В России хотят разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах (ГИС). Об этом пишет РИА «Новости».

По словам министра, любой работодатель с согласия кандидата-соискателя должен иметь возможность проверить данные, указанные в резюме: подтвердить опыт, стаж и образование. Для этого соискателю нужно будет принять запрос работодателя и предоставить ему доступ к подтверждающим сведениям.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Минцифры рассчитывают, что проверку информации с помощью ГИС запустят уже в этом году. В ведомстве полагают, что такая мера упростит процесс найма и подтверждение данных о кандидате, а также сделает рынок более открытым и цивилизованным.

Половина казанцев — 53% — поддерживают разрешение привлекать подростков 14—17 лет к работе в выходные во время летних каникул. Против выступили 24% опрошенных. «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше», — считают они.

Рената Валеева