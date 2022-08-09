Последние медали сборной СССР

Из Союза стали и свободно уезжать, и бежать

В 1990 году Италия впервые выиграла чемпионат мира по волейболу, а Америка провалилась после прошлой победы аж на 13-е место. Советская сборная стала бронзовым призером, и это был ее последний успешный турнир. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

Возвращение в Америку



Чемпионат мира 1990 года вернулся на Американский континент, в Бразилию. И он стал первым, где количество участников из стран Европы с капиталистическим путем развития превышало число команд из стран Варшавского договора. Италия и Франция плюс Голландия и Швеция конкурировали с командами Болгарии, СССР и ЧСФР, как стала называться Чехословакия.

В волейболе в 1987 году создана последняя сильная команда, которая станет в будущем одним из лидеров. По инициативе директора совхоза в Одинцовском районе Сергея Кушнарева была создана команда «Заречье», одним из организаторов которой стал ее первый тренер Павел Матиенко, бессменно руководивший командой с 1987 по 2007 годы.

Любопытные воспоминания из 1990 года. Писатель Алексей Самойлов встречал Новый год в Риге, в семье шахматиста Михаила Таля, который, провожая год старый, пошутил:

«Оккупанты, поднимем бокалы»… Встречая Новый год он предложил новый тост «Мигранты всех стран, соединяйтесь!». В каждой шутке есть доля шутки, вскоре еврей Таль будет чужим для Латвии гражданином, по сути, сам став «оккупантом».

Разруха — она не в клозетах, она в головах. В самые закрытые годы СССР, который даже прозвали «железным занавесом», из страны сбежали три спортсмена — и все шахматисты. Когда Советский Союз перед распадом максимально раскрылся, побежали целыми группами, как фигуристы Татьяны Тарасовой, при этом даже совсем неизвестные.

Футбольный тренер Валерий Овчинников рассказывал, что у него во время турне таллинского «Спорта» по Финляндии один футболист, Ханс Някс, стал невозвращенцем. У их соседей из хоккейного «Кренгольма» в Нарве тоже был такой случай, когда хоккеист по линии «Красного креста» остался в Финляндии.

Этих волейболистов пригласил в сборную Вячеслав Платонов, вернувшийся в национальную команду вместо Геннадия Паршина. Фото: museum-sport.spb.ru

Платонов вернулся в сборную

В чемпионате СССР 1990 года традиционно победил ЦСКА (Ярослав Антонов, Андрей Кузнецов, Игорь Рунов, Юрий Сапега, Дмитрий Фомин). Кстати, родная команда Ярослава Антонова — «Сигнал» из Обнинска, ранее сыграла в первой лиге еще чемпионата СССР. Это вторая команда, выступающая на уровне чемпионатов СССР, не представляющая областной центр. Первым было сочинское «Динамо» (Олег Дмитренко) из Краснодарского края. Вице-чемпионом страны стал ленинградский «Автомобилист» (Виктор Сидельников, Юрий Чередник, Олег Шатунов) и рижский «Радиотехник» (Руслан Олихвер). На 4-м месте подмосковное «Динамо» (Евгений Красильников), о котором надо рассказать хотя бы из понимания того, что это первая команда из Москвы, представлявшая Мособласть, но базировавшаяся в Москве.

Еще два сборника в Бразилии — это Игорь Наумов из одинцовской «Искры» и Александр Шадчин из прогрессирующего в те годы «Шахтера» из Донецка.

Этих волейболистов пригласил в сборную Вячеслав Платонов, вернувшийся в национальную команду вместо Геннадия Паршина. Тот завоевал серебро олимпийского Сеула-1988, но затем последовательно стал четвертым в Европе и третьим в Кубке мира, что привело к отставке. Платонов впервые в своей практике столкнулся с тем, что сборники начали активно уезжать за границу. И не только ветераны: Грибов и Панченко — в Италию, Лосев —в Турцию, где тренировал Валерий Клигер, Сорокалет — во Францию, но и игроки среднего возраста, как Черемисов, отправившийся в Грецию, а Белевич в Германию.

