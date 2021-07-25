На главном морском параде в Питере — четыре корабля родом из Зеленодольска

А всего по стране в парадах, посвященных Дню ВМФ, пройдут 13 кораблей, собранных на Зеленодольском заводе им. Горького

Сегодня, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит торжественный главный военно-морской парад страны. По Большой Неве пройдет парадный строй из 18 боевых кораблей, в их числе — малый ракетный корабль «Зеленый Дол», воевавший в сирийском Тартусе на Средиземном море. В акватории Невы напротив Дворцовой набережной вот уже которую неделю стоит корабль «Град Свияжск». Корабли главного парада, которые образуют флагманскую линию, будет сопровождать головной катер специального назначения «Нахимовец», тоже родом из Зеленодольска. 13 боевых кораблей, построенных в Татарстане, примут участие в торжествах на других военно-морских базах страны.

МРК «Зеленый Дол» в основном парадном строю на Неве

День Военно-морского флота России, который празднуется в последнее воскресенье июля, в очередной раз отмечается главным парадом в акватории Невы неподалеку от Сенатской площади. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году, показав тогда, пожалуй, весь арсенал современных боевых кораблей, находящихся на вооружении ВМФ РФ.

Особенность нынешнего парада в том, что он приурочен к 325-летию флота. За 10 дней до генеральной репетиции министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парад 25 июля станет самым масштабным по сравнению с предыдущими: «В нем примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ».

Тогда министр анонсировал торжественный проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана, Пакистана. Они прибыли в порт Санкт-Петербурга за два дня до парада. Ожидается, что в торжествах примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих. А откроет флотский парад лично президент РФ Владимир Путин.

Самый длинный ряд состоит из 18 кораблей. И поведет их в строю головной катер специального назначения «Нахимовец». Фото: zhzhitel.livejournal.com

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, парад пройдет в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. Корабли в акватории Невы будут выстроены в три ряда. Самый длинный ряд состоит из 18 кораблей. И поведет их в строю головной катер специального назначения «Нахимовец» (проект «Грачонок», их строительство ведется на Зеленодольском заводе им. Горького).

Основной интерес вызовет идущий следом противодиверсионный корабль Северного флота, названный в честь погибшего в Сирии комбрига морской пехоты Валерия Федянина, а за ним пройдет корабль противоминной обороны «Александр Обухов». Малые ракетные корабли «Зеленый Дол», «Одинцово» (проектов «Каракурт» и «Пелла») пройдут в середине строя, а замыкают его высокоскоростные катера прибрежной зоны «Мангуст». А нам интересно, что «Зеленый Дол», с 2015 года состоящий на вооружении Черноморского флота, тоже был собран в Зеленодольске (собственно, он и назван в честь своей малой родины).

«Зеленый Дол», с 2015 года состоящий на вооружении Черноморского флота, назван в честь своей малой родины. Фото: wikipedia.org

Отдельным рядом пройдет кавалькада из шести больших кораблей. Среди них — противолодочный корабль «Кронштадт», фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий». Они расположились между Дворцовым и Троицким мостами. Неподалеку отшвартовался 54-пушечный линейный корабль «Полтава» — он воссоздан на исторической верфи «Полтава» в Санкт-Петербурге, в строительстве его знаменитого прообраза участвовал лично Петр I.

А прямо напротив Дворцовой площади вот уже третью неделю стоит еще один наш «земляк» родом из Зеленодольска — малый ракетный корабль «Град Свияжск». Он прибыл в Питер одним из первых, и с ним на фоне уже перефотографировались, кажется, все туристы Северной Венеции. Так, если «Полтава» демонстрируется как часть истории российского флота, то «Град Свияжск» проекта 21631 «Буян» — один из символов современного боевого флота.

Сила Черноморского флота, воссозданного после «Крымской весны»

Включение «Града Свияжска» в число именитых кораблей российского флота объясняется тем, что серийные корабли проекта 21631 «Буян» пополняли Черноморский флот после воссоединения Крыма с Россией.

С их приходом Черноморский флот обрел второе дыхание, а Севастополь стал главной их базой. Как неоднократно сообщалось, одна из задач флота — поддержка действий ВКС РФ в Сирии, поэтому корабли серии МРК принимали участие в сирийской операции на Средиземном море.

«Град Свияжск» — головной корабль в этой серии, который был построен еще в 2013 году. Если последующие за ним МРК «Углич» и «Великий Устюг» в том же году вошли в состав Каспийской флотилии, то после присоединения Крыма свежепостроенные корабли «Зеленый Дол» и «Серпухов» вошли в состав Черноморского флота.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» прибыл в Питер одним из первых, и с ним уже перефотографировались, кажется, все туристы. Фото: Олег Золото / spbdnevnik.ru

Как сообщили на предприятии, во время военной операции России в Сирии МРК «Град Свияжск» «Углич», «Великий Устюг» совместно с РК «Дагестан» Каспийской флотилии нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры противника. В феврале 2016 года МРК «Зеленый Дол» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. В марте МРК «Серпухов» вышел с базы в Севастополе и направился в Средиземное море, где сменил МРК «Зеленый Дол».



В составе всех флотов ВМФ России на сегодняшний день присутствуют корабли, спроектированные и построенные на предприятиях в Татарстане, сообщили в пресс-службе судостроительной корпорации «Ак Барс».

— Традиционно без кораблей и катеров, сошедших с производственных стапелей корпорации, в России не обходится ни один военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В главном военно-морском параде страны, с прохождением в парадном строю по реке Неве, участвуют малый ракетный корабль проекта 21631 с громким символичным именем «Зеленый Дол» и два катера специального назначения проекта 21980, головной из которых — «Нахимовец» — традиционно открывает динамическую часть показа. В статической части парада в Санкт-Петербурге принимает участие малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск», — рассказали «Реальному времени» в корпорации.

Для прохода кораблей в Петербурге заранее были разведены мосты. Из-за пандемии парад пройдет без присутствия посетителей, но он будет широко транслироваться. В Кронштадте парадом пройдут корабли, которые не могут войти в акваторию Невы из-за большого водоизмещения. Их 11. В их числе — противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Сообразительный» и большой десантный корабль «Петр Моргунов». Впервые в параде примут участие корабли Индии, Ирана, Пакистана. Будет и авиапарад — над всей акваторией Невы пролетят 48 единиц боевой авиации. Ожидается, что завершится торжество салютом из орудий кораблей, стоящих на Неве и в Кронштадте.

Для прохода кораблей в Петербурге заранее были разведены мосты. Фото: tvzvezda.ru

11 малых ракетных кораблей — на парадах страны

Традиционные праздничные мероприятия пройдут и на других военно-морских базах — в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Севастополе, Североморске. В них тоже примут участие боевые корабли и скоростные катера, построенные в Зеленодольске.

«В этом году 13 боевых единиц, несущих службу в составе Военно-морского флота России, участвуют в праздничных мероприятиях по всей стране», — рассказывали в пресс-службе АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».

Так, в морском параде в Севастополе участвуют два катера специального назначения проекта 21980. В парадном строю в Новороссийске пройдут патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» и катер специального назначения проекта 21980. В Каспийске в параде поучаствуют малые ракетные корабли проекта 21631 «Углич» и «Великий Устюг» и два катера специального назначения проекта 21980, а в Балтийске — малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов».