Россия заняла третье место в мире по военным расходам, увеличив их на 38%

Россия сохранила третью строчку в мировом рейтинге стран с наибольшими военными расходами, потратив в 2024 году на вооружение $149 млрд, что составляет 7,1% ВВП и 5,5% от общемировых расходов. Об этом сообщают РБК и «Ведомости», ссылаясь на ежегодный доклад Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Рост военных расходов в мире достиг рекордного уровня со времен окончания холодной войны.

Согласно анализу SIPRI, Россия увеличила свои военные расходы на 38% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено продолжающимся конфликтом на Украине. В 2023 году этот показатель составлял $109 млрд, или 5,9% ВВП, а в 2022-м — $86,4 млрд и 4,1% ВВП. Прошлогодний объем составил 7,1% ВВП и 19% всех бюджетных расходов, при этом военные траты вдвое превысили уровень 2015 года.

Лидерство в рейтинге сохранили США с военным бюджетом в $997 млрд, что составляет 37% от общемировых военных расходов и демонстрирует рост на 5,7% за год и 19% за десятилетие. На втором месте Китай с $314 млрд и оценкой роста в 7% за год и 59% за десятилетие. Германия сместила Индию с четвертого на пятое место, увеличив свои военные расходы до $88,5 млрд, в то время как Индия потратила $86,1 млрд.

Общемировые военные расходы в 2024 году выросли на 9,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув рекордных $2,718 трлн, или 2,5% от глобального ВВП. Аналитики SIPRI отмечают, что на это влияют общая тенденция к милитаризации, а также текущие конфликты на Украине и в Палестине. Это самый высокий показатель с конца 1980-х годов.

Рената Валеева