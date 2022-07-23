День в истории: Пугачев и первый сбор пионеров — в Казани, премьера комедии «Операция «Ы»

Чем примечательна дата 23 июля?

Фото: «Операция Ы», кадр из фильма

23 июля с 2013 года профессиональный праздник отмечают российские работники торговли. Согласно данным статистики, торгуют в стране 13 млн человек. У российских дачников тоже в этот день «профессиональный» праздник. Считается, что идея учреждения праздника, не имеющего официального статуса, принадлежит героине одного из произведений писателя Владимира Мегре. А еще 23 июля — это Всемирный день китов и дельфинов. После 200 лет беспощадного истребления китов, с 23 июля 1982 года, начал действовать запрет на китовый промысел, не отмененный и поныне. Также в этот день предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев добрался со своим войском до Казани, где устроил погром, а первому отряду казанских пионеров вручили Красное знамя. Именно 23 июля на экраны кинотеатров СССР вышла комедия о приключениях Шурика — «Операция «Ы», а в Омске была провозглашена независимость Сибири от большевиков. В Америке был создан первый автомобиль Ford, а в Брюсселе — Международная организация гимнастов. В этот день родились поэт и историк Петр Вяземский, архитектор и автор памятника Ленину на площади Свободы Александр Гегелло, композитор, один из основоположников татарского профессионального музыкального искусства Масгут Латыпов. По его инициативе в годы Великой Отечественной войны был создан оркестр из детей-сирот, подобранных на дорогах войны. Не стало в этот день русского живописца Виктора Васнецова и 18-го американского президента Улисса Гранта. Об этих и других исторических событиях — в обзоре «Реального времени».

Место действия — Казань: Пугачев устроил погром, первым пионерам повязали галстуки и вручили знамя

23 июля 1774 года армия Емельяна Пугачева, которая насчитывала 20 тысяч человек, ворвалась в Казань, где устроила массовую резню и погромы. Вечером этого дня на Арском поле состоялось первое сражение. На следующий день царские войска под командованием полковника Ивана Михельсона выбили повстанцев из города. Войско Пугачева понесло огромные потери, а часть повстанцев была взята в плен — осталось лишь несколько сотен, с которыми Пугачев бежал на правый берег Волги.

Штурм Пугачевым Казани, картина Ф.А. Моллера. Фото wikipedia.org

23 июля 1878 года в деревне Ташсу Казанского уезда (ныне Высокогорский район) в семье муллы родился Садри Максуди, видный общественный и государственный деятель, депутат Государственной думы двух созывов от Казанской губернии. Он начал учиться в Казанской учительской семинарии, продолжил — в университете Сорбонны. В июле 1917-го Максуди возглавил национально-культурную автономию поволжско-уральских регионов. После революции он перебрался в Европу: жил в Финляндии, Германии и Франции, преподавал в университетах Анкары и Стамбула, писал труды по истории тюркского права, языкознанию, философии и социологии. В память о Садри Максуди в Ново-Савиновском районе Казани в 2016 году был открыт памятник.

23 июля 1923 года в Удельном лесу за Козьей слободой состоялся торжественный сбор первого отряда казанских пионеров. Тогда он насчитывал 70 подростков. Они принесли торжественную клятву, секретарь обкома комсомола Казани Темир Кручев вручил отряду Красное знамя. После чего им повязали главный атрибут советского пионера — красный галстук.

Фото: из фондов Национального музея РТ

23 июля 1930 года были упразднены все кантоны Татарской АССР. Первые были созданы в 1920 году вместо уездов Казанской губернии, в последующие годы их количество увеличивалось, менялись наименования. Им на смену пришли 37 районов. В 1931 году Тумутукский район переименован в Азнакаевский, образован Верхнеуслонский район, упразднены Бондюжский, Свияжский и Теньковский районы. Через год упразднен Таканышский район, а Тюнтерский переименован в Балтасинский. В 1935 году образованы еще 17 новых районов. В итоге к 1948 году Татарская республика насчитывала 70 районов и три города республиканского подчинения — Казань, Зеленодольск и Чистополь. Затем количество районов начали сокращать.



23 июля 2021 года «Реальное время» писало о том, что в Татарстане намерены возродить проект «Большой Зеленодольск. Изначально он был одобрен 20 лет назад на разных уровнях, в том числе и президентом Татарстана, но затем проект по развитию Зеленодольска отложили в долгий ящик. Вновь обратился к этой идее республиканский Минстрой, который начал обсуждать забытый проект с участием крупнейшего собственника земли в муниципалитете — компании ASG. Реализация проекта, как это и было задумано 15 лет назад, даст новый импульс развитию Зеленодольского района, обеспечит реновацию сельских поселений, расширение инфраструктуры, интерес к муниципалитету со стороны инвесторов.

100-летие «Локомотива» и премьера «Операции «Ы»

23 июля 1918 года Омское правительство провозгласило независимость Сибири и решило отменить все большевистские законы, заявив о восстановлении помещичьей собственности на землю. Столицей независимой Сибири выбрали Омск. Верховным правителем стал Александр Колчак. В таком виде регион страны просуществовал до января 1920 года, после чего Колчак отрекся от власти, а большинство членов Омского правительства бежали в Харбин.

23 июля 1918 года в Советской России вступила в силу «Временная инструкция о лишении свободы». Она стала первым советским документом, который определял порядок содержания заключенных под стражей.

Фото fclm.ru

100 лет назад, 23 июля 1922 года, команда Московско-Казанской железной дороги «Казанка» провела свой первый матч. Соперником по игре стал Измайловский клуб спорта. Этот день считается датой основания футбольного клуба «Локомотив». За век своего существования московская команда неоднократно становилась победительницей и призером различных чемпионатов и завоевала немало регалий.

23 июля 1965 года в кинотеатрах СССР вышел в прокат комедийный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», снятый режиссером Леонидом Гайдаем. Фильм стал лидером кинопроката в Союзе и имел большой успех — его посмотрели 70 миллионов зрителей. В этом же году в польском Кракове на фестивале короткометражных фильмов часть комедии, новелла «Наваждение», завоевала главный приз — «Серебряного дракона Вавеля».

Фото Digr / wikipedia.org

23 июля 1985 года в 14-й ракетной дивизии под Йошкар-Олой на боевое дежурство был поставлен первый полк ракетных комплексов РС-12 «Тополь». С него в СССР стартовало масштабное развертывание мобильных сил с межконтинентальными баллистическими ракетами, сыгравших важную роль в ядерном сдерживании стран НАТО.

Первый Ford и создание организации гимнастов мира

23 июля 1881 года в городе Льеже была создана Международная федерация гимнастики — старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название Европейской гимнастической ассоциации. Ее президентом был назначен Николас Куперус, который занимал этот пост до 82 лет. Изначально в ассоциацию входили всего три страны — Бельгия, Франция и Нидерланды. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, через 90 лет — уже 88 государств. В 1976 году Федерацию гимнастики возглавил советский спортсмен Юрий Титов.

Фото wikipedia.org

23 июля 1903 года корпорация Ford Motor Company через месяц после своего создания выпустила в продажу первый автомобиль — «модель А», который купил доктор Пфеннинг из Чикаго. Это была «бензиновая коляска» с приводом от двигателя мощностью 8 лошадиных сил. Выставленная на продажу автомашина была описана как «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». За первый год работы завод Ford произвел 1 700 автомобилей.