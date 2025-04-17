В России за сутки потушено 48 лесных пожаров, в Татарстане — 35 возгораний

Фото: Олег Тихонов

За минувшие сутки в России ликвидировано 48 лесных пожаров в 20 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 90 очагов возгорания в шести субъектах России.

В борьбе с огнем задействованы 2 774 человека, 469 единиц техники и четыре воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 20 самолетов и вертолетов.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Забайкальском крае, где на тушении пожаров работают 292 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из Якутии, Коми, ХМАО и Иркутской области — всего 542 человека.

В четырех регионах страны введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 33 субъектах. В 72 регионах объявлен пожароопасный сезон.

Несмотря на сложную обстановку, благодаря оперативным действиям, с начала года 72% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за 24 часа с момента обнаружения.

В Татарстане 16 апреля подразделения Государственной противопожарной службы 35 раз выезжали на тушение пожаров, в том числе четыре раза в жилом секторе и 10 раз на возгорание сухой травы. Также спасатели совершили 58 выездов по ложным вызовам и пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщений о происшествиях на водных объектах за сутки не поступало.

Рената Валеева