Как волейбольного президента спутали с Чарли Чаплиным

Хроника чемпионатов мира по волейболу: первая победа Италии и последняя — ГДР

Приближается старт отнятого у России мужского волейбольного чемпионата мира. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты. На очереди — состязания 1970 года в Болгарии, в которых дебютировала Куба и в последний раз играл Израиль.

Волейбол на Спартакиаде дружественных армий

Чемпионат мира 1970 года состоялся в Болгарии в четырех городах: столице Софии, Кырджали, Хасково и Ямболе. Не самые очевидные с точки зрения нынешнего времени, поскольку в 1981 году Болгария проведет уже чемпионат Европы — но в Бургасе, Варне, Пазарджике. Сейчас развитие мужского волейбола как раз переместилось в Бургас, а также в Добрич, Дупницу и в Габрово — столицу смеха, как ее называли в недалеком прошлом. В принципе, можно сказать, что и на ЧМ-1966 в Чехословакии были вопросы, почему столицу Словакии не задействовали. И в Болгарии тех лет одним из городов мог быть, допустим, Перник, но необходимо отметить, что в те годы и в Союзе происходило много чего необъяснимого.

Политическая обстановка в мире далека от радужной во всех смыслах этого слова. Об этом разговор пойдет позже, но в плане спортивной общности следует отметить, что страны Варшавского договора были сплочены, как никогда. В 1969 году в Киеве проходила Спартакиада дружественных армий. Стартовали армейские спортсмены Болгарии, Венгрии, КНДР, Польши, Румынии, СССР, ЧССР, действующий чемпион мира. И ее состав на СКДА был просто потрясающим, состоящим из игроков «Спарты» из Брно, пражской «Руда гвезды», либерецкой «Дуклы» и братиславской «Славии». Однако победу одержала сборная Советского Союза.

Сборная Болгарии. Фото: fivb.org

Плюс Куба, минус «Пражская весна»

Куба впервые приняла участие в СКДА. Тут надо быть объективным: развивать волейбол в стране начали еще при диктаторе Фульхенсио Батисте, который возглавил Кубу после государственного переворота 1953 года. И успел построить за годы своей власти крупнейший крытый спортивный комплекс Карибского бассейна — арену «Сьюдад Депортиво ла Гавана». А дальше уже пришла новая власть братьев Кастро и с «революционным задором» взялась развивать спорт. С 1971 по 1973 годы на Острове Свободы работал воспитанник абхазского волейбола Леонид Аргун. И в 1971 году Куба взяла недостижимый для себя ранее бастион: стала победительницей Панамериканских игр в острейшей борьбе со сборными США и Бразилии.

Между тем, у представителей Западного мира тоже появился свой «козырь», который они активно предъявляют своим политическим противникам. «Пражская весна», которую завершили советские танки, это то, что привело к очередной эмиграции чехословаков с родины.

В отношении спорта, надо признаться, эмиграция была крайне осторожной. В том же волейболе вообще никто не сбежал из сильных игроков. Уезжали все больше бывшие, что сейчас активно используется западными пропагандистами. Честное слово, мы бы вообще не касались этих страниц в наших материалах, если бы не топорная работа западных СМИ. Итак, «жертвой» при СССР представляется Ярослав Фучик. Он работал тренером в команде «Дукла» Йиглава, и был уволен из армии, поскольку выступал против пражских событий. Чешский коммунистический режим не менее «кровавый», чем советский, разрешил ему работать только... барменом в актерском клубе театра «Семафор». Подумать только, Фучик не мог устроиться никем, кроме бармена. Для сравнения, буквально в те же годы волейболисты таллинского «Калева», сенсационно выигравшие в 1968 году чемпионат СССР, едва ли не массово становились барменами, после окончания спортивных карьер. Только в Эстонии их называли кельнерами. Это чемпион мира среди молодежи Аво Тасане, Арво Приймяги и приехавший из Сибири Михаил Азаров. Как эта профессия могла обеспечить помнят все, кто жил во времена СССР.

Партнер Фучика по первому составу сборной Чехословакии Франтишек Шварцкопф вырос в семье чешки и еврея, во время Второй мировой он был помещен в лагерь для интернированных. Его отец умер в Освенциме. Именно «умер», так трактуется его гибель чешскими СМИ. Шварцкопф во время «Пражской весны» находился с семьей в Италии и выбрал для себя неожиданно, учитывая историю его семьи, переезд в ФРГ.

