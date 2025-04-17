Власти Узбекистана заблокировали видеохостинг Rutube

Фото: Мария Зверева

Видеохостинг Rutube был заблокирован в Узбекистане на основании постановления кабинета министров республики от 2018 года. При попытке доступа к сайту пользователи видят уведомление о блокировке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление.

Документ предусматривает ограничение доступа к ресурсам, распространяющим информацию, содержащую пропаганду войны, насилия и терроризма, а также материалы, возбуждающие национальную, расовую, этническую или религиозную вражду.

Ранее пользователи сообщали о перебоях в работе Rutube, однако теперь платформа недоступна повсеместно. Официальных комментариев от властей Узбекистана по поводу блокировки пока не поступало.

Напомним, что в начале года пользователи Рунета сообщали о сбое в работе некоторых сервисов. Согласно данным сайта Downdetector, перебои наблюдались у операторов связи, поисковиков, соцсетей и приложений банков. Чаще всего тогда жаловались на плохую работу Google, «Яндекса», «ВКонтакте», Rutube, приложения «Т-Банк» и так далее.



Матвей Гавриков