Южная Корея выразила возмущение в связи с отправкой войск КНДР в Россию

Военные Южной Кореи выразили возмущение из-за отправки войск КНДР в Российскую Федерацию. Об этом заявил представитель Минобороны Кореи Чон Ха Гю, передает РИА «Новости».

По его словам, участие северокорейских войск в боевых действиях на территории Украины является нарушением устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН. При этом в заявлениях Москвы и Пхеньяна отмечается, что войска КНДР действовали на российской территории в Курской области.

Чон Ха Гю подчеркнул, что вооруженные силы Южной Кореи «решительно осуждают» действия КНДР.

Ранее Северная Корея официально сообщила об отправке войск и их участии в боевых действиях только в Курской области России. В заявлении Центральной военной комиссии КНДР для северокорейских СМИ отмечалось, что лидер страны Ким Чен Ын принял решение о направлении вооруженных сил КНДР для участия в боевых действиях, придя к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.



Рената Валеева