Юрий Чесноков (справа). Фото: volley99.ru

Монголия заменила Индию, Израиль перешел из Азии в Европу

Сборную СССР возглавлял Юрий Чесноков, который на чемпионат взял своих подопечных по ЦСКА Валерия Астанина, Вячеслава Домани, Леонида Зайко, Владимира Путятова, Юрия Старунского. Серебряный призер, алма-атинский «Буревестник», делегировал Олега Антропова и Валерия Кравченко. Еще шесть игроков представляли команды, финишировавшие вне пьедестала чемпионата страны. Владимир Иванов, Евгений Лапинский, Борис Терещук (все «Локомотив», Киев), Владимир Паткин («Динамо», Москва), Пэет Райг («Калев», Таллин»).

Тут надо в очередной раз отметить гибкость руководства ФИВБ. В 1967 году оно пережило серьезный скандал, когда мировой чемпионат среди женщин в Японии покинули ГДР и КНДР, а затем солидарность с ними проявили Венгрия, Китай, Польша, СССР и Чехословакия. В итоге сыграло только четыре команды. И на мужском чемпионате мира произошло четыре замены. Гвинея вместо Алжира, КНДР вместо Южной Кореи, Монголия вместо Индии. Израиль из Азиатской конфедерации перешел в европейскую и даже отобрался в число участников чемпионата мира. Монголия одержав одну победу на первом групповом этапе, заняла 16-е место, опередив в итоге США (18-е) и Францию (17-е место). Кстати, в составе французов сыграли Жан-Марк Бушель, в будущем известный тренер, и Северин Гранворка, который родился на Мартинике. В волейбол играли его сын Франц (за Францию) и дочь Инес Гранворка (за сборную Швейцарии). Плюс Эли Шураки, жизнь которого достойна отдельного рассказа. Он годом ранее дебютировал в составе национальной команды. Через год 21-летний Шураки ушел из волейбола, и судьба свела его с кинематографом. Впрочем, «Реальное время» писало об этом подробно.

Для Израиля ЧМ-1970 стал четвертым и последним участием на волейбольных чемпионатах мира. В будущем страна переориентируется на баскетбол, поскольку там будет яснее перспектива развития. Благодаря проведению «Еврейской Олимпиады», или другими словами Маккабиады, Израиль мог получать квалифицированное пополнение в клубы и сборную страны из США, откуда в Израиль эмигрировало немало американских евреев. С волейболом дела обстояли хуже, а потому Израиль больше не появлялся в числе участников ЧМ. Более того, последним его матчем числится несыгранный поединок с Тунисом.



Американцы в то время активно заняты войной во Вьетнаме. Фото: wikipedia.org

«Напалм любит маленьких детей!»

США сыграет на чемпионате мира вместо отказавшейся Мексики. Американцы в то время активно заняты войной во Вьетнаме. Мировая культура обогатится песней американских солдат: «Напалм прилипает к детям», или «Напалм любит маленьких детей», в зависимости от перевода. «Видишь там несколько фермеров. Смотри как я достану их парой выстрелов. Кровь и кишки просто повсюду. Напалм прилипает к детям...». Это один из куплетов песни, являющейся коллективным творчеством, в которой американские летчики писали по куплету.

Во время войны в азиатских баскетбольных турнирах с 1963 по 1970 годы активно участвовала сборная Южного Вьетнама, но она представляла территорию, контролируемую американцами. А единственная команда воевавшего Вьетнама, волейбольная сборная, успела сыграть на Азиатских играх в 1966 году, и в следующий раз стартовала уже только в 1990-м. Война продлится 10 лет, унеся жизни сотен тысяч или даже миллионов вьетнамцев, поскольку цифры подсчетов разнятся. Восстанавливаться братскому народу помогали советские специалисты, в том числе волейбольные тренеры Николай Буробин и Валерий Калачихин.

Наша сборная на групповом этапе последовательно разгромила Тунис и Монголию, после чего проиграла команде ГДР. Далее обыграла Кубу, которую тренировал знаменитый в будущем наставник женской сборной ГДР Дитер Грунд, Гвинею и Бельгию с Японией в рамках финальной восьмерки. У японцев в составе хороши Сэйдзи Око и Юдзо Накамура, которые пришли в волейбол достаточно поздно. Око начал им заниматься после окончания средней школы, Накамура отучился в технологическом институте, после чего начал работать в сталелитейной компании. Но под руководством сэнсея Ясутаки Мацудайры они выросли в мощную команду, со связующим Кацутоши Некодой из «Хиросимы Монополи», на острие атак которой был нападающий из «Ниппон Стил» Дзюнго Морита, именем которого назовут его коронный удар.

