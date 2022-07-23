Видеоопрос: «Какую улицу в городе вы бы сделали пешеходной и почему?»
Этим летом в Казани перекрывают крупные транспортные артерии. К примеру, в связи со строительством квартальных сетей теплоснабжения с 14 по 17 июля была закрыта улица Салимжанова, что привело к огромным пробкам в центре и прогулкам посетителей набережной озера Кабан по асфальтовым дорогам.
— Какую улицу в городе вы бы сделали пешеходной и почему? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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