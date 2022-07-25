День в истории: открыто Ромашкинское, предупреждены взяточники, готовы скауты

Чем примечательна дата 25 июля?

Фото: Третья скважина. 1948 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Сегодня, 25 июля, День сотрудников следственных подразделений и День речной полиции России. 25 июля в Татарстане было найдено самое крупное месторождение нефти — Ромашкинское, Петр I подписал указы о создании следственной канцелярии и запретил чиновникам брать взятки. Значимым событием в истории СССР стал первый выход женщины-космонавта в открытый космос. В этот день на свет появились: автор «Калины красной» — писатель Василий Шукшин и комедийный актер Мэтт Леблан (Джо в сериале «Друзья»). Умерли: артист театра и кино Михаил Пуговкин, актер и поэт Владимир Высоцкий, композитор Микаэл Таривердиев, написавший песни к 132 кинофильмам, включая «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы, Или с легким паром». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Самое крупное месторождение нефти

25 июля 1833 года Министерство народного просвещения России приняло решение открыть в Казанском университете кафедру монгольской словесности. Ее первыми преподавателями Стали Осип Ковалевский и Александр Попов. До этого эти филологи в течение нескольких лет путешествовали в рамках специальной экспедиции по Забайкалью, изучали бурятский и монгольский фольклор, собирали легенды, сказки, изучали обряды и традиции, встречались с интересными людьми. Кроме того, Ковалевский одним из первых начал изучать буддизм, его взаимоотношения с шаманизмом в среде забайкальских народов с научной точки зрения.

Осип Ковалевский. Фото: wikipedia.org

25 июля 1948 года было положено начало добыче девонской нефти в Татарстане. В этот день открыли Ромашкинское нефтяное месторождение, ставшее не только самым крупным месторождением нефти в Татарстане, но и одним из самых крупных в мире. Здесь в ходе бурения скважины №3, которое вела бригада молодого мастера Сергея Кузьмина из Шугуровской нефтеразведки, забил фонтан «черного золота». Его объем составил более 120 тонн безводной нефти в сутки.

25 июля 1955 года в Казани родился архитектор, ведущий автор идеи воссоздания мечети «Кул Шариф» и один из ее проектировщиков Искандер Сайфуллин. Именно ему принадлежит авторство ее объемно-пространственного решения. За это архитектурное решение в 2012 году Сайфуллин в составе творческого коллектива создателей мечети «Кул Шариф» был удостоен главной государственной награды Татарстана в области культуры — Государственной премии имени Габдуллы Тукая.

Фото: Олег Тихонов

25 июля 2018 года на главном корте Центра пляжных видов спорта Казани состоялось открытие чемпионата мира по пляжному гандболу. Его участниками стали 32 команды из 24 стран мира. По итогам соревнований мужская сборная России заняла 6-е место чемпионата, женская — 7-е. Победителями стали женская сборная Греции и мужская команда Бразилии.

25 июля 2021 года «Реальное время» писало о том, что во время празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте в главном военно-морском параде страны по Большой Неве прошел парадный строй из 18 боевых кораблей. В их числе — и малый ракетный корабль, построенный в Татарстане — «Зеленый Дол», который участвовал в военных действиях на Средиземном море в Сирии. Корабли главного парада, которые образуют флагманскую линию, сопровождали головной катер специального назначения «Нахимовец» — он тоже родом из Зеленодольска. В общей сложности участие в торжествах на других военно-морских базах страны приняли 13 боевых кораблей, построенных в Татарстане.

Фото: wikipedia.org

Петр I против взяток и казнокрадов

25 июля 1713 года Петр I именным указом учредил первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Она стала первым учреждением в России, которое подчинялось непосредственно главе государства и было наделено полномочиями по проведению предварительного следствия. Ее руководителем стал гвардии майор Семеновского полка Михаил Волконский. В сферу деятельности канцелярии входили дела о наиболее опасных коррупционных деяниях, посягающих на основы государственности — о взяточничестве, казнокрадстве, служебных подлогах, мошенничестве, совершаемых должностными лицами органов госвласти, в том числе и высокопоставленными. Этот день с 2013 года в календаре считается профессиональным праздником сотрудников органов следствия Российской Федерации

25 июля 1723 года царь Петр I своим указом запретил подношения чиновникам — по сути, запретил взятки. В указе говорилось: «... Дабы впредь плутам, которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость, невозможно было никакого оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, официальных и общественных собраний ... брать мзду всякую». Согласно архивным записям, когда Петр в порыве гнева воскликнул, «всякого кто украл достаточно, чтобы купить веревку — вешать!», генерал-прокурор Павел Ягужинский с кротостью сказал монарху: « Ваше величество рискует остаться без подданных».

