтому офтальмолог должен быть вашим верным другом, а встречи с ним — регулярными. Ведь большинство офтальмологических болезней лечится! А если и нет — возможности современной офтальмологии позволяют максимально помочь. Например, если диагностируется открытоугольная глаукома, можно сделать профилактическую операцию — и приступов не будет! Если выявили раннюю глаукому в 35 лет — выработали медикаментозный режим, регулярно посещаем врача, и на долгие годы у вас сохраняется прекрасное зрение. Но если прийти только на третьей стадии — есть немалая вероятность, что уже поздно: через какое-то время болезнь перейдет на четвертую.

Поэтому главная рекомендация врача — регулярное посещение офтальмолога. Если вам больше 30 лет, нужно делать это минимум раз в год.

Загляните в свой семейный анамнез, нет ли у вас незрячих старших родственников. И если среди ближайших родственников есть глаукома, то к врачу обратиться нужно как можно раньше, потому что эта болезнь однозначно передается по наследству.

Правильно, сбалансированно питайтесь, с употреблением всех положенных витаминов и микроэлементов.

— Организм — очень умный компьютер, — говорит доктор. — Он сам знает, что ему нужно. Посылает витамины куда ему нужно, регулирует микроциркуляцию крови и работу всех внутренних органов. Главное — не мешайте ему. Не злоупотребляйте курением и алкоголем (они плохо влияют на зрительный нерв), больше двигайтесь, сбалансированно ешьте. Здоровому человеку этого достаточно. Но если уже есть диагнозы, то нужно дисциплинированно соблюдать рекомендации офтальмолога.

Организм — очень умный компьютер. Он сам знает, что ему нужно. Посылает витамины куда ему нужно, регулирует микроциркуляцию крови и работу всех внутренних органов. Главное — не мешайте ему

«Постковидные изменения на глазах есть у множества пациентов»

Пожалуй, нет ни одной врачебной специальности, представители которой не сталкивались с постковидными явлениями у пациентов. Не исключение и офтальмологи. Уже есть опубликованные исследования, которые это подтверждают. Пишут о фолликулярных конъюнктивитах, о заболеваниях сосудов сетчатки. А в практике нашей героини был случай увеита (увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза, — прим. ред.):

— Пациентку привезли с двухсторонней слепотой. Скорее всего, ее увеит был постковидной природы. Эта женщина очень долго болела коронавирусом и находилась на аппарате искусственного дыхания, у нее был серьезный цитокиновый шторм. Мне кажется, именно это спровоцировало болезнь. Один глаз мы прооперировали — и увидели изменения сетчатки, нехарактерные для обычного увеита. Второй глаз мы даже не успели прооперировать — он стремительно просто угас и стал неоперабельным. По нашему мнению, это именно коронавирус дал такое атипичное, стремительное и агрессивное течение заболевания.

Доктор признается: когда коронавирус начался, медики тоже, как и все остальные люди, испытывали страх. Ведь поначалу это была неизвестная болезнь, которую не умели лечить, да еще и с такой летальностью… Ильсияр Хурматулловна говорит, страшно было в первую очередь за близких, а не за себя. Да, плановый прием в офтальмобольнице был прекращен на три месяца, но пандемия-то длится уже больше двух лет. Поэтому, конечно, все переболели — и доктор помнит того пациента с симптомами коронавируса, от которого, скорее всего, заразилась сама.

— Я перенесла ковид в легкой форме, но, если честно, мне казалось, что это было очень тяжело. Никогда до сих пор так не болела: была просто овощем. Просто лежала, было полное безразличие абсолютно к всему, полная затупленность разума. Я даже поймала себя тогда на мысли, что в этот момент и умереть-то не страшно — мне ведь все равно…

Доктор признается: когда коронавирус начался, медики тоже, как и все остальные люди, испытывали страх

«Мне нравятся красивые люди»

Тотальная преданность профессии не мешает Ильсияр Хурматулловне быть заботливой мамой, любящей женой и верной подругой. Ее жизнелюбие наполняет пространство, она признается, что постоянно хочет быть в движении.

— Брат вспоминает, что я с детства была очень активная, мне все было интересно, я во все влезала, играла, пела, с мальчишками была командиршей. Вступалась за друзей, — доктор показывает шрам на руке. — Вот это осталось с того случая, как я защищала мальчика, которого хотели пырнуть ножом сверстники.

Доктор всегда в движении. На Домбай начала ездить задолго до того, как горные лыжи стали мейнстримом — и до сих пор обожает этот спорт. А кроме лыж, очень любит плавать. По Ильсияр Хурматулловне видно, что спорт — ее верный друг: она стройная, очень подтянутая, всем своим видом излучает уверенность и тонус.

Маленький штрих: когда мы приходим с фотографом к доктору в кабинет, она выбирает, какой из своих медицинских костюмов надеть для фотосъемки. Останавливается на комплекте цвета нежной весенней листвы: говорит, цвет создает особое настроение. Уже потом, во время беседы, признается: всегда интересовалась модой, с удовольствием листала модные журналы. Объясняет, почему:

— Просто мне нравятся люди, красивые не только внутри, и внешне. Потому что внешность тоже часть человека. И если он ей тоже уделяет большое внимание — значит, он ко всему проявляет интерес. А еще я всегда обращаю внимание на то, как человек себя ведет. Как он разговаривает, какие у него манеры и жесты. Так что я довольно далека от убеждения, что внешней красоте не нужно уделять внимания, а внутренней достаточно.