Серия А выходит на первый план

Тем временем первые экс-советские легионеры столкнулись с «хищным оскалом» западного мира. Дмитрий Цветков остался во Франции, по поводу которой сетовал, что местным волейболистам не хватает воли к победе. Знаменитый Александр Сорокалет, переехав во Францию, играл, уже перешагнув за 40-летний возраст, поговаривая, что «в 40 лет я в физической готовности превосхожу своих партнеров, которые недостаточно работают. Прогрессируют, но медленно».

Геннадий Черемисов вспоминал, как он играл в итальянском «Фано». По его словам, он потерял год, поскольку командой заправлял семейный клан, в ней играли сын президента, его брат, зять, а работавшие на команду два адвоката были его родственниками. Не исключено, кстати, что его в то время тренировал нынешний наставник «Трентино» Анджело Лоренцетти, который дебютировал на тренерском мостике в «Фано» совсем еще молодым человеком.

Фото: fivb.com

Помимо мощнейшего прилива легионеров, Италия получала еще гигантов тренерской мысли. Аргентинцы Веласко и Лозано, бразилец Бебето, американец Даг Билл, наш Вячеслав Зайцев, который приехал в 35-летнем возрасте, став играющим тренером в «Сполето». Колчин и Лосев вынуждены были искать себе команды в низшем дивизионе.

Между тем волейбол продолжал развиваться. В 1989 году прошло первое первенство мира среди юниоров, и в том же году первый клубный чемпионат мира. Там выступали ЦСКА, две команды из Бразилии, Япония и Тунис, а выиграло «Максиконо» из Пармы с американцем Сторком и бразильцем Даль Зотто. «Дело Босмана» еще не состоялось, и командам пока еще не позволяли иметь более двух легионеров в составе.

В итоге на чемпионате мира произошла ситуация из разряда «свой среди чужих, чужой среди своих», когда в матчах сборных происходили противостояния партнёров по командам. Особенно ярко это проявилось в четвертьфинале Италия — Аргентина, поскольку у южноамериканцев сразу десять легионеров играли на Аппениннах.



Первый триумф Италии

Если говорить о нашем пути на ЧМ, то мы начали с уверенных побед над Францией и Японией и завершили групповой этап разгромом Венесуэлы. Вышли в полуфинал, где разгромили болгар, в то время как Куба висела на волоске в противостоянии с Голландией. Уступала — 1:2, спаслась в четвертом сете — 17:15, и выиграла в пятом сете.

Кубинцев тренировал Орландо Блэквуд, набравший новую команду, которая также молода, как американцы, но гораздо более талантлива, в ней солировали Анхель Бельтран, Рауль Диаго, Иосвани Эрнандес и лидер атак Жоэль Деспайн. У них немного международного опыта, ведь страна бойкотировала Олимпиаду в Сеуле, но зато полно задора. И он выплеснулся на площадку в полуфинале со сборной СССР — 3:1. В то же время Италия с большими проблемами обыграла Бразилию — 3:2. В итоге в матче за 3-е место мы проехались катком по Бразилии — 15:8, 15:8, 15:4, а итальянцы сломили сопротивление кубинцев — 3:1.

Сенсационным выглядело выступление сборной США, которая в группе уступила всем: Аргентине, Канаде и бронзовому призеру ЧЕ-1987 года Голландии. Оранжевые пошли по пути США и Франции, собрав всех сильнейших игроков из чемпионата под крыло национальной сборной, и отлично выступили, проиграв только в четвертьфинале сборной Кубы. А американцев подвела смена поколений. Из ветеранов остался в строю только 32-летний Крейг Бак, из молодежи выделялся Скотт Форчун, да еще Джон Рут запомнился тем, что сидел на скамейке запасных во время олимпийской победы в Сеуле-1988. В целом команда была молода (Айви, 19 лет, Джонс и Ханан, по 20 лет, Аллен и Ширман, по 21 году, Гаспар и Самуэльсон, по 22 года), неопытна, да и не мастеровита. Среди прочих отказников принимающий Боб Ствртлик — олимпийский чемпион и чемпион мира, был обладателем одной из самых удивительных фамилий, в которой шесть согласных букв подряд. Его отец — выходец из Чехословакии Йозеф Ствртлик, покинул родину в 1948 году. В сборной США Ствртлик в роли принимающего заменил другого эмигранта — латыша Алдиса Берзиньша.

