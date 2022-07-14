Алина Мингалиева: «Если принесу пользу хотя бы одному ребенку — для меня это уже победа»

«Миссис Татарстан-2022» рассказала о конкурсе, своих целях и способе справиться с волнением

Фото: Максим Платонов

В финале III Республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2022» для семейных женщин победила журналист утренней редакции телеканала «Татарстан — Новый век» Алина Мингалиева. Автор программы «Забери меня, мама!» и кулинарного шоу на ТНВ удостоилась титула «II Вице-миссис Татарстан — 2022». В интервью «Реальному времени» наша коллега рассказала, с какой целью участвовала в состязании, как надеется помочь воспитанникам детских домов, и почему участие в конкурсе оказалось дороже победы в нем.

«Чтобы дети были счастливы»

— Алина, расскажите, как вы оказались в числе участниц конкурса «Миссис Татарстан»?

— Я сама изъявила желание поучаствовать. Работаю на «ТНВ», у меня есть рубрика, которая называется «Забери меня, мама!», — это социальный проект. Езжу по детским домам, снимаю сюжеты про детей, рассказываю о них потенциальным родителям, чтобы их забирали домой.

На конкурс я пришла со своим новым социальным проектом — мастер-классом для детей, которых не получается отдать в семьи. Например, привозить к ним шеф-поваров и готовить вместе несложные, но вкусные блюда. Или учить этих детей шить, осваивать ногтевой сервис, чтобы после выхода из детского дома у них уже были какие-то профессиональные навыки. Дети смогли бы выбрать себе профессию по душе и быстрее социализироваться. На конкурс я пошла, чтобы найти единомышленников, и я нашла людей, которые услышали меня. Это были и другие конкурсантки, они тоже захотели присоединиться к моей команде. Меня поддержала и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, ей понравилась эта идея.



Фото: Максим Платонов

Хочется, чтобы и те, кто остается в детдоме, тоже могли построить свою счастливую семью

— Приходилось ли раньше участвовать в таких состязаниях? Чего хотелось больше: победить или презентовать проект?

— В моей жизни такое впервые. Даже не поняла, откуда у меня столько мужества взялось — пойти на конкурс красоты. У меня цель была только одна — рассказать о детях из детских домов. В этом меня поддержала и моя семья, мои родные, близкие, мои коллеги с любимого «ТНВ», руководство — Ильшат Юнусович Аминов, Алина Наильевна Сулейманова. Алина Наильевна вообще очень переживала, давала советы. Мой директор Леонард Замвирович Давлетшин тоже давал мне наставления. Цель была одна — чтобы дети были счастливы. Если не всех получается отдать в семьи, то хочется, чтобы и те, кто остается в детдоме, тоже могли построить свою счастливую семью. Чтобы их дети не пошли по пути сиротства.



«Мы такая семейная команда, поэтому получается все успевать»

— Как в семье отнеслись к вашему решению участвовать в конкурсе?



— Мои близкие очень гордились мной и поддерживали. Когда мне вручили корону, мои дочери от зеркала не отходили, нереально радовались после награждения. У меня трое детей — старшему сыну 14 лет, средней — 12, самой младшей исполнилось 3 года как раз в день конкурса. Старшие дети мне помогают с младшей. Мы такая семейная команда, поэтому получается все успевать.

У нас есть определенное время с шести до девяти, я выключаю телефоны и посвящаю это время своим детям. Мы с ними всегда обсуждаем какие-то идеи, если есть какие-то проблемы — решаем. У меня нет мужа, воспитываю детей одна, мне помогает мама. Дети — это мои двигатели, это мой мотиватор покорять мир, помогать миру, помогать другим. Знаю, как тяжело воспитывать детей, хочется, чтобы все они были счастливыми и росли в счастливых семьях.



— Одна из целей конкурса — поддержка института семьи. Насколько, на ваш взгляд, это важно?



— Было очень много замужних женщин, почувствовала атмосферу мужской поддержки. Некоторые конкурсантки исполняли творческие номера со своими мужьями, кто-то пел для своего мужа, это было очень нежно, красиво. Наверное, мне тоже захотелось выйти замуж, глядя на них. Хотя раньше я такого не замечала. Конкурс в этом смысле, открыл мне глаза и сердце. У меня нет цели выйти замуж. Но если появится человек, которого я полюблю, и который полюбит меня, то сердце открыто.

Фото: Максим Платонов

Дети — это мои двигатели, это мой мотиватор покорять мир, помогать миру, помогать другим

— Как попали на телевидение и пришли к помощи детям из детдомов?



— Училась я вообще не на журналиста, я окончила Казанский государственный энергетический университет, получила специальность делопроизводителя-документоведа. А 5 лет назад я пришла работать журналистом в новостную редакцию, детям я хотела помогать и помогала всегда. На телевидении мне захотелось создать программу о детях, и, пока я работала в новостях, параллельно создавала свой проект. Когда он был готов, стала полностью заниматься своей рубрикой о воспитанниках из детских домов, сотрудничать с органами опеки, узнавать больше о сиротах. После этого я выбрала психологию-сексологию, обучалась 2 года в Московской академии психологии, получила психологическое образование. Помимо работы на телевидении, сейчас как психолог-сексолог, работаю с людьми, пережившими тяжелые травмы, изнасилования.

