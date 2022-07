«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 13-я. «Письма»

Когда в состязаниях побеждает спортсмен с татарской фамилией, это воспринимается как победа Татарстана. Интересно, а если человек из киноиндустрии, росший в Казани, но уехавший отсюда несколько лет назад, снимает картину вне республики, считается ли его произведение частью культурного кода этого края? Посмотрим «Письма», режиссерский опыт оператора Айрата Шарипова.

Татарстан — не Казахстан

В 2018-м его первый полный метр как оператора-постановщика, фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», попал в основной конкурс Каннского фестиваля. После с Ержановым он делал «Черный, черный человек» (Казахстан — Франция) и «Штурм», в России снимал короткометражку Юрия Воробьева Stalin Unlimited. Где-то через месяц о Каннах написали татарстанские СМИ.

Шарипов закончил платное отделение университета культуры и искусств, мастерскую кинооператора-документалиста Николая Морозова. При этом снимать он начинал с роликов о скейтборде, которым увлекался. На втором курсе обучение уже оплачивал сам. В Казани он снял 12 короткометражных фильмов. Среди них «Представь» и «Не верю» Ильшата Рахимбая, «Айсылу» Рустама Рашитова. Также в интервью Шарипов рассказывает, что его уволили со съемок фильма «Неотосланные письма» со словами «слишком много делаешь».

Также сам Шарипов снял, как дипломный, фильм «Земля одиночества». Чтобы вжиться в роль, главная актриса, Карина Росс, жила на острове Свияжск, где происходит действие, полгода, чтобы «прочувствовать атмосферу одиночества».

При этом в Казахстан Шарипов поехал уже из Москвы, куда перебрался в начале 2016-го. Здесь он, в частности, снимал клипы для «Пошлой Молли» и Гречки. В своих интервью он критикует старших товарищей, при этом высоко оценивая коллег вроде оператора Юрия Данилова, снявшего «Байгал». В интервью «Реальному времени» он так объяснял причины переезда: «Во-первых, в Казани я поработал практически со всеми значимыми режиссерами, всех знал и понимал потенциал. Во-вторых, я знал, что существует место, где я смогу полнее самовыражаться. В Москве больше возможностей для того, чтобы работать с людьми, которые горят делом и в меньшей степени задумываются о том, чтобы тешить свое «я». Могу сказать, что я оказался именно там, где хотел бы: сейчас я окружен людьми, которые делают свою работу качественно, которые заняты творчеством».

Папа, горы и я



Режиссер-постановщик, один из сценаристов, монтажер — сам Шарипов. С текстом ему помогала Юлия Лемарк, автор множества фильмов и сериалов, среди которых — «Эмиграция» и «Осколки». Оператор-постановщик — Олег Кольский, снимавший, к примеру, Landscapes of Rivers (and other ways to speak with yourself) Михаила Воропаева — о музыкантах-неудачниках из России. Генеральный продюсер — Павел Сенюкевич, региональный директор компаниии Movie Park, занимающейся видеопроизводством. Актриса — Лия Латыпова, из Ярославского драмтеатра и МХТ имени Чехова, игравшая в сериале «Чистосердечное признание». Главный мужской герой — это Артем Бесчастный, в «Довлатове» игравший Бродского.

Латыпова играет этноботаника, который ищет магический четырехлистник, а по пути читает дневник отца. Он тоже искал четырехлистник, но не нашел.

Это, безусловно, кино операторское, которое надо смотреть в разрешении 1440, что можно сравнить с ситуацией, когда гитарист переходит на бас-гитару: инструменты похожие, а задачи разные. Это красивое кино с необязательными серьезными диалогами, когда герои сразу начинают говорить правду. Как будто в 20 минутах не хватает еще 40 тишины и ветра. Где-то в середине, перечитав описание, понимаешь, что все это — не живая речь, это и есть записи из дневника. Было бы интересно, если бы что-то подобное Шарипов снял о себе.

Вероятно, он и снял это о себе.