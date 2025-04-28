В День Победы в Казани впервые за два года пройдет шествие «Бессмертного полка»

В предыдущие два года мероприятие проводилась в онлайн-формате

Фото: Максим Платонов

В День Победы в Казани пройдет шествие «Бессмертного полка», сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова. В предыдущие два года мероприятие проводилась в онлайн-формате.

Бессмертный полк пройдет по центральным улицам города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Присоединиться могут все желающие: для этого нужно распечатать портрет родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, и подойти к входной группе на улице Толстого.



Напомним, в Казани на празднование 80-летия Победы планировалось выделить почти 44 миллиона рублей. Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. Здесь пройдет дневной концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов.

Галия Гарифуллина