— Насколько психологическое образование сейчас актуально? Чувствуете, что сделали правильный выбор?

— Это помогает мне и с детьми, получается легче устанавливать контакт. К воспитанникам детских домов нужен особый подход, они должны чувствовать, что ты их не обидишь. Кому-то нужно дать время, кого-то нужно сразу подойти и обнять, это нужно чувствовать. За 5 лет уже появился определенный опыт, поэтому находить подход и общий язык получается. Можем поговорить с ними на любую тему. В моих роликах дети иногда плачут, иногда смеются, они открываются мне, иногда даже доверяют свои секреты.

«Нас обучали правильно ходить, держать осанку»

— Насколько сложным был конкурс, какие были испытания?

— Сначала отбирались девушки для финала. За неделю до этого у нас было экспресс-обучение, для нас это было некой трансформацией. Нас обучали правильно ходить, держать осанку, мы ставили спортивный танец и за неделю его выучили. Очень подружились с девочками-конкурсантками, не было соперничества, у каждой была своя идея, цель. Каждая раскрылась по-своему. В конкурсе участвовли женщины от 25 до 47 лет.

— А какие отношения были между конкурсантками, дух соперничества превалировал?

— Нет, наоборот, некоторые даже желали мне победы. Ко мне две девочки подходили, говорили, что понимают, как для меня важно мое дело. Желали мне победы, чтобы о проекте услышало как можно больше людей.

— Победа принесла желаемый результат, помогла обратить внимание на проблему?

— Да, победа очень помогла, ускорила процесс. Сейчас мы уже начали реализовывать проект, сейчас я еду в одиннадцатый детский дом. Хотим запустить программу в сентябре.

Фото: предоставлено Алиной Мингалиевой

Очень подружились с девочками-конкурсантками, не было соперничества, у каждой была своя идея, цель

«Был очень трогательный номер, после которого все плакали»

— Чему научил этот конкурс, что полезного вы вынесли для себя?

— Я научилась спокойствию. У меня был такой интересный момент: мое платье для церемонии было очень длинным, я могла в нем споткнуться и упасть. Но я настолько отпустила эту ситуацию, что за час до церемонии только поняла — дело совсем не в платье или внешности, а в том, с чем ты пришел и какая у тебя цель. Если эта цель действительно значима, и ты можешь помочь кому-то. У меня была цель — помочь детям. Если я принесу пользу хотя бы одному ребенку — для меня это уже победа.

— Опыт работы на телевидении как-то помог на конкурсе?

— Знаете, у меня был творческий номер — я танцевала. Были девочки, которые рассказывали стихи. Если бы я выбрала — рассказать стихотворение, мои навыки бы пригодились. Но я никогда в жизни не танцевала. У меня был очень трогательный номер, после которого все зрители плакали. Я танцевала с девочкой из детского дома, которая ушла в семью. Она танцевала в маске. Многие спрашивали, почему она в маске. Мы просто не могли показать ее лица.

Своим творческим номером, мы хотели показать, что чувствует ребенок, который попадает в детский дом. Он сначала ждет свою биологическую мать, если она не умерла, он ее видит ангелом. Но когда надежда умирает, он ждет спасателя, в которого и перерождается этот ангел, и он называет его мамой. Если люди плакали, испытали сильные чувства, значит у нас получилось донести это состояние ребенка до их сердец. У меня не было каких-то продуманных речей, было желание — донести свой посыл.

Фото: Максим Платонов

У меня была цель — помочь детям. Если я принесу пользу хотя бы одному ребенку — для меня это уже победа

«Женщине нельзя забывать, кто она»

— В конкурсе участвовали семейные женщины. Нередко семья и дети, работа отбирают все силы, а забота о себе уходит на второй план. Как найти баланс — можете дать совет?

— У женщины много ролей — мать, сестра, дочь. При этом женщине нельзя забывать, что она женщина. У меня это получается само собой. Я за естественность, не использую много косметики, вообще не крашусь, если честно. На мне только блеск и все. Красота у каждого индивидуальна. Но если человек ухаживает за собой, это поможет ему.

— По регламенту победительницы получают возможность участия в российском этапе конкурса красоты, какие у вас планы?



— Мне дали сертификат, с 7 по 21 октября будет «Миссис Россия». Меня пригласили на этот конкурс. Нас четыре победительницы: «Миссис Татарстан», «Миссис Казань» и две «Вице-миссис Татарстан», нас всех пригласили на российский этап. Я планирую поехать со своим социальным проектом. Ведь детские дома не только в Татарстане, такие же дети по всей России нуждаются в помощи и нашем внимании, проект можно масштабировать на всю страну.

