Работа под напряжением, переход в цифру, больше пользователей: как развивается энергосистема Татарстана

На 30% сократилась продолжительность отключений и их количество, на 45% увеличилось количество абонентов, растут доходы и эффективность работы АО «Сетевая компания»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Примерно на треть снизились продолжительность и частота аварийных и плановых отключений электроэнергии в Республике Татарстан за последние 3 года. Достижение такого результата выводит АО «Сетевая компания» и республиканский энергокомплекс на позиции одной из передовых и развитых региональных энергосистем страны. Какие технологии применяются для этого? Подробности — в нашем материале.



Все по плану!

АО «Сетевая компания» Республики Татарстан — одна из немногих территориальных сетевых организаций в России, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ.

Когда возникают аварии или другие нештатные ситуации, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Если нужно отремонтировать или срочно заменить электрооборудование, специалисты компании сокращают до минимума длительность отключения энергии или же вовсе избегают этого.



За 2021 год на 14% вырос объем выручки компании, на 10% увеличился отпуск электроэнергии, на 41% возросло количество договоров на технологическое присоединение.



Обеспечивать высокий уровень надежного и качественного электроснабжения потребителей невозможно без того, чтобы строить новые объекты энергосистемы, реконструировать существующие, внедрять и эффективно использовать современные технологии.

Чтобы ритмично и максимально быстро реконструировать существующие объекты, в компании формируется многолетняя программа. По мере необходимости в нее вносятся корректировки. Когда приближаются сроки реализации программы на тех или иных объектах, публикуются графики отключения электроэнергии — чтобы потребители знали, когда будет плановое отключение. Кроме того, узнать об этом можно по телефону контакт-центра компании: 8-800-2000-878. Плюс ко всему, есть еще смс-уведомления и другие интерактивные сервисы — личный кабинет потребителя и мобильное приложение.

По закону сетевая организация может ограничивать электроснабжение потребителей не более, чем на 72 часа в год, поэтому в компании активно работают над сокращением продолжительности плановых отключений.

С этой целью несколько лет назад в компании внедрена технология производства работ под напряжением. Сегодня по объему и видам производимых по этой технологии работ АО «Сетевая компания» — лидер среди электросетевых компаний России. Все филиалы укомплектованы специалистами, работающими на напряжении 0,4 кВ без отключения потребителей. Освоены работы, производимые на напряжении 10 кВ, спектр их расширяется: в 2021 году доля работ, выполняемых на оборудовании выше 1 кВ, возросла до 29%. Вскоре начнется обучение персонала работам под напряжением на линиях и оборудовании 35—110 кВ.



В 2021 году в компании с помощью инновационной технологии работы под напряжением выполнено 72 138 работ, это на 22% больше, чем в 2020-м. Все это помогло улучшить показатели надежности электроснабжения SAIDI (средняя продолжительность отключений, в часах) и SAIFI (средняя частота отключений, в разах) на 5% и 4% соответственно. Это обеспечило предприятию лидирующие позиции среди электросетевых компаний России.

От Москвы до… Бугульмы

Чтобы повышать надежность электроснабжения потребителей, компания поддерживает работоспособность оборудования и обновляет его. А чтобы обеспечить надежным электроснабжением вновь подключаемых потребителей, внедряет новые технологии и передовые инженерные решения.

Яркий индикатор эффективности средств, которые компания вкладывает в сетевую инфраструктуру, — динамика объема потребителей, которые были подключены в 2021 году.

В 2021 году после пандемийного кризиса 2020 года экономика Татарстана восстанавливалась. Спрос на электроэнергию возрос, и это положительно сказалось на финансовых результатах компании, которая существенно улучшила свои технико-экономические показатели. 10,6 млрд рублей направлено было на инвестиционную программу. Существенный объем этих вложений пошел на реконструкцию, строительство и автоматизацию распределительных сетей классом напряжения 0,4—6(10) кВ, установку приборов учета электроэнергии, на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения.

Вот перечень наиболее крупных социально и экономически значимых проектов компании:

строительно-монтажные работы по электроснабжению инфраструктуры федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань;

строительство и реконструкция комплекса объектов 110—220 кВ Нижнекамского энергорайона;

реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ «Бугульма»;

реконструкция ПС 110 кВ «Прикамская» в рамках создания «энергетического кольца», включающего ПС 110 кВ «Прикамская», ПС 220 кВ «Тойма-2» и ПС 500 кВ «Щелоков».

Каждый год в компании реконструируют большой объем подстанционного и линейного оборудования, вводят новое на основе передовых технологий. И все это обеспечивает решение задач по надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей.

Упаковано в «цифру»

Важный элемент повышения надежности электросетевого комплекса Татарстана — реализация вышеописанной инвестиционной программы с обязательным использованием цифровых технических решений.

