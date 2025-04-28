Януковича заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы
Экс-президента Украины Виктора Януковича признали виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу. По версии следствия, в феврале 2014 года он покинул Украину и вывез не менее 20 человек своего окружения и охраны.
К такому же сроку был заочно приговорен экс-заместитель начальника управления госохраны. Об этом пишет «Российская газета».
Это не первый приговор Виктора Януковича. В 2019 году его заочно осудили на 13 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. А в 2022 году суд Украины конфисковал имущество бывшего президента в пользу государства.
Ранее Александр Янукович, сын бывшего президента, стал гражданином России.
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