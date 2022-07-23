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Видеоопрос: «Какую улицу в городе вы бы сделали пешеходной и почему?»

00:00, 23.07.2022
Видеоопрос: «Какую улицу в городе вы бы сделали пешеходной и почему?»
Фото: Радиф Кашапов (улица Салимжанова)

Этим летом в Казани перекрывают крупные транспортные артерии. К примеру, в связи со строительством квартальных сетей теплоснабжения с 14 по 17 июля была закрыта улица Салимжанова, что привело к огромным пробкам в центре и прогулкам посетителей набережной озера Кабан по асфальтовым дорогам.

— Какую улицу в городе вы бы сделали пешеходной и почему? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Данила Сергеев, видео: Азат Самигуллин
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