Советские тренеры в Камеруне

В итоге Америка — всего лишь 13-я, а двумя местами ниже финишировал Камерун во главе с тренером Василием Нечаем. Воспитанник ашхабадского волейбола, он играл и тренировал в Ворошиловграде, откуда отправился работать со сборной Камеруна, футбольную сборную которого тренировал еще и Валерий Непомнящий. Тоже, кстати, уроженец Ашхабада. В Камеруне обе тренера-земляка дружили, более того, Нечай спас своим советом Непомнящего от малярии, сказав, что для профилактики можно употреблять джин-тоник.

Африка, увы, остается неподъемным континентом в плане развития волейбола. Уже и Азия (Япония и Южная Корея), и Америка (Бразилия, Аргентина и США) подтянулись к европейским сборным, а африканские участники чемпионатов мира так и оставались безнадежными аутсайдерами: количество стран-участниц Кубка Африки с первого турнира в 1967 году (четыре сборные) к шестому в 1987-м (восемь сборных). Не помогала и помощь советских специалистов, тем более что зачастую они работали с бесперспективными странами, вроде Конго, Мадагаскара, Сомали, ЦАР.

Фото: worldleague.2017.fivb.com

Перспективной выглядела сборная Сомали, но после 4-го места на Кубке Африки 1979 года, она прекратила существование. Касаемо самой страны, то в 1981 году она создала очень странное содружество с соседней Гамбией — Сенегамбия, просуществовавшее восемь лет, и после его распада Сенегал продвинулся в развитии футбола, баскетбола, но не волейбола. К нему равнодушны и мощнейшие страны континента, такие как Нигерия, ЮАР, хотя в последней проводится чемпионат страны. Есть даже команда города известного нам с детства — Лимпопо.

Что в имени тебе моем?

И под занавес разваливающегося в те годы Союза, мы коснемся любопытной темы, касающейся того, что спортсмены в СССР не меняли своих фамилий. Артисты, писатели и другие деятели культуры меняли имена-фамилии и до СССР, и во время его существования. Известные спортсмены во времена Советского Союза — никогда. Тот же Эйнгорн был внучатым племянником солиста Мариинского театра Абрама Янкелевича Эйнгорна, который умер еще до первой русской революции в 1904 году, выступая на сцене под именем Аркадия Чернова. Волейболист московского «Локомотива» в период с 1937 по 1941 годы Иван Краузе поменял свою немецкую фамилию на Петрова уже после начала войны, когда стал артистом. Забегая далеко вперед, вспомним Рудольфа Геринга, волейболиста свердловского «Уралэнергомаша», а затем тренера тульского «Политехника», который играл и тренировал под своей фамилией и под ней же уехал в Германию после развала СССР. Можно также вспомнить башкирского тренера по борьбе Владимира Бормана или украинского тренера по стрельбе из лука Тараса Бандеру, родственника «того самого» националиста. Кстати, сын Владимира Бормана — Алексей Владимирович, сейчас входит в число уважаемых членов спортклуба «Отдушина», образованного ФСБ России. Бандера, Борман, Геринг — вполне известные спортсмены времен СССР.





P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Пройдет совсем немного времени, и чемпионы тех времен рванут играть в чемпионат Италии. Армеец Юрий Панченко поехал в «Равенну», его одноклубник Валерий Лосев в «Форли». Рижанин Борис Колчин в «Прато». Эстонец Яанус Лиллепуу играл за «Болонью».

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Балаково, Саратовская область — Дмитрий Скорый. Вологда — Денис Гаркушенко и Алексей Макаренков. Воронеж — Евгений Андреев. Горький — Илья Хитушкин. Дубна, Московская область — Валерий Комаров. Магнитогорск — Константин Сиденко. Нижний Тагил — Дмитрий Дик. Печора, Коми — Дмитрий Антонов. Тула — Владимир Касторнов.

Чемпионат мира, 1990. Бразилия, 16 участников.



Золото Италия, серебро Куба, бронза СССР.



Джаудат Абдуллин