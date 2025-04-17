В России хотят разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах (ГИС). Об этом пишет РИА «Новости».
По словам министра, любой работодатель с согласия кандидата-соискателя должен иметь возможность проверить данные, указанные в резюме: подтвердить опыт, стаж и образование. Для этого соискателю нужно будет принять запрос работодателя и предоставить ему доступ к подтверждающим сведениям.
В Минцифры рассчитывают, что проверку информации с помощью ГИС запустят уже в этом году. В ведомстве полагают, что такая мера упростит процесс найма и подтверждение данных о кандидате, а также сделает рынок более открытым и цивилизованным.
Половина казанцев — 53% — поддерживают разрешение привлекать подростков 14—17 лет к работе в выходные во время летних каникул. Против выступили 24% опрошенных. «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше», — считают они.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.