Фильм «Декабристы» (1926). Фото: wikipedia.org

В ночь на 25 июля 1826 года в Санкт-Петербурге были казнены пять руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Это был беспрецедентный для России по масштабу тайный политический судебный процесс, которым, вплоть до назначения наказания каждому обвиняемому, руководил лично император Николай I. К следствию привлекли почти 580 человек, 11 из них были доносчиками. Указом от 10 июля Николай I смягчил приговор почти по всем разрядам, только в отношении пяти приговоренных, поставленных вне разрядов, приговор суда был подтвержден. Вместо мучительной смертной казни четвертованием суд приговорил их повесить, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием».

25 июля 1984 года впервые в истории в открытый космос вышла женщина-космонавт — ей стала Светлана Савицкая. Она вместе с Владимиром Джанибековым пробыла за пределами космической станции «Салют-7» 3 часа 35 минут, испытывая различные инструменты для работы с металлами, после чего космонавты благополучно вернулись на борт корабля.

Фото: Игорь Пальмин/wikipedia.org

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. В 1980 году он умер в своей московской квартире от остановки сердца. За свою творческую жизнь он написал более 600 песен и стихов, сыграл 20 ролей в театре — Гамлет, Галилей, Пугачев, Свидригайлов, и около 30 киноролей: знаменитый капитан Глеб Жеглов — «Место встречи изменить нельзя», радист Володя из «Вертикали», поручик Брусенцов — «Служили два товарища», в «Опасных гастролях» — Жорж Бенгальский, Ибрагим Ганнибал в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».

Первые скауты и Всемирный фестиваль молодежи и студентов

25 июля 1907 года в Англии зародилось скаутское движение, которое потом легло в основу советской пионерии, перенявший атрибутику и девиз «Будь готов! Всегда готов!». Основателем движения скаутов стал известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден Пауэл. Он решил развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, практикуемые им во время своей военной карьеры, для чего 25 июля организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался успешным, а Пауэл включил свои принципы воспитания детей и молодежи, напоминавшие приключенческую игру, в особую программу для бой-скаутов. Интерес к этому начинанию оказался значительным — к концу года в Англии начала действовать национальная штаб-квартира по координации этого движения.

Фото: wikipedia.org

В России по инициативе царя Николая II скаутинг появился в 1909 году. Его основателем стал полковник Олег Пантюхов. К 1917 году в стране насчитывалось около 50 тысяч скаутов. Но в 1924 году скаутсткое движение в стране Советов оказалось под запретом. Ему на смену пришла пионерия. Сейчас в мире в движении скаутинга — более 38 миллионов человек, проживающих в 217 странах.

25 июля 1947 года в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участниками стали 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны мира. Там же впервые прозвучал гимн демократической молодежи, написанный композитором Анатолием Новиковым и поэтом Львом Ошаниным: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. В эти грозные годы мы за счастье бороться идем…». Фестиваль длился почти месяц — все это время в столице Чехословацкой Республики проходили всевозможные политические акции, встречи, художественные и спортивные выступления. После этого молодежный фестиваль принимали все европейские страны бывшего соцлагеря, а также Австрия, Финляндия и Северная Корея. В Москве он проходил дважды — в 1957-м, став самым массовым и объединив 34 тысячи участников, и 1985-м. А в 2017 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов принимал город Сочи. Он собрал свыше 25 тысяч человек из 185 стран мира.

Фото: wikipedia.org

25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой и впервые публично исполнил рок-н-ролльный сет на песню «Maggie’s Farm». Однако поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены. Спустя годы эксперты и музыкальные критики сходились во мнении, что, «несмотря на недовольство, а временами даже гнев любителей фолк-музыки», музыкант завоевал больше поклонников, чем потерял, а само событие стало считаться историческим.