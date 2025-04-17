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Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий главы Сокуровского сельского поселения

14:50, 17.04.2025
Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий главы Сокуровского сельского поселения
Фото: Динар Фатыхов

По представлению прокуратуры Лаишевского района досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в своем телеграм-канале

  • Проверка выявила нарушения антикоррупционного законодательства: в декларациях за 2021—2023 годы он не указал все банковские счета, завысил доход на 850 тысяч рублей, а поступления на карту превысили заявленный доход более чем в два раза. Также установлен факт использования муниципального имущества в личных целях.

В результате рассмотрения представления прокуратуры полномочия Газизуллина прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Напомним, что недавно прокуратура Актанышского района Татарстана провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и выявила нарушения со стороны бывшего главы Актанышского муниципального района и депутата Совета Актанышского сельского поселения Энгеля Фаттахова.

Матвей Гавриков

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