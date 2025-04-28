Муфтий Крганов: Татарстан и ДУМ РТ оказывают поддержку в реализации межрелигиозного проекта в Москве

Фото: Максим Платонов

Татарстан и Духовное управление мусульман республики оказывают содействие в реализации проекта межрелигиозного центра в Москве. Об этом сообщил глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов в интервью РБК.

Руководство республики и религиозные деятели Татарстана уделяют большое внимание развитию межконфессионального диалога и укреплению взаимоотношений между разными народами. Раис Татарстана Рустам Минниханов, будучи главой группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», является своего рода послом России в исламских странах. На ранней стадии проекта межрелигиозного центра его обсуждали с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, который стал духовным вдохновителем инициативы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ДУМ РТ и Духовное собрание мусульман России реализуют совместные проекты, включая стратегию исламского образования до 2037 года.

— С ДУМ РТ, а также Болгарской исламской академией, ректором Российского исламского университета Рафиком Мухаметшовичем, председателем Совета по исламскому образованию, обсуждаем большой документ — стратегию исламского образования до 2037 года. Сейчас мы вносим в нее последние дополнения и корректировки. Например, в ней будут разделы, посвященные воспитательной работе, взаимодействию с молодежью, отражена тема цифровизации — очень большое количество современных важных тем, — сказал он.

Рената Валеева