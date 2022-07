День в истории: налог на свет, обида на Радищева и мать Кузьмы

Чем примечательна дата 24 июля?

Сегодня, 24 июля, в Вануату празднуют день детей. А в России — день флориста. 24 июля в Казани объявили конкурс на проект нового здания театра Камала, Екатерина II отправила автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву» под суд, в Британии отменили налог на окна. В этот день родились поэт Шаметдин Заки, актриса и певица Дженнифер Лопес, историк Александр Галкин. Умерли археолог Альфред Халиков, актер театра и кино Петр Репнин, художник Андрей Иванов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Киров — Вятка — Хлынов

24 июля 1374 года — это дата первого упоминания о городе Вятка. В 1457-м местный деревянный кремль назвали Хлыновым, в честь протекающей реки Хлыновицы, он и дал название всему городу. В 1780-м с образованием Вятского наместничества, преобразованного в 1796-м в Вятскую губернию, город был переименован в Вятку. Современное название Киров он получил в 1934-м в честь советского партийного деятеля Сергея Кирова, уроженца губернии.

Фото wikipedia.org

24 июля 1822 года родился Шаметдин Заки, татарский и башкирский поэт, последователь суфизма. Большая часть его творческого наследия распространялась в народе устно и постепенно забылась. На сегодня известен рукописный сборник из сорока стихотворений, составленный в 1915 году Зиннатуллой Мухамет-Рахими, и сборник из пятидесяти стихов поэта, найденный в 1979 году в ходе научной экспедиции в Бурзянском районе.

24 июля 1994 года умер Альфред Халиков, историк и археолог, чьи основные труды посвящены древней и средневековой истории Татарстана, Казани, Волжской Булгарии. Под его началом в 1967 году были начаты масштабные исследования крупнейшего булгарского памятника — Билярского городища. Халиков — руководитель проекта «Археологической карты ТАССР» в шести томах. Также он возродил Археологический музей Казанского университета и много лет руководил работой студенческого научного кружка.

Фото protatarstan.ru

24 июля 2021 года «Реальное время» писало, что в Казани объявили международный конкурс на проект нового здания для театра Камала. Но денег на здание пока нет, сообщил тогда Ильсур Метшин. Впрочем, это, как уточнил казанский градоначальник, никогда не мешало принимать подобные решения Рустаму Минниханову. На этом месте Метшин сравнил президента РТ с тяжелоатлетом, который «каждый раз поднимает штангу, которая выше его возможностей на нынешний день».

«Мы вам покажем Кузькину мать!»

24 июля 1790 года Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева после публикации в 1790 году книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Автор был арестован и объявлен государственным преступником за свои «богомерзкие сочинения». Суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Сенатом, но Екатерина II заменила казнь ссылкой «в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание». На приказе о высылке Радищева императрица написала: «…едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».

Фото wikipedia.org

24 июля 1959 года в Москве между Никитой Хрущевым и вице-президентом США Ричардом Никсоном прошли «кухонные дебаты». Оппоненты доказывали преимущества экономических систем коммунизма и капитализма. Именно тогда Хрущев произнес фразу, которую переводчик после длительной паузы перевел дословно: «Мы вам еще покажем мать Кузьмы!» Американцы не поняли, что имел ввиду собеседник. Также Хрущев поинтересовался, не придумали ли еще в США машину, пережевывающую пищу, которая сама кладет ее человеку в рот.

24 июля 1990 года было отменено ограничение на продажу алкогольной продукции, введенное в мае 1985 года с целью оздоровления народа, когда купить водку по всей стране можно было лишь с 14 до 20 часов. Итог антиалкогольной кампании — миллиардные убытки. Уже в 1988 году активная пропаганда трезвости в стране прекратилась.

Фото wikipedia.org

Кража дневного света

24 июля 1851 года в Британии отменили налог на окна, введенный королем Вильямом III. Тогда в городах появились дома даже вовсе без окон, что приводило к эпидемии — ведь внутри царили мрак и сырость! Не росло и производство стекла. В итоге оконный взнос заменили на домовой налог.

24 июля 1969 года родилась Дженнифер Лопес. Она начала путь в шоу-бизнесе в 1990-е, танцуя в комедийном телешоу «В живом цвете», после снималась в нескольких телевизионных сериалах. Мир узнал ее по песне If You Had My Love в 1999 году. Также Лопес принадлежит линия одежды Jlo, у нее есть кубинский ресторан Madre’s в калифорнийской Пасадене и свой парфюмерный бизнес.