День в истории: берестяная грамота, Соборное уложение, дивный новый мир

Чем примечательна дата 26 июля?

Фото: Берестяная грамота, Новгород / historyrussia.org

26 июля на Кубе отмечают День национального восстания, а в Японии — День призраков. 26 июля началась история Соборного уложения, была найдена первая берестяная грамота, вышел первый учебник эсперанто, в небо поднялся первый советский пассажирский самолет, в Казани организовали Союз художников республики. Родились писатель Олдос Хаксли, бывший помощник президента РТ Ринат Касимов, вокалист группы Lumen Рустем Булатов. Умерли актриса Эвита Перон, режиссер Абрам Роом, писатель Виктор Голявкин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Художники! Айда в союз!



26 июля 1935 года в Казани на конференции художников Татарии был организован Союз художников республики. Его возглавил Петр Дульский, искусствовед, преподаватель казанских вузов, исследователь архитектурно-художественного облика Казани. Также он работал в журнале «Казанский музейный вестник» и «Казанский библиофил» (он был посвящен книгам и современной графике).

Петр Дульский. Фото wikipedia.org

26 июля 1967 года родился Ринат Касимов. В начале 1990-х — младший научный сотрудник КГТУ (КХТИ), потом — главный специалист коммерческого отдела, начальник отдела маркетинга ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». После — в аппарате президента как советник по вопросам нефтегазохимического комплекса, а в 2010—2020 годах — помощник президента Татарстана. Сейчас — генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань».



26 июля 1980 года родился Рустем Булатов, вокалист уфимской группы Lumen. В июне 2022-го команда представила десятый студийный альбом «Диссонанс», состоящий из двух частей. Среди 20 песен есть совместные работы с петербургской группой Alai Oli и уфимцами Kurt92 и Thomas Mraz.

Фото: Ирина Плотникова

26 июля 2021 года «Реальное время» писало, что Верховный суд Татарстана узаконил отправку отставного полковника полиции Рафаэля Габбазова из-под домашнего ареста в СИЗО. По версии обвиняемого экс-начальника отдела полиции «Горки», причиной замены меры пресечения стал конфликт в служебной поликлинике МВД, в результате которого Габбазов сначала получил удар от действующего офицера УВД Казани, а потом из УВД во ФСИН ушло уведомление о нарушении потерпевшим меры пресечения.

Надо все «уложить»

26 июля 1648 года в Москве собираются боярская дума и совет патриарха, с которыми царь Алексей Михайлович Тишайший решает вопрос порядка в стране. В результате начинается работа над приведением в соответствие многочисленных законодательных актов и появляется Соборное уложение, которое принимается в 1649-м и действует до 1832 года.

Фото авиару.рф

26 июля 1925 года в небо поднялся первый советский пассажирский самолет К-1, разработанный в бюро Константина Калинина за два года. В декабре его передали обществу «Добролет», он стал обслуживать воздушные линии из Москвы, до начала тридцатых годов налетав 190 часов.



26 июля 1951 года на Неревском раскопе в Великом Новгороде нашли первую берестяную грамоту. В нем описывались феодальные повинности в адрес Фомы, Иева и, вероятно, Тимофея. Обнаружила ее подрабатывавшая во время отпуска по беременности местная жительница Нина Акулова. Грамота датируется концом XV века. Бересту промыли теплой водой с содой, развернули и зажали между стеклами. Так удалось ее прочесть.

Фото wikipedia.org

Учим эсперанто по-русски

26 июля 1887 года в Варшаве Лазар Заменгоф, он же «д-ръ Эсперанто», выпустил первый учебник этого искусственного языка, причем на русском языке, в виде брошюры из 40 страниц. В том же году вышли французская, польская и немецкая версии. Изобретатель два года искал издательство, в результате выпустив книгу на деньги тестя-фабриканта, который выделил финансы как приданое за свою дочь.



26 июля 1894 года родился Олдос Хаксли. Свою главную книгу «О дивный новый мир» он опубликовал в 1932-м. Ее действие происходит в 2540 году, в обществе ценится беззаботность, сексуальная свобода и потребление. Люди выращиваются в бутылях в инкубаториях и делятся на касты. В 1958 году Хаксли опубликовал эссеистичное «Возвращение в дивный новый мир». По роману снято два телефильма и сериал.