В Татарстане мужчина и женщина предстанут перед судом за организацию незаконной миграции

Фото: Динар Фатыхов

Житель и жительница Елабуги обвиняются в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает СУ Следкома по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый совместно со своим знакомым, который к настоящему времени скончался, подыскивали прибывающих в Елабугу иностранных граждан. Затем они фиктивно регистрировали их в квартире и частном доме, принадлежащих местной жительнице. При этом, как установило следствие, иностранные граждане фактически не проживали по указанным в документах адресам.

Всего злоумышленники незаконно зарегистрировали 12 иностранцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о принятии нижней палатой парламента 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в течение последних двух лет.

Рената Валеева