МВД: мошенники заманивают россиян огромными кешбэками для хищения данных

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники разработали новую схему хищения данных и денежных средств у россиян, используя обещания невероятно высоких кешбэков. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

Злоумышленники рассылают через Telegram фишинговые ссылки, имитирующие акции крупных банков и известных компаний. Используя логотипы известных брендов, они предлагают гражданам принять участие в акциях с кешбэком от 50 до 70% за покупки.

— При переходе по ссылке у клиентов банка запрашивают пароли или коды из СМС, которые сразу при вводе попадают в руки злоумышленников, — пояснили в управлении МВД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ведомство напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать незнакомым лицам данные своих банковских карт. Информацию об акциях и других предложениях следует проверять только в официальных приложениях банков и на их официальных сайтах.

Напомним, правительство России разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие введение уголовной ответственности для дропперов.

Рената Валеева