Когда мы приходим с фотографом к доктору в кабинет, она выбирает, какой из своих медицинских костюмов надеть для фотосъемки. Останавливается на комплекте цвета нежной весенней листвы

«Свой мир я создаю так, чтобы мне было комфортно в нем жить»

Очень тепло Ильсияр Хурматулловна рассказывает о муже и дочери. О своем доме — она очень его любит.

— Свой мир я создаю так, чтобы мне было комфортно в нем жить. Мой дом — это мой внутренний мир. Мне нравится в нем абсолютно все: как расставлена мебель, как стоят безделушки и книги на полках. Очень люблю все это. Внутри дома я не строгий врач. Там я мама, друг, жена, хулиганка, фантазерка. Всех вытаскиваю из дома, могу сорваться в любое время суток за чем-то интересным. «Ребенок, поехали на самокате кататься?» — сели и поехали. Я легкая на подъем — может быть, поэтому подруги называют меня «женщина-праздник»?

Доктор признается, что не видит преград, если что-то хочет сделать. А мы молча отмечаем, что и в профессии было точно так же: захотела стать хирургом, освоить самые сложные методы — взяла и сделала, как во время той самой первой операции, на которую ее благословил Яков Вургафт. Сама она приводит пример, который, по ее мнению, ярко демонстрирует особенности ее характера: как-то во время мундиаля она предложила мужу и дочке поехать поужинать. Муж с сомнением отнесся к идее: опасался, что в центре города уже нет мест, что все занято и что столики в хороших ресторанах нужно было бронировать за месяц.

— Но если я чего-то хочу, я даже не думаю о том, что что-то может не получиться. Я ему говорю: «Неужели ты думаешь, что ни в одном кафе не найдется столика?» Он действительно был в этом уверен. А я была уверена, что все получится. У нас с ним так в жизни всегда и происходит. Он осторожничает, сомневается, а я надеюсь на то, что все будет хорошо. В итоге мы приехали и сразу же нашли самое лучшее кафе. Самый удачно расположенный столик. Познакомились там с иностранцами, дочка весь вечер разговаривала с ними на английском, мы всей семьей прекрасно провели время! В общем, чтобы сделать что-то в жизни, надо пробовать. Получится — хорошо! А если не получится — ничего страшного, будет и следующий раз.

Супруги воспитывают дочку. Она учится в медицинском университете. На вопросы, не было ли на то материнской воли, Ильсияр Хурматулловна отрицательно мотает головой: нет, ни в коем случае. Девушка выбирала, кем быть, совершенно самостоятельно, и родители держали свои советы при себе. Единственное, что сказала ей мать, было: «Ты должна профессию себе выбирать на всю жизнь. Потому что мы проводим на работе полжизни. И если ты эту работу еще и любить не будешь, то проживешь отмеренное тебе время напрасно».

Но доктор очень рада тому выбору, который сделала ее дочь. Потому что считает профессию медика самой красивой и благородной на свете:

— У меня классная судьба. У меня любимая и очень красивая специальность. Многие даже говорят, что я живу на работе. В какой-то мере это действительно так. Но это не мешает мне с удовольствием реализовываться в семье, в своем доме, в своей частной жизни и ощущать себя счастливой женой, матерью, подругой. Это гармония без перекосов. У меня очень понимающая семья, я ведь могу и задержаться на работе. Мои домочадцы — очень умные люди и все это понимают. Мне с ними очень повезло.

Сложные и неизлечимые случаи я воспринимаю как жизнь. В ней все должно быть в балансе — и хорошее, и плохое. Она же не может быть идеальной и стерильной

«Я могу прикоснуться к работе творца и сделать ее лучше»

Красной нитью через нашу беседу проходит любовь доктора к своему делу. Она признается, что хирургия, особенно витреоретинальная, — предмет ее особенной страсти.

— Ведь это творчество, здесь хирург как художник. Мне кажется, это самая красивая хирургия, которая только может быть. Глаз изнутри очень красивый, это маленький космос — я так воспринимала это, когда смотрела операцию впервые, и воспринимаю это так сейчас. Разница в том, что тогда я даже не понимала, как такое можно сделать человеческими руками. А сейчас делаю это сама. Это творение бога, понимаете? Получается, что я могу прикоснуться к работе творца и сделать ее еще лучше!

Даже ситуации, когда доктора не могут помочь, Ильсир Хурматулловна воспринимает как неотъемлемую часть профессии, как существующий факт. Ведь все быть хорошо не может, и бывают неизлечимые случаи. А пациентам, которые спрашивают «Ну почему со мной такое случилось», она отвечает, что дожив до определенного возраста, человек не может быть здоровым, как в молодости. У кого-то развивается заболевание глаз. У кого-то — сердечно-сосудистая патология. А у кого-то — раковая опухоль. Что лучше — не выберешь. Но это должно случиться, потому что предрасположенность к заболеваниям заложена в человеке с того момента, когда он появляется на свет.

— Так что я могу сказать философски: сложные и неизлечимые случаи я воспринимаю как жизнь. В ней все должно быть в балансе — и хорошее, и плохое. Она же не может быть идеальной и стерильной. Но я ее все равно люблю!

Завершая нашу беседу, доктор резюмирует: офтальмологи помогают очень многим. Их значительно больше, чем тех, кому помочь нельзя. И самая великая радость для врача — вернуть зрение человеку, вытащить его из темноты и видеть его благодарный взгляд.