Начало цифровой эры в «Сетевой компании» было положено еще в 2014 году, когда разработали дорожную карту по внедрению интеллектуальных технологий. В соответствии с ней сформировали концепцию автоматизации электросетей на всех уровнях напряжения — от центра питания до потребителя. Начали с автоматизации распределительной сети 6—10 кВ с применением современных устройств первичного оборудования — вакуумных реклоузеров, элегазовых выключателей нагрузки и индикаторов короткого замыкания, которыми управляет интеллектуальная система автоматического восстановления сети (САВС). На сегодняшний день системой САВС оснащено 60% распределительных сетей компании.

В 2019 году компания приступила к реализации в Казани крупномасштабной программы «Смарт-Грид». В 2024 году, когда она будет завершена, в столице республики будут на 100% автоматизированы распределительные пункты и трансформаторные подстанции на 6—10 кВ. Управлять ими можно будет дистанционно из ЦУС и из диспетчерских пунктов филиалов компании. В режим управляемости и наблюдаемости будет переведена треть трансформаторных подстанций города — а значит, показатели надежности существенно вырастут.

Реализация «Смарт-Грид» в распределительных сетях городов республики и САВС в сельских распределительных сетях позволит на порядок уменьшить время восстановления электроснабжения потребителей.

Примеры уже можно оценить на практике. Так, в оборудованной автоматикой сети продолжительность перерыва электроснабжения при аварии в распределительных сетях 6—10 кВ уменьшилась с 1—3 часов до нескольких минут.

В последние несколько лет на подстанциях сети 110—500 кВ активно внедряется дистанционное управление электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты из диспетчерских центров системного оператора, ЦУС и диспетчерских центров филиалов «Сетевой компании».

На сегодня в технологии дистанционного управления устройствами РЗА «Сетевая компания» — абсолютный лидер в сетевом комплексе страны и ближнего зарубежья. А эффект от его внедрения налицо: это снижение времени производства переключений в десятки раз (с 70 до 3-4 минут), исключение человеческого фактора, безопасность персонала, снижение аварийности, уменьшение времени ликвидации аварий.

Следующий этап развития компании — цифровая трансформация основных производственных процессов. Она предусматривает как внедрение цифровых решений на уровне оборудования, так и создание новых программных сервисов.

Первая цифровая подстанция на 110 кВ в республике — «Портовая» — была построена в 2019 году. Преимущества применения новой архитектуры построения были зафиксированы сразу же после ее ввода в строй — увеличение надежности за счет самодиагностики оборудования, повышение электробезопасности для персонала и как итог — положительное влияние на экономику. В этом году введена реконструированная, теперь уже цифровая подстанция 110 кВ «Азино».

До 2025 года по цифровым технологиям будут реконструированы еще пять энергообъектов сети 110 кВ компании — ПС 110 кВ «Водозабор», «Сокуры» и «Зябь», а также ПС 220 кВ «Узловая» и «Тойма-2».

В 2020 году введен в промышленную эксплуатацию «Цифровой двойник электросетевого комплекса Республики Татарстан». Проделана масштабная работа, в цифровую модель сети внесены более 74 тысяч километров линий электропередач с привязкой каждой опоры к геокоординатам, более 20 тысяч схем трансформаторных подстанций, схем смежных сетевых организаций и крупных потребителей. Таким образом, создана система, позволяющая мигрировать достоверную модель сети во все программные продукты компании.

Курс на лучшее

В течение всего 2021 года рос спрос на услуги по технологическому присоединению. К электрическим сетям компании были присоединены десятки социально значимых объектов, крупные предприятия, жилые комплексы и индивидуальные дома — количество потребителей увеличилось на 41%, рост присоединенной мощности составил 28%. Чтобы обеспечивать электроснабжение заявителям, понадобилось построить новые объекты электросетевой инфраструктуры и реконструировать существующие.

В прошлом году АО «Сетевая компания» обеспечила передачу необходимой мощности крупным компаниям, расположенным в разных районах Республики Татарстан: ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ОЭЗ «Алабуга». В результате реализации проектов по технологическому присоединению созданы условия передачи дополнительных генерирующей мощностей АО «ТАИФ-НК», ПАО «НКНХ» в Нижнекамском энергорайоне.

Среди социальных объектов в Казани дополнительным надежным электроснабжением обеспечены Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на территории ДРКБ, лечебно-диагностическая клиника отоларингологии, еще четыре больницы и поликлиники, 16 детских садов, шесть школ.

Важнейшие преобразования, начатые в энергетической отрасли несколько лет назад, стали основой для перестройки инфраструктуры и республиканского электросетевого комплекса. Взятый компанией курс на обновление и увеличение надежности электроснабжения потребителей республики в условиях неопределенности, санкций, дестабилизации позволит преодолеть новые вызовы.

Развитие АО «Сетевая компания» в направлении создания современного, технологически надежного и экономически эффективного электроэнергетического комплекса — одно из главных условий успешного функционирования всех сфер деятельности республики и страны в целом.