Сборная ГДР. Фото: fivb.org

Ужас без конца

После победы над Японией для сборной СССР начался ужас без конца, включая поражения от Румынии, Болгарии. Хозяева чемпионата, наконец-то, собрали сильнейший состав. Необходимо еще отметить достаточно редкую для тех лет тенденцию: болгарские тренеры активно работали за рубежом: Борис Гюдеров трудился в Кувейте, Боян Мошелов в Греции, Константин Шопов в Турции и Монголии. В актуальном составе солировал Димитар Каров, начинавший с футбола, в который ему запретили играть из-за грыжи. С футболом его связала супруга Лидия, сестра знаменитого футболиста Григория Аспарухова. Через год после ЧМ-1970 Аспарухов погибнет в автокатастрофе, после чего Лидия впадет в депрессию. 30-летний Каров к тому времени закончит играть, но ему поступит приглашение из Серии А. И для того, чтобы поменять обстановку, Каров принял предложение итальянцев, переехав туда и продлив свою игровую карьеру еще на 5 лет. Там же в Италии родилась его дочь Мария Карова, будущая волейболистка (играла в Мессине, Реджо-ди-Калабрии, Палермо).

После болгар, наша сборная уступила Польше и Чехословакии, и мы финишировали на 6-м месте. Итоговая тройка ГДР, Болгария и Япония сформировалась в последнем матче последнего тура. В нем играли ГДР и Болгария, и в последней партии немцы были немного сильнее — 15:13, при том что по ходу пятой партии болгары вели 13:5 (!). Через 2 года в Мюнхене болгар ждало еще большее разочарование, когда в полуфинале с Японией они вели — 2:0 по партиям и 8:3 в третьем сете, но умудрились проиграть, после чего были разбиты сборной СССР в матче за бронзу.

В те годы в СССР часто приезжал президент ФИВБ Поль Либо. С ним связан забавный эпизод во время одного из визитов Либо в Советский Союз, когда телевизионщики собирались сделать сюжет (кстати, журналистом был Алан Чумак, впоследствии получивший всесоюзную известность как целитель). А в это время толпа ожидала Софи Лорен, приехавшую на Московский кинофестиваль 1965 года. Увидев телевизионщиков, кто-то из толпы спросил про Либо: «Это кто?». Президент волейбола СССР Владимир Саввин ответил: «Вы не узнали? Это Чарли Чаплин». Так как Либо действительно имел некое сходство с великим комиком, толпа бросилась к нему, смяв все преграды.

В 1967 году Либо приехал уже на финал всесоюзной Спартакиады, которую выиграла сборная Украины. Сенсационно высокое 6-е место тогда заняла сборная Узбекистана, обыгравшая за выход в финальную пульку Ленинград, который тренировал 28-летний играющий тренер «Спартака» Вячеслав Платонов. Вскоре Платонов выйдет на первые роли в советском и мировом волейболе.

Фото: smsport.ru

P. S. Хотелось бы отметить дополнительно известных волейболистов того времени. Михаил Пименов работал в Индии (1958—1960), затем в 1964 году в Италии. Там же трудился и Лев Леонтьев. Николай Буробин тренировал сборные Сомали (1977—1979) и вооруженных сил Вьетнама (1979—1980). Валерий Калачихин также работал во Вьетнаме и Мадагаскаре. Забегая далеко вперед, отметим, что там же на Мадагаскаре до Калачихина трудился Зигисмунд Григолюнович, а после него Александр Савин. Михаил Россов тренировал молодежную сборную Ирака. Леонид Аргун работал на Кубе, Леонид Лихно — в Сирии.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. В Обнинске начали заниматься этим видом спорта Александр Савин, а также Олег Павлович, в Красногорске Александр Шербаченя, в Новосибирске — Николай Кубельник, в Сочи — Олег Дмитренко (все «Искра», Одинцово).

Чемпионат мира, 1970 год. Италия. 24 участника.



Золото — ГДР, серебро — Болгария, бронза — Япония.